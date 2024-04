Los líderes universitarios prestan mucha atención a clasificaciones comparativas como las que ofrecen Times Higher Education , ShanghaiRanking Consultancy y otros . Las clasificaciones influyen en las cifras de matriculación de estudiantes, atraen a profesores talentosos y justifican las donaciones de donantes adinerados . Los líderes universitarios los critican y algunas escuelas se “retiran” de ellos , pero las clasificaciones son influyentes.

Un cambio radical en los datos subyacentes a las clasificaciones está a punto de alterar las clasificaciones mundiales, en gran medida a favor de la posición de China.

Universidades chinas ocuparon 8 de los 10 primeros lugares en ranking científico mundial, desplazando a Oxford y el MIT

Por ejemplo, a principios de 2024, el grupo CWTS del Centro de Estudios de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Leiden publicó nuevas clasificaciones universitarias que agregan fuentes de datos abiertos a la lista tradicional seleccionada de revistas de élite que ha sido el estándar. Los resultados muestran un mundo patas arriba para los rankings universitarios.

Donde antes la lista de universidades con mayor impacto científico habría sido Oxford, Stanford, Harvard y MIT, la nueva lista de las 10 universidades con mayor impacto científico incluye ocho universidades de China. Sólo Harvard y la Universidad de Toronto se mantienen entre los 10 primeros.

China domina nuevos rankings académicos basados en investigación de acceso abierto

Las clasificaciones tradicionales, como las realizadas por ShanghaiRanking, utilizan las publicaciones de los investigadores en un grupo seleccionado de revistas académicas de élite para crear una lista de las “mejores” y más prestigiosas universidades. El cambio para incluir un grupo mucho más grande de publicaciones de revistas de acceso abierto da como resultado un Top 20 casi completamente diferente, como queda claro en el Ranking de CWTS Leiden. Ambas listas son de 2023.

¿Qué significa esta transformación para comprender la excelencia académica? Estudio el sistema global de investigación y su contribución al bienestar social. El rápido progreso de China en ciencia y tecnología, impulsado por inversiones en investigación y fortaleza universitaria, ha alarmado a Estados Unidos y otras naciones. Crece la preocupación de que Estados Unidos pueda estar perdiendo su ventaja competitiva frente a un rival asertivo, con posibles implicaciones para la seguridad nacional, la posición económica y la influencia global. Es probable que estas nuevas clasificaciones generen aún más alarma.

Gama más amplia de más fuentes

Los programas de clasificación se basan en gran medida en evaluaciones cuantitativas llamadas “indicadores”. Un vistazo a los influyentes criterios del ShanghaiRanking muestra que los aportes a su evaluación incluyen “artículos indexados en los principales índices de citas”. Los índices populares se basan en un conjunto altamente seleccionado de revistas académicas como Cell , The Lancet y Chemical Reviews. El índice más reputado que recopila información sobre estas y otras revistas es el Science Citation Index (SCI) de Web of Science, un producto de una cuidadosa estandarización y enriquecimiento de datos realizado por Clarivate.

Sin embargo, SCI representa sólo una fracción del trabajo publicado en todo el mundo. Entre otras críticas, mucha gente denuncia la exclusividad del SCI y su percibido sesgo occidental.

Pero una cuidadosa curación la convierte en el estándar de oro de la indexación académica y al que revistas y autores aspiran a unirse. Su valor reside en su replicabilidad: es posible sumergirse en él varias veces utilizando diferentes estrategias de búsqueda y producir resultados comparables.

La dependencia de bases de datos seleccionadas está a punto de terminar con la introducción de clasificaciones basadas en datos abiertos como los recopilados por OpenAlex . OpenAlex afirma incluir más de 100.000 revistas (de calidad y prácticas editoriales muy variables) en comparación con las 9.200 de SCI. Todos los datos de OpenAlex se han hecho públicos con el objetivo loable de que la investigación esté disponible gratuitamente para todos. La desventaja es que esta red más amplia barre las revistas depredadoras que explotan a los investigadores y socavan la calidad y la integridad de la comunicación académica.

Un reflejo de la productividad de la investigación en China

El volumen de artículos académicos representados en las bases de datos abiertas tiene una poderosa influencia en la posición de China en las clasificaciones de código abierto. Los académicos chinos producen una gran cantidad de trabajos escritos, algunos en inglés, otros en chino; Las estimaciones de porcentajes para el idioma varían ampliamente, pero rondan el 50-50. A medida que China ha invertido en educación y ha aumentado su capacidad científica y de ingeniería , mucha más gente publica artículos académicos.

Una profesora en una universidad china. Foto: Reuters

De un número muy pequeño en la década de 1980, China tenía 2,2 millones de científicos e ingenieros en 2023, según datos de la UNESCO. La producción académica de artículos científicos y de ingeniería de China muestra un aumento muy rápido desde la década de 1990, con un crecimiento que supera al de todas las demás naciones. La calidad ha ido por detrás de la cantidad , pero China está superando a Estados Unidos en el número total de publicaciones científicas en Web of Science, según mis cálculos, un cambio de liderazgo no visto desde que Estados Unidos superó al Reino Unido en 1948.

Aunque las cifras son anticuadas, cuando conté las publicaciones académicas de China en 2010 , mi colega y yo estimamos que entre 2000 y 2009, China publicó alrededor de 1 millón de artículos científicos que no fueron capturados por la Web of Science. Eso significa que no “cuentan” para las clasificaciones tradicionales. Estas publicaciones se cuentan en las nuevas bases de datos abiertas. Muchos de los artículos incluidos en revistas de código abierto o de acceso abierto no se considerarán de alta calidad; no obstante, pasan a formar parte del registro escrito.

Los servicios de publicación de acceso abierto han crecido rápidamente y ofrecen tiempos de publicación rápidos, pero existen dudas sobre la calidad de sus revistas. Los servicios de publicación abiertos como MDPI y Frontiers tienen un número enorme de contribuyentes chinos en comparación con los de otros países.

Los servicios de acceso abierto a menudo incluyen contenido de posibles fábricas de papel, empresas que fabrican lo que parecen manuscritos académicos para la venta. A pesar de las preocupaciones sobre la reputación y las prácticas editoriales de estos editores y editoriales, hay poca supervisión. Estos servicios están inundando el mundo editorial con una gran cantidad de artículos de menor calidad.

Los investigadores chinos y sus instituciones patrocinadoras dan gran importancia a la publicación en revistas internacionales, incluso aquellas publicadas por editores cuestionables. Las prácticas de acumulación de citas (cuando los autores citan los trabajos de connacionales para elevar sus perfiles de citas) distorsionan el conteo para mejorar el desempeño de China.

China está intentando abordar las prácticas malignas. Hay que reconocer que el gobierno de China anunció recientemente la retractación de 17.000 artículos con un autor o coautor chino. Se están realizando esfuerzos para mejorar la calidad. Los pagos gubernamentales a los investigadores por artículos en revistas clasificadas se están eliminando.

A pesar de las dudas sobre la calidad, las cifras por sí solas harán que China suba en las listas de clasificación. Este rápido cambio mejorará la posición de China en relación con el resto del mundo. En sí mismo, el aumento no refleja un cambio en la calidad, el estatus o la producción, pero seguirá avivando el fuego de aquellos alarmados por el ascenso de China en los círculos mundiales de ciencia, tecnología e innovación, y tal vez pondrá aún más en duda las clasificaciones.

*Caroline Wagner, profesor de Asuntos Públicos, Universidad Estatal de Ohio