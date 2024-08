Las razones del duro portazo de la UC a la cruzada de Colo Colo para llegar con descanso ante River Plate

Colo Colo vive su mejor momento deportivo en mucho tiempo. Los albos están en un expectante segundo lugar en el Torneo Nacional y están en cuartos de final de la Copa Libertadores, donde ya palpitan la llave contra River Plate, que quedó programada para el 17 y 24 de septiembre en Santiago y Buenos Aires, respectivamente.

Sin embargo, uno de los grandes problemas que inquieta al Cacique es la seguidilla de partido que tiene antes del pleito frente a los millonarios. Al del domingo pasado ante Everton, se suman otros cinco encuentros más: Ñublense en casa (29 de agosto); Cobreloa en Calama (1 de septiembre); Magallanes, por Copa Chile (4 y 7 de septiembre) y Universidad Católica en el Monumental (15 de septiembre).

Por esta razón, la dirigencia del Cacique ha estado extremando gestiones frente a la ANFP y los clubes para poder suspender algunos de los partidos y así llegar en plenitud al choque ante el cuadro millonario. “Ahora estamos pasando por una instancia que nos favorece a nosotros. Pero si por ahí la estuvieran jugando la U, la UC, Coquimbo, Huachipato… Cualquier equipo que represente a Chile, yo haría todo lo posible por apoyar, te lo digo de corazón”, comentó el DT Jorge Almirón tras el partido ante los viñamarinos.

“Así que bueno, ojalá que se pueda. Este partido de cuartos de final de la Copa Libertadores es algo histórico para el club. Es la cuarta vez que llegan en su historia a esta instancia, más allá del título que ganó en su momento, no es fácil llegar a la Copa Libertadores. Esperemos jugar cinco o seis, contando el partido de hoy. Ellos tienen tres nada más. Hay una diferencia importante, tres partidos más, en pocos días. En 24 días ellos juegan tres y nosotros seis. Ya pasó el de hoy y ahora tenemos el de jueves, habrá un poco más de tiempo para descansar”, añadió.

A ese mensaje también se sumó Mosa, quien detalló sus gestiones: “He estado conversando todo este fin de semana con la ANFP, para ver la calendarización de los partidos que tenemos. He hablado con su presidente, he encontrado una buena acogida. También hablamos con el presidente de Magallanes para ver si podemos tener algún desfase de los partidos que tenemos con ellos”, comentó.

“También hablé con el presidente Juan Tagle de Católica para ver la posibilidad si podíamos cambiar o reagendar ese partido de la Universidad Católica con ellos. Así que estamos conversando con todo el mundo. Es de esperar que tengan consideración. Somos el equipo que está sacando la cara por el país”, expresó, junto con insistir en la empatía de la ANFP y los clubes frente a esta situación.

Palabras que fueron secundadas por el gerente deportivo Daniel Morón, quien tras el triunfo sobre Ñublense, reconoció que “hubiéramos preferido que el partido fuera el jueves, pero no fue así, igual tendremos que prepararnos de la mejor manera posible. Me gustaría que tuviéramos más flexibilidad. Si no es así, participaremos como tenemos que hacerlo, como cualquier integrante de la ANFP. Me gustaría un gesto de fútbol en general, más que de la Católica en particular. No siempre tenemos equipos en cuartos de final y eso beneficia al fútbol de Chile, lo ideal sería que nos alineáramos todos e n favor de quien nos represente, en cualquier momento”.

Al igual que Arturo Vidal, quien insistió en que “sería ideal que cambiaran la fecha. Hay que ayudar a los equipos en cosas importantes como colocar bien al fútbol chileno en las competencias internacionales, tal como lo hacen en otros países como Argentina o Colombia. Sería lindo que la ANFP y los rivales tuvieran un poco de paciencia”.

La respuesta de la franja

En los cruzados la solicitud no tuvo la acogida que el empresario esperaba, pues fue un no rotundo. Según pudo conocer El Deportivo, en la precordillera las razones que esgrimieron fueron básicamente no dar ventajas apretando partidos hacia la recta final del campeonato, sobre todo teniendo en cuenta que los estudiantiles están en la lucha por el título y, en consecuencia, por el ingreso a las copas, pues marchan terceros, a una unidad del Cacique. “No se puede dar ventajas a nuestros rivales directos”, afirman.

Asimismo, en el cuadro de la franja tienen fresco el recuerdo de estos tres partidos, pues jugaron el domingo ante Huachipato, se midieron este miércoles ante Cobresal en El Salvador, en el cotejo que cayeron por 1-3 y cierran el sábado frente a Iquique. De hecho, frente a esto el técnico Tiago Nunes reclamó con vehemencia cuando se conoció la programación.

“Los días 25, 28 y 31 de agosto nos programaron tres partidos, con criterios diferentes a otros equipos que están peleando arriba en la tabla. Hay una falta de respeto con nuestra institución”, expresó hace unos días. Y con respecto al pleito ante los mineros fue más categórico: “Nos programaron ese partido para el día miércoles a las 6 de la tarde, eso nos imposibilita regresar en vuelo chárter el mismo día, como lo han hecho otros equipos que han jugado en El Salvador. Y dos días después tenemos un partido de local contra Deportes Iquique, sin tiempo ninguno de recuperación”.

Tras ese reclamo, la ANFP solamente accedió a adelantar el partido para facilitar su retorno. Además, uno de los argumentos que más se escucha en San Carlos de Apoquindo es que en Quilín no hubo mayor interés por ayudarlos y que hay equipos que van a jugar esos tres partidos en un lapso de 11 días. Y solo la UC y Everton los disputarán en siete, aunque los ruleteros no tienen la complicación de viajar al desierto.

En cuanto a la petición de Colo Colo, solo en semifinales el campeonato se abre a reprogramaciones. “No constituirá causal de suspensión o reprogramación de un partido el hecho que un club se encontrare participando en alguna competencia internacional oficial, salvo que estuviere disputando la semifinal o final de tal competencia. En este caso, el club podrá solicitar la suspensión de su partido inmediatamente anterior correspondiente al Campeonato Nacional, siempre que dicho partido esté programado a menos de 72 horas del partido internacional”, reza el Artículo 22 de las bases del Campeonato Nacional.

Por eso, el Cacique apela a la buena voluntad de sus adversarios. Sin embargo, la UC ya les dio el primer portazo.