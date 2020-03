Fact checking coronavirus VIII: ¿El ibuprofeno agrava los síntomas? ¿Es seguro recibir una encomienda?

El coronavirus fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS), situación que ha puesto en alerta a todo el planeta. Debido a la situación de gravedad que se ha producido en diferentes rincones del orbe, es necesario seguir las recomendaciones de las las autoridades de salud correspondientes.

El ibuprofeno agrava los síntomas del coronavirus

Se ha mencionado que el ibuprofeno o cualquier otro antinflamatorio puede agravar los síntomas de las infecciones virales como el coronavirus, pero de ello no hay evidencia. “Esta es una pandemia en una fase de muy corta evolución, de pocos meses, que no permite inferir con evidencia potente este punto. Los medicamentos antiinflamatorios no agravan los síntomas. Esto tiene importancia porque hay pacientes crónicos de la esfera reumatológica que tienen enfermedades articulares musculares y toman estos medicamentos", señala Juan Carlos Flores, nefrólogo de Clínica Alemana.

“Ellos deben seguir manteniendo sus dosis y remedios indicados por sus médicos. Si hay fiebre, lo primero es tomar 1 gr. de paracetamol. Pero que los antiinflamatorios empeoren la enfermedad, no es efectivo, puede ocultar sus manifestaciones iniciales y retrasar su diagnóstico, pero no influencian la evolución de la enfermedad", añade Flores.

Si alguien estornuda a tres metros, el virus caerá al suelo

Mucha gente cree que si una persona infectada estornuda delante de nosotros, a una distancia de tres metros, el virus caerá al suelo e impedirá que nos caiga encima. Eso es falso, ya que el virus no baja al suelo. El virus se mantiene en el aire y en superficies, por lo que el riesgo sigue siendo el mismo.

La vitamina C ayuda contra el coronavirus

Si bien existen datos que muestran que esta vitamina es solo marginalmente beneficiosa para el organismo en situaciones como este, mantiene las defensas altas, lo que de cierta forma ayuda a combatir cualquier enfermedad.

Una rodaja de limón con agua tibia alivia los síntomas

Otro mito que está circulando por las redes, es que una rodaja de limón en una taza de agua tibia, ayuda a prevenir el coronavirus. Es falso, al igual que pueda matar células cancerígenas.

Las encomiendas no contagian

Es seguro recibir una encomienda de un lugar con personas contagiadas con coronavirus. Al respecto, la OMS declaró que la probabilidad de que una persona contamine artículos comerciales es muy baja, y el riesgo de contraer el virus es aún menor.

Hay minerales que combaten el virus

Debido a la desesperación que existe en muchas partes del mundo, han surgido personas inescrupulosas que ofrecen minerales milagrosos contra la enfermedad. Estos ofrecimientos son absolutamente falsos. Se ha encontrado dióxido de cloro, en muchos de ellos.

Entel anuncia redes sociales libres a sus clientes por Covid-19

Este fin de semana, un usuario de Twitter compartió en su red social que Entel había liberado las redes sociales para sus clientes con el fin de protegerlos y, además, para que puedan seguir comunicados desde sus hogares.

La información está confirmada por la empresa. A través de su cuenta de Instagram y Twitter, Entel especificó que “para protegernos, debemos estar más en nuestras casas. Por eso liberamos redes sociales para que puedas seguir en contacto e informándote desde tu hogar. Cuidarnos es una buena señal”, concluyó.

La medida solo se aplicará entre hoy, 15 de marzo desde las 6.00, y el 31 de marzo hasta las 23.59.