Paro de trabajadores de Codelco comenzará este miércoles y el gobierno pide cronograma de cierre de Ventanas

Los trabajadores de la minera estatal Codelco no dan pie atrás. Desde el mismo viernes en que el directorio de la compañía decidió iniciar el proceso de cierre definitivo de la fundición Ventanas, algo que tardará varios años, manifestaron su rechazo a la medida y anunciaron que paralizarán en protesta por la medida. Y este lunes, luego de una serie de reuniones, los trabajadores confirmaron que la paralización comenzará este miércoles.

“El paro comienza este miércoles a las siete de la mañana con el primer turno de los trabajadores de Ventanas. Esperamos movilizar a 55.000 personas a lo largo de todas las divisiones de Codelco. Los portuarios ya se han comenzado a movilizar, especialmente los que son encargados de mover concentrados hacia el sur”, sostuvo el presidente de la Federación de Trabajadores del Cobre (FTC), Amador Pantoja a Pulso.

Los dirigentes se reunieron en la tarde con sus pares de la división Ventanas, donde según la memoria de Codelco de 2021 trabajaban 774 trabajadores como dotación propia. Como Codelco anunció el cierre de la fundición -y no de la refinería-, el universo de empleados afectados a futuro con la medida serían 348, estimó ayer el presidente de la estatal, Máximo Pacheco.

El temor de los trabajadores radica en que al cierre de Ventanas le sigan a futuro la reformulación de las otras tres fundiciones que tiene la estatal: Caletones, Potrerillos y Chuquicamata. Aquello fue refrendado en un comunicado emitido ayer por la tarde por la FTC, en el que afirman que los 126 dirigentes que integran la agrupación pidieron a sus bases estar alertas ente al llamado a paro nacional.

“Hoy las fundiciones del Estado, por no tener inversiones, están en riesgo de desaparecer. Ahora el gobierno del Presidente Boric anuncia el cierre de Fundición Ventanas, mañana serán las demás fundiciones de Codelco”, declaró el consejo directivo nacional de la FTC, que indicó que “ante el ataque del directorio de Codelco, respaldado por el gobierno de turno (el mismo que apoyamos públicamente), solo nos queda utilizar nuestra herramienta histórica y emancipadora: el paro nacional”.

Los trabajadores exigen que Codelco realice una inversión de US$54 millones que estaba comprometida para aumentar el porcentaje de captación de dióxido de azufre que emite la planta. “Lamentablemente, no es así. Financiar esas obras solo serviría para disminuir las emisiones y mejorar su dispersión, pero seguiríamos expuestos a nuevos peaks de gases contaminantes. Dicha inversión no garantiza terminar con nuestro aporte a la crisis ambiental de esta zona tan golpeada”, indicó este lunes en la mañana el presidente de la estatal, Máximo Pacheco, en una carta a los trabajadores. “Son tres décadas en las que, a pesar de los continuos esfuerzos, no se ha logrado una solución definitiva que termine con el pesar de las 52 mil personas que viven en la zona que muchos llaman de sacrificio”, insistió Pacheco.

Reuniones en La Moneda

En la tarde de este lunes, en La Moneda se sucedió otra reunión de alto nivel, igual que el viernes en la tarde, cuando el directorio adoptó la decisión, para analizar sus efectos. A la cita con el Presidente Gabriel Boric y todo su comité político acudieron la ministra de Minería, Marcela Hernando, y el timonel de Codelco, Máximo Pacheco.

Al término del encuentro, Hernando pidió a los trabajadores reconsiderar la movilización en ciernes. “Nuevamente hacemos el llamado a los trabajadores de Codelco de todo el país en el sentido de que este es un proceso necesario, de que la población de Quintero-Puchuncaví lo necesitaba hace muchísimos años y que acá hay un bien superior por el que estamos trabajando y nos gustaría que ellos también adhieran. Queremos que ellos nos acompañen en el proceso de reforzar Codelco”, indicó.

Además, afirmó que el gobierno solicitó a Codelco un cronograma de cierre, algo que el Presidente Boric estimó el viernes en no menos de cinco años. En Codelco hablan de siete a ocho años. “Se le pidió a Codelco que propusiera un calendario y un cronograma y esa es una de las tareas que tienen que desarrollarse”, dijo la ministra, que afirmó que el gobierno se enteró solo el viernes de la decisión adoptada por el directorio -por una mayoría de cinco votos a tres- y que les hubiese gustado enterarse antes.

“Nuestras conversaciones con los trabajadores, como Estado, las tenemos siempre. Yo me he reunido con ellos desde que asumí esta cartera. Lamentablemente hay cosas que no dependen de nosotros, las decisiones del directorio de una empresa que es autónoma es bien difícil saberlas por adelantado. Uno puede estimarlas, pero no necesariamente conocerlas. Nos habría gustado saberlas con anticipación y poder iniciar ese diálogo desde antes”, afirmó Hernando.

La autoridad afirmó que el cierre de Ventanas era “la crónica de una muerte anunciada y lo sabemos hace 30 años”, pero que era previsible que la decisión ocurriera el viernes. “Todos sabíamos que se iban a reunir, se citaron y convocaron con varios días de anticipación y sabíamos que se iban a juntar a hablar de Ventanas”, indicó. “Todos estaban esperando cuando se produciría. Lo que no se sabía era cuándo. El Presidente en su campaña también prometió que iba a terminar con las zonas de sacrificio y esto es una muestra de eso. Entonces, uno tampoco dice ‘me sorprendieron’, no. Lo que nos sorprendió fue el anuncio del acuerdo del directorio, porque uno nunca puede adelantar la fecha ni el momento en el que ellos van a hacer ese anuncio”, complementó.

Pacheco, por su parte, indicó que se conversó con el ministro Giorgio Jackson sobre el envío al Congreso del proyecto de ley para viabilizar el cierre. Codelco requiere que se retire por ley su obligación de procesar en su fundición de Ventanas el mineral de los pequeños y medianos mineros. “No nos desentenderemos de las pequeñas y medianas empresas de Enami. Nos haremos cargo de seguir tratando dichos concentrados. Y para ello necesitamos que se modifique la Ley 19.993″, escribió Pacheco en una carta que envió el lunes por la mañana a los trabajadores de la estatal. Pacheco afirmó que el envío de esa reforma legal será informado por el ministro Jackson.