Yovana Ahumada (PDG): “No es bueno que Parisi desgaste su imagen con otra candidatura presidencial”

En marzo, Yovana Ahumada (48) se convertirá en la jefa de bancada del Partido de la Gente (PDG), ocupando una de las siete diputaciones que tendrá esta tienda en un Congreso que no tiene una fuerza mayoritaria.

“Nuestros votos, y lo sabemos, pueden ser muy importantes y decisivos para aprobar o rechazar algún proyecto que no vaya en beneficio de la mayoría de los chilenos”, afirma.

En entrevista con La Tercera, quien representará al distrito 3 de Antofagasta asegura que su prioridad es la seguridad social, por lo que presentará una iniciativa para modificar el sistema de pensiones, diferente a la que pretende impulsar el futuro gobierno de Gabriel Boric. Y además, comenta cuál cree que debe ser el nuevo rol del excandidato presidencial Franco Parisi en el PDG.

¿Cuál será el sello de su labor legislativa? ¿En qué tema se enfocará durante los primeros meses?

La comunicación directa con respecto a la ciudadanía, queremos llevar la voz de la gente al Parlamento. Las necesidades que ellos nos han hecho saber es lo que vamos a estar colocando siempre en prioridad. Hemos tenido comunicación directa con la comunidad, con los representantes, y consultas con nuestros adherentes. Y como prioridad tenemos el tema de la seguridad. La seguridad social y la salud son otros temas muy importantes también.

Si tuviera que elegir sólo una, ¿cuál es la iniciativa legislativa que será su prioridad en este 2022? ¿Por qué?

El tema de seguridad social, que se ha visto olvidado, porque hoy estamos hablando del quinto retiro, del cual estoy a favor. Creo que es sumamente importante, porque si no resolvemos el tema, vamos a seguir perjudicando las pensiones y la vida futura de nuestros adultos. Queremos hacer una propuesta -estamos trabajando en ella- que mejore el sistema, las pensiones y también modifique lo que ya tenemos.

A inicios de enero, uno de sus diputados comentó que había recibido llamados del Partido Republicano y el Comunista para conversar sobre la presidencia de la Cámara Baja. ¿El PDG ya sabe a quién apoyará para presidir esa mesa?

En realidad se han acercado más bien como conglomerados. El Frente Amplio, por ejemplo. Hemos hablado prácticamente con todos, pero en este minuto no hay nada decidido. Seguimos analizando y pronto vamos a tomar alguna decisión más clara. No hay una conversación más avanzada con ninguno de los dos sectores, porque estamos analizando si es que están bien unidos, si hay una buena comunicación, si hay un buen trabajo.

Durante la segunda vuelta, usted mencionó que no se sentía identificada con José Antonio Kast ni Gabriel Boric, porque los consideraba “muy extremos”. ¿Sigue creyendo eso respecto del presidente electo?

En la segunda vuelta cada uno se fue a un extremo a hacer sus propuestas y llamamos a ser más centrales. Hoy espero que el presidente electo tenga un foco mucho más cercano a las necesidades reales, que se muestre eso cuando asuma y logremos ver que no era tan extremo como nosotros pensábamos. Porque vemos una necesidad muy importante en el tema seguridad y en la seguridad social. La pandemia nos ha afectado a todas las familias, y sin esa empatía por resolver los temas va a generar un conflicto aún mayor. Los chilenos están esperando que quien los lidere esté realmente cerca.

¿Con qué temas del programa del presidente electo están de acuerdo?

Nosotros hemos dicho que no somos ni del gobierno ni de oposición. Hemos hablado de que queremos cambiar el sistema, cómo ha estado funcionando, y la corrupción es uno de los temas en que obviamente coincidimos. Queremos ir en contra de aquello para hacer un mayor uso de los recursos y que no se desvíen en este tipo de malas prácticas. Y tenemos algunas coincidencias respecto de beneficios sociales en general. Tiene que ver con el tema de la salud, que es una de las prioridades.

¿Y en qué temas están en desacuerdo?

En el tema de pensiones. A mí no me queda clara la postura ni la fórmula (de Boric). No tenemos una idea concreta de cómo se van a administrar y dónde van a terminar los ahorros, tampoco de cómo será el tema de la propiedad de nuestros ahorros.

En ocasiones anteriores han recalcado que, a pesar de que los asocien a izquierda o derecha, son un partido de centro que quiere mantener la neutralidad y equilibrio. ¿Cómo pretenden mantener esa neutralidad y equilibrio en medio de un Congreso fragmentado?

En ese sentido, nosotros vamos a ser el equilibrio. No nos estamos apropiando del equilibrio, porque sabemos que hay otros independientes. Pero sí creemos que podemos lograrlo porque siempre vamos a colocar las necesidades de la gente en el centro. Vamos a ser un puente entre ambos sectores para coincidir en una propuesta que vaya en el bien de la mayoría. Nuestros votos, y lo sabemos, pueden ser muy importantes y decisivos para aprobar o rechazar algún proyecto que efectivamente no vaya en beneficio de la mayoría de los chilenos.

En el entendido de que Parisi apoyó a Kast en la segunda vuelta, ¿serían más cercanos a la centroderecha o no?

La verdad es que él hizo una apreciación de nuestras encuestas internas y lo que él comentó es algo personal. No nos sentimos absolutamente obligados ni más cargados hacia la centroderecha, ni a la derecha, ni a la centroizquierda, ni a la izquierda. Creemos que es necesario hoy generar realmente una postura diferente. Y si hay cosas buenas en la izquierda o cosas buenas de la derecha, lo llevaremos al centro. Pero no calzamos ni coincidimos con ninguno de los dos sectores en su esencia.

Pero ¿hay partidos con los que se sienten más cómodos negociando?

La verdad es que de centro no tenemos, lamentablemente. Esperamos que se levanten más partidos que representen realmente a la gente que se conforma y este centro vaya creciendo. Somos un partido que no tiene ninguna deuda pendiente con ningún poder económico, así que podemos transitar y dialogar sin ningún problema con cualquier persona y sector.

Sobre su relación con Parisi, ¿qué rol tiene ahora dentro del partido? ¿Qué papel cree que va a tener en el futuro del PDG?

Él es un militante igual que cualquiera. Sin embargo, obviamente no podemos negar su liderazgo, que tiene -de manera natural- desde 2013. Entonces, pretender que no es un líder natural de la sociedad, no solo del Partido de la Gente, sería absurdo. Él también es un aporte, porque es un gran economista, que tiene una mirada muy profesional y nos puede apoyar en el trabajo como partido dentro de la sociedad. Cumple ambos roles, porque obviamente no podemos quitarle un liderazgo natural a una persona. En este momento, no hay planes de candidatura, por lo cual él siempre va a ser un apoyo desde lo profesional y social.

¿Le gustaría que Parisi se presentara otra vez como candidato presidencial?

Hoy, creo que no es bueno. No creo que es bueno que se desgaste su imagen. Él ha sabido llegar en los momentos oportunos. Necesita descansar su imagen y esperar el momento apropiado. Eso lo dirá el futuro, por supuesto, pero nadie sabe.