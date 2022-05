Fact Checking: ¿Corea del Norte registra 350.000 contagios por Covid-19? ¿Jim Carrey denuncia manipulación de la pandemia?

Corea del Norte registra 350.000 contagios por Covid-19

En Twitter una publicación asegura que, tras el primer caso de Covid-19 reportado en Corea del Norte, se pusieron en marcha todos los protocolos de emergencia y que se ha detectado que la situación es más grave de lo que se creía, ya que existen 350.000 contagiados y seis fallecidos. La información es cierta.

El país asiático había estado aislado del mundo, pero recientemente se presentaron los primeros contagios por la variante Ómicron. Esta situación ha ocasionado una estricta cuarentena. Desde que empezó la pandemia a nivel mundial, Corea del Norte, un país de alrededor de 24 millones de habitantes, no había registrado de forma oficial ningún contagio a causa del Covid-19, además de no contar con personas vacunadas.

Personas usando mascarilla en Pyongyang, Corea del Norte.

Beatriz Arteaga, directora Escuela Técnico Nivel Superior Enfermería Universidad de Las Américas, lo ratifica. “Lamentablemente desde mayo de 2022, los líderes del país asiático confirmaron los contagios y también los primeros fallecidos. Corea del Norte, desde el inicio de la pandemia, que inició un aislamiento extremo, evitando que nadie salga, ni nadie entre al país. No fabricaron vacunas, ni aceptaron ofertas de otros países para inocular a sus habitantes, describiendo la estrategia como “Cero Covid”.

Sin embargo, añade Arteaga, “el Covid-19 ya comenzó a estar presente en este país, lo que ha generado mucha preocupación, porque el Gobierno reconoció un brote de la variante Ómicron, lo que puede significar graves consecuencias, ya que no tienen vacunación y además tienen una baja capacidad de testeo. Incluso la Organización Mundial de la Salud le pidió a las autoridades que compartan información más detallada para poder asistirlos en la crisis sanitaria, como lo ha hecho con otros países, pero no han aceptado”.

Esto nos lleva a pensar, “que la pandemia por Covid-19 aún está presente y lo estará por mucho tiempo más, y ninguna persona, ni organización o país, está libre de contagiarse. Hay que ser cuidadosos y muy precavidos con los contagios”, señala Arteaga.

Jim Carrey denuncia manipulación de Covid-19

Una supuesta frase de Jim Carrey, destacado actor y comediante, se ha viralizado en los últimos días. Habría dicho que “el virus demostró lo fácil que puede ser manipulado el mundo a través del miedo; simplemente controlando los medios, la academia y la medicina”.

Si bien a través de su cuenta oficial de Twitter, Carrey se ha referido en algunas ocasiones a la pandemia y la gestión de Donald Trump en relación a lo mismo, esta información es falsa, ya que no existe registro de que el actor haya pronunciado tales palabras.

Arteaga concuerda con que esto no corresponde a la realidad. “No existen fuentes que respalden estas declaraciones, incluso se descartó desde Estados Unidos. Al revisar las últimas publicaciones sobre Carrey, desde mayo a la fecha, todas dicen relación con su infancia y con sus películas, ninguna sobre el Covid-19″.

“Tenemos que estar muy atentos a no creer en falsas noticias, sobre todo si no son de fuente confiables. Aún existe muchos grupos que intentan poner a la pandemia por Covid-19 como una creación o una falsedad, y también grupos antivacunas que están dispuestos a desarrollar y masificar información que no es veraz, que es totalmente falsa”, describe Arteaga.