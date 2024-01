¿Cómo postular online al Ingreso Mínimo Garantizado 2024?

El Ingreso Mínimo Garantizado es un beneficio destinado a los trabajadores dependientes, con una jornada laboral entre 30 y 45 horas, para que puedan garantizar un sueldo líquido de $379.793.

La postulación se puede realizar durante todo el año y, en caso de ser clasificado para recibir el aporte monetario, el pago se efectuará dentro de los últimos cinco días hábiles del mes siguiente al que se realizó la solicitud.

No obstante, se debe tener en consideración que el beneficio no cuenta con un monto fijo, ya que el dinero a recibir variará de acuerdo con la remuneración bruta mensual de cada trabajador, aunque este no sobrepasará los $78.965.

Requisitos para postular

Las personas que pueden postular al Ingreso Mínimo Garantizado, de acuerdo con lo indicado con el sitio del beneficio, son quienes cumplan con los siguientes requisitos:

Ser un trabajador dependiente.

Tener un contrato suscrito al Código del Trabajo.

Sueldo bruto menor a $497.272.

Contar con un contrato de jornada ordinaria , es decir, superior a 30 horas y hasta 45 horas semanales.

La calificación socioeconómica debe ser dentro del 90%, según el debe ser dentro del 90%, según el Registro Social de Hogares

¿Cómo postular al Ingreso Mínimo Garantizado?

Los trabajadores y empleadores que deseen completar la postulación a este beneficio, lo deben realizar de manera virtual a través de los siguientes pasos:

Trabajadores

Entrar a la página del Ingreso Mínimo Garantizado

En la sección que dice “Postula”, se debe escribir el RUN, fecha de nacimiento y número de documento de la cédula de identidad, sino también se puede ingresar con la Clave Única

Completar la información solicitada y escribir los datos bancarios para que el beneficio sea depositado.

Leer la declaración jurada, aceptar las condiciones y enviar.

Empleadores

Ingresar a la sección de empleadores de la página del Ingreso Mínimo Garantizado y hacer clic en “Postular”.

Escribir el RUT y clave tributaria.

Descargar la planilla Excel para realizar la postulación.

Completar la información solicitada y escribir los datos de los trabajadores , incluyendo el correo electrónico de ellos.

Ingresar los datos de las cuentas bancarias de cada trabajador.

Una vez completada la planilla, se debe subirla a la plataforma y luego presionar “Postular”.

En caso de necesitar ayuda con la postulación virtual, se puede llamar de forma gratuita al 800 104 777, opción 4 y, después, opción 6.

Durante los últimos 10 días del mes siguiente al que se realizó la postulación, se informará por correo electrónico si es que la persona obtuvo el Ingreso Mínimo Garantizado, información que también estará disponible en la página.