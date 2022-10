Los tuits que emplazan a Carabineros y exautoridades que incomodan al Gobierno

Este martes 18 de octubre se conmemora el tercer aniversario del estallido, y a diferencia de los dos años anteriores, en esta oportunidad La Moneda aloja a una administración que, en el pasado, participó y validó las manifestaciones en contra del gobierno del expresidente Sebastián Piñera y, a su vez, constantemente criticó con firmeza el rol de Carabineros y las Fuerzas Armadas para enfrentar los hechos de violencia que se produjeron durante la crisis social que vivió el país.

Aún está en la retina la imagen del entonces diputado y hoy Presidente Gabriel Boric encarando en Plaza Baquedano a militares que copaban el sector intentando frenar los saqueos y desórdenes que sobrevinieron tras el 18-O y que incluso lo llevaron a utilizar sus redes sociales, como Twitter, para lanzar duras críticas al rol de la policía uniformada.

El 23 de octubre escribió: “Cuál es la relación entre encapuchados y Carabineros? Hay encapuchados que reciben instrucciones por parte de la fuerza pública? Exigimos una respuesta del Gobierno (...) Las denuncias a violaciones a los ddhh por parte del Estado son cada vez mayores. Basta (sic)”. En diciembre de ese mismo año criticaría al entonces intendente Felipe Guevara ante su estrategia para evitar desórdenes. “Miserables ante el dolor. hay que volver a una vieja pregunta. ¿Quién dio la orden? Fuerza (Mario) Rozas y Guevara”. En tanto, el 9 de marzo de 2020 aún siendo parlamentario y sin aún aspiraciones presidenciales escribió: “¡Basta! Intervención a Carabineros ahora. ¿Los que llaman a condenar la violencia cada cinco minutos, tendrán la voluntad para detener esto? Propuestas hay (hemos hecho desde el Frente Amplio y tb. desde la sociedad civil). Solo falta decisión (sic)”.

Y si bien todo el mundo tiene derecho a cambiar de opinión, lo que ha ocurrido por parte de miembros de la oposición e incluso del oficialismo, como el senador Ricado Lagos Weber, es que se ha emplazado a la actual administración a pedir disculpas formales a Carabineros y entregar un “respaldo cerrado”, sobre todo teniendo en cuenta el complejo escenario de seguridad que vive el país.

Pero no tan sólo se ha hecho “arqueología tuitera” a las opiniones del actual Mandatario. El fin de semana, justo antes de una nueva conmemoración del estallido social, se reflotaron antiguos tuits del ministro de Economía, Nicolás Grau, quien escribió el 5 de febrero de 2021 “pacos asesinos, el pueblo tiene derecho a odiarles”. A tal punto llegó la situación que obligó al secretario de Estado a señalar que eran pensamientos que “ya no comparto” y lo llevó el domingo a reunirse con el general director Ricardo Yáñez en un claro gesto de dejar atrás la tensión que provocó la difusión de sus tuits.

Otro punto de la polémica ha sido la “romantización” que desde la oposición sostienen hicieron en el pasado las ahora autoridades al validar el uso de la violencia como vía para los cambios. No pocos en los últimos días le han enrostrado al ministro Giorgio Jackson lo que escribió el 15 de noviembre de 2019 cuando se firmó el acuerdo constitucional. “Gracias totales cabr@s”, tuiteó acompañado de un emoji de puño izquierdo en alto y un video de evasiones masivas en el Metro.

De hecho, respecto de el Metro se ha cuestionado por la oposición la incorporación en el directorio de Metro Nicolás Valenzuela. Esto, ya que le reflotaron un tuit que escribió el mismo 18 de octubre de 2019: “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Ante esto, Chile Vamos y el Partido Republicano pidieron la salida del arquitecto y emplazaron al Gobierno “a dar una señal contundente de reproche a la violencia”.

En los últimos días varias otras actuales autoridades han quedado al descubierto por haber proferido en el pasado duras expresiones en contra de funcionarios policiales que anteriormente pasaron desapercibidas, pero que hoy cobran fuerza porque -sostienen expertos- es ahora este Gobierno el que debe, por una parte, responder a las demandas ciudadanas, y por otra instruir a Carabineros para garantizar el control del orden público en lo que serán las manifestaciones de conmemoración que están programadas para este martes 18 de octubre.

Tu twitter te condena

Entre las más polémicas publicaciones, resurgieron expresiones como las de la ministra de Culturas Julieta Brodsky, que compartió “ya no puedo ver más videos de pacos y milicos golpeando y matando gente. Que horror ctm!”. También se viralizó uno de la ministra Antonia Orellana, quien escribió en su cuenta personal el 28 de octubre de 2019: “pacos qliaos asesinos criminales”. Hace tan sólo unos días la titular del Ministerio de la Mujer borró todos sus tuits que contenían la expresión “pacos” y -al igual que Grau- se juntó con la máxima autoridad de Carabineros.

Quien no se quedó atrás en los cuestionamientos a la policía es el actual ministro de Educación, Marco Ávila, quien en noviembre de 2019 escribió: “Gracias a la tecnología existirán millones de minutos de grabaciones sobre el actuar de @Carabdechile y el @GobiernodeChile tendrá que responder, por años ante tribunales, por el daño provocado. La represión a la protesta ha sido la constante”. Y sumó, junto con ratificar su apoyo a la anunciada acusación contra el exministro del Interior Andrés Chadwick, “ya sabemos que los desmanes, saqueos y pillaje no han sido el foco de la fuerza policial, sino los manifestantes. Se busca la criminalización del activismo. Háganse cargo de una policía corrupta en su alto mando y mal formada en la tropa”.

Igualmente, la titular de Deportes, Alexandra Benado, publicó el 25 de octubre de 2020: “El gobierno más asesino después de la dictadura hace su puesta en escena de la democracia sin violencia. Y esto se ganó en la calle y con muertos. No lo olviden”.

De la revisión de los perfiles, además, surgen publicaciones como la que hizo el 18 de octubre de 2020 la actual ministra del Interior, Carolina Tohá, quien se sumó a la condena de hechos protagonizados por efectivos policiales. “La cantidad de personas heridas aumentan día a día, lo consignan los informes de DDHH. No es una guerra civil, pero la policía ha tratado a la población como un enemigo feroz al que se le puede gasear, golpear y disparar hasta volver a domesticarlo”, sostuvo.

Asimismo, la actual titular de la Segpres, Ana Lya Uriarte, comentó por medio de la misma red social el 20 de agosto de 2020: “general Rozas debe haber leído el rechazo absoluto a su descriteriada decisión. Digo que debe “haber leído” porque tienen cero contacto con la realidad y nuestro pueblo y menos aún con las víctimas de DDHH”.

La delegada que hoy coordina policías

Y entre los delegados presidenciales, no pasó desapercibida la postura de la representante de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, quien hizo noticia al poco de ser nombrada por expresiones como “si quiero prenderle fuego a algo, que sea a la Iglesia y a la Constitución de Pinochet”.

El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ha salido a poner paños fríos y, en conversación con Chilevisión, sostuvo que había que entender el contexto en que se hicieron declaraciones anteriores y dijo que “tampoco vamos a renegar de nuestro pasado, lo importante es qué estamos haciendo en el presente y qué vamos a hacer hacia el futuro”. Junto con esto admitió que “uno a veces se pasaba un cambio”.

Ante la situación, Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, sostuvo que “es importante entender que las cosas no son lo que son, sino que lo que parecen, y lo que aquí parece, es que esta generación tiene una visión de Carabineros muy distinta a lo que uno esperaría. La gente juzga a través de esos comentarios, y así se instala una suerte de desconfianza, porque qué seguridad se va a tener de que se va a cumplir con eso de ‘ser un perro con la delincuencia’, si después se retractan”.

En el mismo sentido, el analista Tomás Duval, expresó que el peligro de estos comentarios “es que estos tuits se transformen en una causa de mayor inseguridad, y si eso hoy día se logra denegar, que me parece es parte también de una cuestión política, bueno el Gobierno también tiene una dificultad mayor (...) aquí hay dos temas, uno la violencia, desde mi perspectiva, no puede justificarse bajo ningún contexto, sobre todo en política. Y las explicaciones de los contextos no me parece muy adecuadas, yo diría que uno puede esperar que cambien de posiciones, que eso se haga de manera legítima, pero no explicar sobre cuestiones, porque entre mayor abundancia de las explicaciones termina por enredarse más la materia en la cual se quiere despejar”.

Pese a dichos análisis, el control de daño de La Moneda ha incluido el que la vocera, la ministra Camila Vallejo, pidiera este lunes 17 “salir de la polémica” para así “ponernos todos a trabajar en las soluciones. Este Gobierno, la mejor respuesta que puede dar respecto a las dudas de algunos, es que está trabajando, y está trabajando en el reforzamiento policial”.

¿Y los presos del estallido?

Aunque Palacio ha intentado dejar atrás el asunto, otro de los inconvenientes que ha traído aparejado el resurgimiento de comentarios de las hoy autoridades de gobierno, es que han dejado en evidencia que hay promesas de las que no se han podido hacer cargo, como las referentes a los denominados “presos de la revuelta”. Si bien se ha avanzado en retirar querellas por Ley de Seguridad del Estado, no se ha avanzado en los prometidos indultos o amnistía, lo que ciertamente genera molestia entre las organizaciones sociales.

Una de las principales impulsoras de estos beneficios, era justamente la actual vocera, entonces diputada comunista Camila Vallejo. El 20 de diciembre de 2021 posteó: “Lxs presxs de la revuelta llevan + de 2 años detenidos, sin pruebas o con procesos viciados. Por estas injusticias, @gabrielboric se comprometió a retirar las querellas por ley de seguridad del estado. No puede ser q ellxs estén presos y asesinos y violadores sigan libres!” (sic).

Con la misma fuerza se pronunció la titular de las Culturas, Julieta Brodsky, que escribió en redes sociales: “queremos que paguen por sus crímenes y que liberen a los presxs políticxs del estallido” (sic).

Sin embargo, aquello quedó en meras expresiones que no se materializaron en acciones, puesto que este lunes 17 la la propia ministra Vallejo comunicó que “por el momento” está descartado poner urgencia al proyecto de amnistía para las personas encausadas en contexto de las movilizaciones. “Sabemos que hay una discusión que no ha tenido los resultados esperados en el Congreso respecto al indulto. Seguiremos trabajando en el diálogo con distintos actores para que eso pueda tener una respuesta concreta”, comentó.

Pese a ello, desde las agrupaciones comentaron a La Tercera que esos diálogos hace semanas que no avanzan.

“Ubíquense milicos”

Entre comentarios de los subsecretarios, también hay declaraciones que no envejecieron de la mejor forma, y entre ellos, quien se ubica en los primero puestos del ránking es Nicolás Cataldo. Su nombre no pasó desapercibido durante el cambio de gabinete del 6 de septiembre pasado, esto porque el entonces subsecretario de Educación, tenía una serie de tweet con cuestionamientos a Carabineros, institución con la cual trabajaría de cerca si asumía como subsecretario de Interior.

En su cuenta personal, Cataldo publicó el 1 de octubre de 2011: “Carabineros torturadores, como los peores tiempos de dictadura!!!!!!”. En agosto de ese mismo año también se refirió a las manifestaciones. “En las marchas, carabineros infiltrados; en el Senado, fachos designados”, sostuvo en medio de las movilizaciones de aquel entonces.

Sus expresiones le costaron la Subsecretaría de Interior, aunque luego asumiría en la misma cartera pero en Desarrollo Regional.

Hace un año, el ahora subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, publicó en su cuenta personal de Twitter: “El mismo día vemos dos escenarios: 1) Plaza Dignidad copada por Carabineros tras despliegue de FFEE y 2) Camioneros que se toman carreteras con impunidad. Escenarios que explican el uso que Pdte Piñera da a las policías para proteger su orden político”.

Días más tarde, el 26 de octubre del 2021, Vergara usó su cuenta para criticar la renovación del estado de excepción en la Macrozona Sur. En esa ocasión, sostuvo que “Sebastián Piñera renueva estado de emergencia en Macro Zona y con ello renueva su fracaso en #seguridad como en lo #político. Pasará a la historia por declararle la guerra al pueblo y militarizar el Wallmapu. Acto electoral irresponsable y peligroso”.

Lo cierto es que durante los últimos meses ha sido el propio gobierno de Gabriel Boric el que ha renovado en varias ocasiones el estado de excepción constitucional y ha permitido la permanencia militar en esa zona.

En noviembre de 2019, el actual subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas, cuestionó el comunicado por las FF.AA tras la publicación de un informe de DD.HH de Amnistía Internacional. En esa ocasión, Salas publicó: “Q se creen las FFAA sacando esta declaración conjunta? Si les molesta la opinión de Amnistía Internacional, cada rama debe platearle su preocupación al Ministro de Defensa. Ustedes no se mandan solos y no tienen derecho a deliberar ni intimidar a la gente” (sic). Aquella publicación del 21 de noviembre de 2019, terminó con el comentario, en mayúsculas, de Salas: “Ubíquense milicos!!!”.

Finalmente, y como respuesta a la publicación de otro usuario de la red social, respecto al actuar de Carabineros en las manifestaciones de 2012, la actual subsecretaria General de Gobierno, Valeska Naranjo, tuiteó: “parece que carabineros opera relajado con encapuchados, porque con el resto de manifestantes se esfuerzan bastante en reprimir”.

Lo que tampoco ha pasado desapercibido es lo que tuiteó, en febrero de 2020, el hoy subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien al intentar tranquilizar a su madre diabética respecto del coronavirus sosteniendo que era más probable “morir de gripe o por que te mate un paco en la calle”, como reveló en su cuenta de Twitter.