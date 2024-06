El Experimento Científico de Imágenes de Alta Resolución (HiRISE, su sigla en inglés) es la cámara más avanzada jamás enviada a otro planeta y está instalada en Mars Reconnaissance Orbiter, una nave espacial que lleva más de 17 años orbitando Marte

Entre otros hitos, está potente cámara logró crear el mapa 3D más detallado jamás creado de Marte, llamado Mosaico Global CTX de Marte, que se transformó en la imagen global de mayor resolución del planeta rojo. Si se imprimiera, el mosaico de 5,7 billones de píxeles (o 5,7 terapíxeles) sería lo suficientemente grande como para cubrir un estadio de fútbol.

¿Qué es este extraño pozo fotografiado en Marte? Los científicos no están seguros qué hay en su interior

Ahora, la cámara acaba de hacer otro fascinante hallazgo: fotografió un pozo de varios metros de ancho y que se encuentra en la región de Arsia Mons en Marte. Arsia Mons es uno de los tres volcanes inactivos del grupo de tres volcanes Tharsis Montes.

De acuerdo a los científicos, se trata de tubos de lava subterráneos llamados claraboyas, que se derrumbaron y que podrían servir como refugios subterráneos en futuras misiones humanas al planeta.

Según el sitio Univers Today, la región de Tharsis es una vasta llanura volcánica de miles de kilómetros de diámetro. Se trata de una zona muy elevada en comparación con el resto de Marte y tiene un promedio de unos 10 km por encima de la elevación media del planeta. La región fue volcánicamente activa en el pasado, obviamente, y este pozo es precisamente el resultado directo de una antigua actividad volcánica.

De acuerdo al artículo, varios pozos en la región de Arsia Mons pueden ser tragaluces derrumbados o aberturas en tubos de lava subterráneos. Sin embargo, hay mucha incertidumbre respecto a qué hay exactamente en su interior. Una imagen de uno de ellos muestra una pared lateral iluminada, lo que podría indicar que se trata simplemente de un pozo cilíndrico.

El nuevo pozo fotografiado por la Nasa.

El agujero en la imagen destacada podría ser sólo un pozo y no una entrada a una cueva o tubo de lava. Se trata de un fenómeno geológico que también ocurre en los volcanes hawaianos en la Tierra, donde se les llama cráteres. No se conectan a cuevas largas ni a tubos de lava. Son el resultado de un colapso que ocurrió mucho más profundamente bajo tierra.

En Hawai, los cráteres tienen entre 6 y 186 m de profundidad y entre 8 y 1.140 m de ancho. El pozo Arsia Mons en la imagen principal tiene solo unos 178 m de profundidad.

De acuerdo a Evan Gough, autor de la nota, existe un conocimiento mucho mejor de los pozos y tubos de lava en la Luna que en Marte. Algunos de ellos son térmicamente estables, con temperaturas cercanas a los 17° C. También existen mejores imágenes de ellos, con fascinantes suelos cubiertos de rocas.

Los científicos están evaluando pensando mucho en cómo explorar estas cuevas lunares y tubos de lava, incluidos diseños conceptuales para robots que podrían explorarlos. Quizás en la Luna, los astronautas podrían refugiarse en hábitats inflables dentro de estos tubos, donde estarán protegidos de los cambios de temperatura, la radiación y los micrometeoritos.

Pero Marte es otra cuestión. No hay ninguna razón para que no existan tubos de lava en este planeta. De hecho, la gravedad del planeta es mucho más débil que la de la Tierra, y eso debería permitir tubos mucho más grandes. Las imágenes de Marte muestran riachuelos, que son tubos colapsados. Parece probable que no todos estos tubos hayan colapsado para formar surcos.

Un pozo en el volcán marciano, Pavis Mons, es particularmente intrigante. Hay una especie de vacío debajo del pozo, pero la naturaleza del pozo es difícil de determinar. ¿Es un tubo de lava? Si lo es, eclipsa a la mayoría de los tubos de la Tierra.

Los tubos de lava marcianos siguen siendo un misterio. Los científicos han encontrado mucha evidencia morfológica que sugiere que son abundantes. Pero en ciencia no se puede dar por sentado que estén ahí, aunque parezca probable que así sea. No hay ninguna razón clara por la que no lo serían.

Otros hallazgos de la súper cámara

No es el único hallazgo de HiRISE. En una publicación de Instagram, la Nasa compartió hace unos años la vista de Airy-0, un cráter marciano que los astrónomos llaman el meridiano principal, donde comienzan las mediciones del este y el oeste. A diferencia de un ecuador, la línea es arbitraria. Pero ayuda a los científicos a determinar las coordenadas en el planeta rojo.

“El cráter marciano marca el lugar”, escribieron los funcionarios de la Nasa en el pie de foto debajo de la imagen.

El cráter también muestra una serie de crestas, que son dunas de arena marcianas. Al igual que en la Tierra, estas dunas son creadas por los vientos del planeta depositando partículas finas, según Paul Byrne, científico planetario de la Universidad de Washington, citado por el sitio Inverse. Esto le da al interior del cráter la apariencia de piel de melón. Sin embargo, definitivamente no es comestible, dada la cantidad de percloratos tóxicos en algunas áreas de Marte.

En la foto de HiRISE se puede observar el hemisferio sur de Marte en pleno invierno. El cráter se distingue con un nivel de detalle inédito que incluso permite ver la escarcha de dióxido de carbono que genera el frío en el planeta.

El cráter Airy originalmente sirve para definir la longitud cero para Marte, tal como en la Tierra se utiliza el Observatorio de Greenwich, en la ciudad de Londres, en Gran Bretaña.

Airy-0 tiene un diámetro de aproximadamente 0,5 km, y se encuentra ubicado dentro del cráter más grande de Airy, en la región conocida como Sinus Meridiani.

El cráter Airy-0 fue nombrado así en honor del astrónomo británico Sir George Biddell Airy (1801-1892), que en 1850 construyó el telescopio “círculo de tránsitos” en Greenwich.

Los barrancos que aparecen en la fotografía fueron creados por los escombros que fluyen a través del cráter durante los meses más calurosos de Marte.

Apenas unas horas después de publicada la imagen, la foto obtuvo casi 300.000 me gusta. Cientos de usuarios de Instagram también comentaron debajo de la imagen para expresar su asombro.

“¡No voy a mentir, la foto me da un poco de miedo! Pero realmente muy interesante”, escribió un usuario.

“¡Guau! Qué imagen tan asombrosa”, agregó una segunda persona. “Parece agua”, señaló un tercer usuario de Instagram, mientras quye otro escribió que “Parecen huellas extraterrestres”.

La foto fue tomada por Mars Reconnaissance Orbiter el 27 de octubre de 2021. MRO ha estado en órbita alrededor de Marte desde 2006, y es tanto el principal par de ojos en Marte desde el espacio como uno de los dos repetidores de comunicaciones para misiones a Marte en el junto al orbitador Mars Odyssey de 2001.

Ambas naves espaciales han estado en órbita alrededor de Marte durante bastante tiempo, y mientras continúan funcionando, la Nasa tiene planes de enviar eventualmente un nuevo orbitador como un mecanismo de seguridad, señaló la nota de Inverse.

Pero un plan inicial para lanzar uno en el otoño de 2022 se desechó en favor de una misión que se combinaría con un retorno de muestra de Marte, para lanzarse a fines de la década de 2020. El orbitador Mars Atmosphere and Volatile Evolution también puede perder su órbita para servir como un relé de comunicaciones provisional.