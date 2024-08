Bachelet aboga por nuevos liderazgos y asegura que “hay mucho camino por andar” sobre una tercera postulación a La Moneda

Hasta la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI) llegó este lunes la expresidenta Michelle Bachelet, en el marco de la realización del ciclo “Mujer y Política”, organizado por el Magíster en Comunicación Política y Asuntos Públicos (MCP) de la UAI y La Tercera.

Así, en el encuentro la exjefa de Estado y hoy la figura mejor posicionada del oficialismo de cara a las presidenciales, se refirió a su trayectoria política y las dificultades que enfrentó siendo la primera mujer en alcanzar la presidencia en el país, cargo que aseguró nunca se imaginó ni deseó alcanzar, ni menos en dos ocasiones.

“Yo he tenido el privilegio de haber sido primera en varias áreas, porque yo fui la primera ministra de Salud mujer y por supuesto para todo el mundo eso fue una mujer que se dedica al cuidado de los otros (...). Después cuando fui ministra de Defensa, también fui la primera mujer”, partió relatando Bachelet, quien después aseguró que “me tocaron áreas donde ya había vivido los sesgos (...) en donde si una comete un error, es doblemente o triplemente castigada que un hombre”.

En esa línea, agregó que “si una decidía que había un tema muy fácil de resolver y tomaba una decisión de inmediato, yo era impulsiva, no pensaba bien las cosas. Si era un tema complejo, en el que yo quería escuchar a mucha gente e investigar bien para tener la mejor solución, no tomaba decisiones”.

Según planteó la también ex alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, en esos años, eran pocas las mujeres que lograban llegar a cargos de poder y en general, o se pensaba que era por los líderes masculinos que las acompañaban o se cuestionaba su liderazgo por “cosas banales”, como la ropa que usaban y la actitud que asumían.

12 Agosto 2024 Ciclo Magíster de la Comunicación de la Universidad Adolfo Ibáñez, Conversando con la expresidenta Michelle Bachelet. Foto: Andrés Pérez

“Los sesgos eran de todo tipo. Desde que José Miguel Insulza -hoy senador del Partido Socialista (PS)- era considerado panzer, era fuerte, y yo era la gorda, hasta que se opinaba de cómo me vestía”.

En ese contexto, al ser consultada sobre si existe solidaridad entre los liderazgos femeninos, la exjefa de Estado recordó que durante el gobierno de Ricardo Lagos -donde ejercían solamente cinco ministras- las secretarias de Estado “nos juntábamos una vez al mes a conversar entre nosotras. Cuando había una ministra que lo estaba pasando mal la llamábamos, o sea, nos preocupábamos de cuidarnos, porque éramos una novedad, éramos poquitas en la historia de Chile”.

Eso sí, la exmandataria recalcó que “hay mujeres que efectivamente se cuidan entre ellas (...), pero de nuevo depende de las personas. Hay personas que piensan en ellas mismas, están preocupadas solo de ellas”.

Pese a lo anterior, destacó que de igual forma se lograron sacar adelante políticas públicas para emparejar las condiciones entre hombres y mujeres. Ahí, recordó el proyecto de igualdad salarial y el inicio de la discusión sobre la paridad en el Congreso, donde resaltó que hoy día se cuenta con una mayor presencia femenina.

“Yo quería paridad de salida y no de entrada, pero con los partidos no hubo caso”, relató Bachelet, quien aseguró que en una ocasión le preguntó a un senador por qué no querían respaldar la paridad. “Porque si entra una de ustedes, sale uno de nosotros”, le contestó el parlamentario.

Así, a juicio de Bachelet, todavía quedan varios desafíos para seguir emparejando la cancha. “Los datos internacionales muestran que a nivel mundial se necesitarían 286 años para cerrar las brechas de protección legal y eliminar las leyes discriminatorias. Faltan 140 años para que la mujer esté representada equitativamente en el lugar de trabajo y 47 años para lograr una representación igualitaria en los parlamentos nacionales”, aseguró la exjefa de Estado.

¿Bache-tres?

Durante el encuentro, la expresidenta también se refirió a la posibilidad de asumir una tercera candidatura presidencial, esto en un contexto en que en las encuestas aparece como la figura mejor posicionada del oficialismo.

De esta forma, aseguró que “creo que a la democracia le hace bien tener rostros nuevos. No quiere decir que rostros jóvenes necesariamente, pero sí rostros nuevos. Yo creo que hay una incapacidad de la democracia si siguen repitiéndose los rostros todo el tiempo en la política. Ahora, por supuesto, si hay gente que no ha ganado tiene el derecho a volver a postular”.

En esa línea, enfatizó además que falta tiempo para empezar a definir las candidaturas para las elecciones presidenciales. “Piensen que la vez pasada, a esta altura del año, el nombre de Gabriel Boric no existía. Y yo creo que hay mucho camino por andar, hay que esperar y no hay que estar tan apurados”, dijo.

Sobre el rol que espera cumplir como líder del sector, aseguró que “a lo que estoy dedicada ahora es a contribuir a la unidad del progresismo”.

07/08/2024 MICHELLE BACHELET PARTICIPA EN ACTIVIDAD, HERRAMIENTAS PARA LA GESTION LOCAL MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Las declaraciones de la exmandataria no demoraron generar reacciones en los partidos de gobierno, desde donde se evaluó de forma positiva la posibilidad de que busque un tercer periodo en La Moneda. Esto, pese a que anteriormente dirigentes del PS -partido de la expresidenta- se limitaban a decir que Bachelet había dejado en claro que ella no quería ser candidata.

“Hemos visto que la Presidenta Bachelet ha subido espontáneamente en las encuestas. Nosotros lo que vemos es que la Presidenta, sin ser candidata, está subiendo en las encuestas porque la gente está manifestando una intención de que ella sea candidata presidencial (...)”, aseguró el diputado socialista Daniel Manouchehri.

En esa línea, su par y vicepresidenta del PS, Daniella Cicardini, indicó que “yo creo que es una muy buena noticia la que nos da la Presidenta Bachelet a conocer, que ella no lo descarta. Si bien es cierto, estamos a dos años de las elecciones presidenciales y efectivamente esto puede cambiar, lo que no va a cambiar por parte de la ciudadanía es la buena opinión que tiene de la Presidenta Michelle Bachelet”.

El senador Fidel Espinoza (PS), por su parte, afirmó a La Tercera que “es una excelente señal. No hay nadie en el mundo del Socialismo Democrático, menos en el Frente Amplio, mejor posicionado que ella para enfrentar y derrotar a la derecha. La gente está valorizando su experiencia, probidad a toda prueba y su cercanía con la ciudadanía. No es la hora de nuevos experimentos y, si bien algunos criticarán que fue elegida en dos oportunidades, esto demuestra su legado”.

“Para nosotros es muy positivo, independiente de su decisión sobre una nueva carrera presidencial. Yo creo que tiempo al tiempo. Es importante terminar este proceso primero, que es el proceso municipal, y luego ya vendrán las conversaciones sobre el tema presidencial”, dijo la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS).