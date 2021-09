El brote de delta que preocupa en Arica: de 196 casos Covid-19 activos, 86 corresponden a la variante

Luego de 14 semanas a la baja, las cifras de contagios Covid-19 reportadas por el Ministerio de Salud registraron una leve alza a nivel nacional. Si durante la semana del 6 al 12 de septiembre se reportó un acumulado de 3.082 contagios, durante los últimos siete días el número se cifró en 3.284: un aumento del 8,5% respecto de la semana anterior.

De hecho, el jefe de la cartera sanitaria, Enrique Paris, señaló durante el reporte por coronavirus de la jornada de ayer que “la tasa de casos Covid-19 por 100 mil habitantes es actualmente baja a nivel nacional, sin embargo, nos preocupa la región de Arica (78), Aysén (44) y Tarapacá (38)”.

Actualmente, el principal foco de aumento de casos está en la región de Arica y Parinacota. Solo detrás de Aysén, que hoy marca un Re -o velocidad de transmisión del virus- de 1.87, en la región del norte del país este indicador se cifra en 1.20. Lo anterior quiere decir que cada caso índice del virus genera -en promedio- 1.20 casos adicionales: toda cifra por sobre 1 significa expansión de la contagiosidad del virus.

Así, si a principios de septiembre los casos activos del virus no superaban los 40, ayer los casos en etapa contagiante alcanzaron los 196. Así, el seremi de Salud de la zona, Jorge Guerra, confirma que de este total, un 43,8% corresponde a casos de variante delta.

“Las cifras que tenemos al día de hoy en la región son preocupantes, ya que presentamos la tasa de incidencia más alta del país con 196 casos activos y lo preocupante es que 86 son de la variante delta. Es una situación de mucha importancia, esta variante tiene una muy alta contagiosidad y es de fácil transmisión”, detalla Guerra.

Investigación epidemiológica

El seremi explica que los primeros antecedentes que entrega la investigación epidemiológica realizada a raíz de este aumento obedece a la movilidad dentro de la región de los habitantes, siendo principalmente clusters de casos comunitarios, asociados a grupos familiares.

“Estos brotes ya están instalados en la comunidad, no se asocian a migración extranjera. El origen de estos se puede asociar al movimiento de personas mediante los viajes intrarregionales. En la actualidad, tenemos 47 brotes comunitarios, de los cuales 42 son intradomiciliarios, es decir, el contagio se está produciendo dentro de los hogares. Por eso, el llamado es a respetar las medidas sanitarias, tanto fuera como dentro”, puntualiza.

Como consecuencia del aumento en los contagios, la demanda en las últimas semanas en los centros asistenciales de la región aumentó, pero pocos pacientes resultaron internados.

La directora del Servicio de Salud de Arica, Magdalena Gardilcic, explica a La Tercera que “hay un alza del 40% en las consultas de urgencia en el Hospital Regional Dr. Juan Noé por causas respiratorias, pero que no han requerido hospitalización. Hoy tenemos ocho pacientes confirmados con Covid-19 hospitalizados en el recinto asistencial, uno de ellos con ventilación mecánica”. Un antecedente relevante que agrega el seremi Jorge Guerra es que este único caso de gravedad, en UCI, y con ventilación mecánica no está vacunado.

Frente a la preocupación, las autoridades están tomando las precauciones necesarias para controlar el alza. El foco está en detectar los casos rápidamente, por esta misma razón, la autoridad sanitaria ha puesto a disposición de la población varios operativos de búsqueda activa de casos en puntos estratégicos, como centros comerciales y el terminal de buses. Además, explican que han aumentado la fiscalización, especialmente después del toque de queda.

Pese a que desde la autoridad sanitaria han descartado que los contagios estén asociados a viajeros, el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, añade que no se puede dejar de poner el foco en esa característica de la región. “Arica es un territorio limítrofe, en donde hay mucha circulación entre los tres países: Chile, Bolivia y Perú. Es un factor que no podemos dejar de lado y hay que tomar medidas puntales al territorio”, agrega.

Asimismo, la región tiene menos del 90% de cobertura de la vacuna. Según las cifras oficiales, el 86,59% de la población tiene el esquema de vacunación completo, uno de los porcentajes más bajos a nivel nacional. Frente a ello, Espíndola comenta que “estamos fortaleciendo una campaña de comunicación para incentivar la toma de PCR y la vacunación”.

Una variante más transmisible

Así como en Arica la variante delta parece ganar terreno entre los nuevos contagios, en las últimas semanas se ha convertido en la cepa del virus que más se detecta en el país a través de la secuenciación genómica que realiza el Instituto de Salud Pública (ISP) y las universidades.

Miguel O’Ryan, infectólogo de la Universidad de Chile, explica que “la variante delta va a predominar probablemente en el país, como ha pasado en otros países. La gran mayoría de los brotes que vengan van a estar asociados a esta variante”.

El académico también llama a seguir las medidas sanitarias, como la vacunación, porque la falta de estas precauciones es causa del aumento de contagios: “Estos brotes se asocian en gente no vacunada o con mayor movilidad y también con la disminución de la protección”.

En tanto, Ignacio Silva, infectólogo del Hospital Barros Luco, añade que “si bien esta variante no es más peligrosa, sí es más contagiosa. Afecta por sobre todo a las personas no vacunadas, a los adultos que por distintos motivos no han recibido su dosis y un nicho importante son los niños y adolescentes que aún no se incluyen a cabalidad en el plan de vacunación. En la medida que circule la variante delta en el país y no seamos cuidadosos o responsables en las medidas de autocuidado, es posible que nos enfrentemos a nuevas olas de contagios a expensas de esta variante u otra que se pueda desarrollar en el tiempo”.