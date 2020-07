Ministerio de Transportes lanza concurso de movilidad autónoma compartida en Chile

Tras tres meses de pruebas en el parque O´Higgins en la Región Metropolitana, finalizó en marzo pasado el primer piloto de vehículo autónomo compartido de Latinoamérica, transportando a más de 6.550 pasajeros en total.

A partir de esta experiencia, el Ministerio de Transportes y y Telecomunicaciones (MTT) lanzó el “AUTÓNOMO #MobilityChallenge”: el primer concurso de innovación en movilidad autónoma compartida en América Latina y el Caribe.

En este el primer desafío abierto, se invita a innovadores y emprendedores de la región a proponer soluciones sobre movilidad autónoma, quienes podrán inscribirse a través del sitio web, hasta el 14 de julio a las 16:00 hrs.

“Autónomo Mobility Challenge” busca dar respuesta a una serie de desafíos relacionados a los vehículos autónomos indagando en servicios a bordo de un minibús autónomo, simulador de transporte al a demanda zonal, sistema de despacho automatizado, mejoras en la geolocalización y detección de entornos, identificación cliente-pasajero (transporte a la demanda) e identificar comportamiento de usuarios y protocolos de reacción.

Para participar de este evento, las propuestas no requieren características particulares ni hay restricciones, solo que deben inscribirse equipos y no personas individuales. Las personas naturales deberán participar en equipos de tres o más personas, teniendo al menos un integrante residencia en Chile. También se pueden inscribir personas jurídicas constituidas en alguno de los países prestatarios de BID y que no registren ventas netas superiores al equivalente a USD 120.000 en los 6 meses anteriores a la postulación.

La evaluación constará de tres etapas: Pre-selección, E-BootCamp y Evento Pitch Final-Selección. En la Pre-selección se elegirán 10 proyectos, los cuales tendrán derecho a participar del E-BootCamp. Luego, el E-BootCamp se desarrollará durante 4 jornadas, 1 jornada por semana que culminará en una actividad de selección final en que serán reconocidas las mejores 5 iniciativas. Para concluir, en el Evento Pitch Final-Selección se elegirán los mejores 3 proyectos que podrán participar de un Comité de Financiamiento.

El premio consiste en USD 24.000, a repartir entre las tres mejores propuestas, elegidas en el evento final. El o los proyectos ganadores entrarán a un proceso de incubación de cinco meses, liderado por OpenBeauchef de la Universidad de Chile.

En esta nueva etapa se está desarrollando un Ciclo de Charlas, que consiste en un conjunto de eventos en los que se contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales, quienes expondrán sobre los desafíos y oportunidades de los vehículos autónomos, el transporte y las tecnologías emergentes. Estas sesiones se realizarán a lo largo de este año y cada una tendrá un tema de discusión para ser analizado por los invitados y comentado por el público.

La actividad está convocada por la alianza conformada por el MTT, BID, BID LAB, Transdev y del Centro OpenBeauchef de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.