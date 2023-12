Paseos en la tarde e hidratación: revisa las recomendaciones para proteger a tu mascota de las altas temperaturas

Las altas temperaturas se han dejado sentir con intensidad durante los primeros días de diciembre. De acuerdo con la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) para los meses de enero, febrero y marzo, las temperaturas estarán sobre lo normal en todo el país.

Ante esto, el Programa de Tenencia Responsable -dependiente de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere)- entregó una serie de recomendaciones para cuidar a las mascotas:

1. Mantenlo hidratado. Habilita más de una fuente de agua por animal en tu domicilio o en sectores donde viven animales comunitarios. Recuerda ponerlas en la sombra y renovarlas para que estén frescas. Además, puedes hidratar los cojinetes de sus patitas, ya que suelen resecarse en verano.

2. Paséalo en las mañanas o al atardecer. Nunca transites con tu animal de compañía en el pavimento expuesto directo al sol, ya que puede causar dolor y quemaduras en sus cojinetes. Recuerda siempre llevar una botella de agua fresca.

3. Usa bloqueador solar. Aplícalo en sus orejas y nariz, ya que los animales también son propensos a generar cáncer de piel. Es por esto que su cuidado es fundamental en verano. Incluso, algunos animales de piel blanca requieren el uso de bloqueador solar diariamente.

4. No dejes animales dentro del auto. Estén o no las ventanas abiertas, esté o no expuesto al sol, no lo dejes dentro del auto. Perros y gatos pueden morir de un shock térmico.

5. No cortes su pelo. El pelo de los animales está hecho para resistir el excesivo calor y proteger su cuerpo conservando la temperatura normal, por lo que cortarlo no los ayudará. Sin embargo, hay animales a los cuales un recorte de melena les ayudará a tolerar el calor.

Asimismo, desde el Colegio Médico Veterinario (Colmevet) de Chile sugirieron las siguientes medidas: