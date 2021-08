Alerta de Marcel por cuarto retiro no convence a los diputados opositores de la Comisión de Constitución

Las advertencias que hizo este miércoles el presidente del Banco Central (BC), Mario Marcel, en la Comisión de Constitución de la Cámara sobre las consecuencias económicas “extremadamente graves” que tendría un cuarto retiro del 10% no parecieron convencer a los diputados opositores de dicha instancia. En cambio, los parlamentarios de Chile Vamos de la comisión, están alineados con los argumentos del instituto emisor.

Eso sí, en la oposición hay distintas miradas, ya que algunos reconocen que aprobar otro giro de fondos previsionales tendría los efectos que proyectó Marcel, mientras que otros no lo ven así.

El diputado Matías Walker (DC) dijo que, como primera conclusión, habría que descartar el retiro del 100%, pero “sí, obviamente, estamos abiertos a discutir un nuevo retiro parcial de fondos”.

Walker agregó que “todos los que en la calle y a través de redes sociales nos piden un cuarto retiro, tienen que estar conscientes de todas las consecuencias que esto podría traer aparejado. Desde luego, 5,6 millones de chilenos que se quedarían sin ahorros previsionales. También el efecto inflacionario que provocaría un nuevo retiro y el alza de las tasas de interés de los créditos hipotecarios y de consumo son efectos que hay que tener en cuenta”.

Sobre las palabras de Marcel, el diputado Marcos Ilabaca (PS), presidente de la comisión, dijo en La Segunda que “esto demuestra el alto nivel de desconexión de la elite económica con lo que viven y sufren todos los chilenos (...) Son los técnicos que nos llevaron a la explosión social del 18 de octubre”.

Por su parte, el diputado Diego Ibáñez (CS) comentó que “estamos abiertos a aprobar el cuarto retiro, pero tenemos que encontrar el mejor mecanismo para frenar el alza de los precios, que se ha traducido en un encarecimiento de la vida y que a la larga ha perjudicado solo a los más pobres”.

Ibáñez añadió que “existe un sobrecalentamiento de la economía, que impacta en el precio de los inmuebles, en los servicios y en los combustibles, que a la larga perjudica a los más pobres. Un retiro en medio del alza del precio de la vida, provoca que el trabajo que originó dicho ahorro se desvalorice y eso, en una perspectiva biográfica, es recortarte parte de la vida para poder consumir hoy a un precio más alto. Eso es regresivo por donde se le mire y no existe un mecanismo que estructuralmente lo revierta. Lo único que nos queda es desincentivar el consumo de los más ricos, para frenar en parte el alza de los precios. Y al parecer, el único mecanismo sería la justicia tributaria, no tanto por la recaudación, sino por el desincentivo al consumo”.

En tanto, el diputado Leonardo Soto (PS) afirmó: “No nos sorprende el cuadro sombrío y oscuro que pinta hacia el futuro el presidente del BC si es que se aprueba un cuarto retiro de fondos de las AFP, porque en cada una de las presentaciones que ha hecho en la misma comisión, en cada uno de los retiros, ha dicho lo mismo. Ha anunciado una verdadera catástrofe, impactos negativos, hasta desmoronamiento de nuestro sistema financiero (...) La verdad es que la realidad dista mucho de aquello”.

En la otra vereda, desde Chile Vamos, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) sostuvo que fue “una exposición contundente y espero que llame a la reflexión a aquellos que insisten en destruir el sistema de pensiones de nuestro país. Creo que hoy, como nunca, tenemos que entender que lo que está en juego no es solo un nuevo retiro, sino que es la estabilidad macroeconómica país, y al mismo tiempo la subsistencia de un sistema que permite a las personas ahorrar en sus cuentas individuales pensando en su futura pensión”.

Para el diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli), “Mario Marcel tiene toda la razón (...) Esto es nefasto para la economía y todos saben que es nefasto, sin embargo, se pretende seguir con esto como si no fuera a tener efecto precisamente sobre los créditos de largo plazo de las personas, con el sobrecalentamiento de la economía, la inflación, la dolarización de la economía. O sea, Chile finalmente se va a terminar transformando en un país más caro”.

Cruz-Coke agregó que “no es broma lo que estamos haciendo, y acá parece como una cosa simpática, como una especie de regalillo que hacen los diputados con plata de las pensiones de los chilenos, sin mencionar el daño enorme previsional que significa (...) Esto que pretendía ser en algún momento de emergencia, hoy se está transformando finalmente en sepultar las posibilidades de que este país vuelva a desarrollarse, vuelva a crecer, y sobre todo, que las personas tengan posibilidades el día de mañana de poder financiarse a 20 o 30 años pagando tasas de interés bajas”.

A su vez, el diputado Gonzalo Fuenzalida (RN) indicó que los retiros son una mala política, y señaló que el BC hizo “una presentación contundente, es muy clara, que reafirma lo que han dicho muchos economistas que no necesariamente son neoliberales, ni del sector de derecha, o centroderecha, como Joseph Ramos, Nicolás Eyzaguirre. Obviamente las herramientas del BC tienen una capacidad, pero eso no prospera en la medida que sigamos inyectándole dinero a la economía, y eso no es culpa del mercado; el aumento de precios no es culpa del comercio; el aumento de tasas no es culpa de los bancos; es culpa de los parlamentarios que están votando a favor de un cuarto retiro y que obviamente votaron también los otros retiros”.

Adicionalmente Fuenzalida dijo: “Yo siento, por lo que me ha tocado ver, que la presión en las redes por ejemplo, hoy es casi nula. En los otros retiros recibía funas de 100 o 200 mensajes diarios, hoy no recibo más que uno a veces. Entonces, tampoco hay una expresión ciudadana”. En ese sentido, apuntó a las ayudas económicas que ha entregado el gobierno y al hecho de que se han ido recuperando empleos.