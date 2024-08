Revisa la entrevista a Michelle Bachelet realizada por La Tercera y Universidad Adolfo Ibáñez

En el marco del ciclo “Mujer y Política”, organizado por el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP) de la UAI y La Tercera, la expresidenta Michelle Bachelet conversó acerca de su paso por la política y también su experiencia como mandataria.

En el encuentro, la exjefa de Estado, quien actualmente es la figura mejor posicionada del oficialismo para las próximas presidenciales, reflexionó sobre su trayectoria política y las dificultades que enfrentó como la primera mujer en asumir la presidencia en el país. Bachelet afirmó que nunca imaginó ni deseó alcanzar dicho cargo, y mucho menos en dos ocasiones.

Ante la pregunta sobre si sería candidata presidencial, Bachelet aseguró que no está en sus planes. “Creo que a la democracia le hace bien tener rostros nuevos. No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente, pero sí rostros nuevos. Yo creo que hay una incapacidad de la democracia si siguen repitiéndose los rostros todo el tiempo en la política. Ahora, por supuesto, si hay gente que no ha ganado tiene el derecho a volver a postular”.

En esa línea, enfatizó además que falta tiempo para empezar a definir las candidaturas para las elecciones presidenciales. “Piensen que la vez pasada, a estas alturas del año, el nombre de Gabriel Boric no existía. Y yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar y no hay que estar tan apurados”, dijo.