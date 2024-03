Hands & Co: Manos, pies y pestañas ¡Renovación total!

Hands & Co. es una gran opción para quienes buscan el equilibrio perfecto entre belleza y bienestar. No solo es un lugar donde tus manos y pies se verán rejuvenecidos, sino también un refugio de relajación en medio del ajetreo cotidiano.

Aquí se destacan por ofrecer servicios simultáneos que optimizan el tiempo de los clientes, permitiéndoles disfrutar de tratamientos más completos.

No dejes pasar, entonces, la oportunidad de vivir una experiencia de belleza en Hands & Co. y aprovecha un 30% de dscto. en Manicure y Pedicure permanente, que incluye limado, limpieza, masaje y esmaltado, proporcionando cuidado completo para manos y pies. Pero la maravilla no termina aquí, ya que el mismo descuento se aplica a otros tratamientos, como Manos y pies con Parafinoterapia, conocida por sus beneficios hidratantes y relajantes, eleva la experiencia de cuidado personal a un nivel superior, y también en servicio de Ondulado y Tinte de pestañas, la oportunidad perfecta para realzar tu mirada.

Aquí, no solo te beneficiarás de tratamientos de alta calidad, sino que también disfrutarás de un ambiente acogedor y profesionales comprometidos con tu bienestar. Deja que Hands & Company sea tu destino para alcanzar una belleza renovada y sentirte mejor que nunca. ¡Reserva tu hora!