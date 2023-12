Conoce 5 aplicaciones y páginas web para organizar el Amigo Secreto 2023

Se acerca la Navidad y una de las tradiciones que se hacen cada año con la familia, amigos o compañeros del trabajo, es el Amigo Secreto. Debido a que en este juego se necesita planificación, existen sitios web y aplicaciones que facilitan la organización de esta actividad.

El Amigo Secreto es un juego en el que los integrantes hacen un regalo a otra persona que participa. Además, previo a dar el presente, dan rasgos o características de quien le regaló el objeto.

Aplicaciones y paginas web para jugar al Amigo Secreto. Foto referencial.

Páginas y aplicaciones para organizar el Amigo Secreto

Dedoman, amigo invisible

Es una aplicación multidispositivos, ya que está disponible en Android, iOS y también cuenta con sitio web. La app ofrece una forma rápida de generar el sorteo, pues tendrás espacios para colocar los nombres de los participantes, y luego hay que presionar “Crear sorteo”.

Tras esto, inmediatamente creará un enlace para compartir y en el que cada persona tendrá que seleccionar su nombre que aparece en el sobre, y podrás ver a quién tendrás que entregarle un regalo.

Aplicaciones y páginas web para jugar al Amigo Secreto. Foto: Dedoman, amigo invisible.

Sorteo Amigo Secreto

Se puede ingresar al sitio web con tu correo electrónico o cuenta de Facebook y agregar invitaciones. La página permite incluir la lista de regalos que desees, además se puede revisar quién es tu Amigo Secreto y participar en un grupo de chat entre los jugadores.

Aplicaciones y páginas web para jugar al Amigo Secreto. Foto: Sorteo Amigo Secreto.

Amigo Invisible

La aplicación se puede descargar en iOS y Android. Para utilizarla debe tener un administrador que ingrese la fecha, precio límite que acordó el grupo, y el lugar y día de la entrega de los regalos. Tras esto, hay que ingresar los nombres y correo de cada persona, ya que llegará un email a todos los integrantes para saber a quién deberán entregarle un presente.

Aplicaciones y páginas web para jugar al Amigo Secreto. Foto: Amigo Invisible.

Pikkado

Es una aplicación sencilla para jugar al Amigo Secreto, porque solo necesitas los nombres y correos de los participantes. Cada una de las personas podrá agregar una lista de regalos que desea recibir y que luego será enviada por mail. La app también permite evitar a algún integrante en caso que sean parejas u otro motivo.

Aplicaciones y páginas web para jugar al Amigo Secreto. Foto: Pikkado.

Amigo Secreto Online

El sitio web permite jugar de forma sencilla al Amigo Secreto. No es necesario registrarse, ya que inmediatamente puedes colocar los nombres y correos de los participantes, además de parámetros para que no algunos no se regalen entre sí. También se pueden personalizar los mensajes que recibirán cada persona en el email.