Universidad Católica despierta a tiempo en el objetivo de la remontada

La “Operación Remontada” de Universidad Católica en el Torneo Nacional comenzó con el pie derecho. El arranque de la segunda rueda le trajo un triunfo a los cruzados, bastante sufrido si se considera que al frente estaba uno de los candidatos a bajar. Tras un primer tiempo muy bajo, reaccionaron para imponerse por 2-0 a Coquimbo Unido.

En todos los tonos, en la UC han manifestado que el gran objetivo del año es el pentacampeonato. Aunque la tabla no la muestre en la vanguardia, dar un primer paso firme era bienvenido. Al frente, los piratas requieren de puntos porque entraron a la cancha en zona de descenso. Ante un San Carlos de Apoquindo vacío (el equipo cumplió su último partido de castigo), se produjo el reestreno de Matías Dituro con la camiseta estudiantil. Su último duelo con la Católica había sido el 5 de junio de 2021, ante Wanderers, en Valparaíso. Un refuerzo de lujo.

El primer tiempo hizo devolver a dos años atrás, cuando el cuadro estudiantil no derrochaba su mejor juego y dependía de las intervenciones del portero argentino para quedarse con los puntos. Ya sea por las virtudes de los coquimbanos como por lagunas propias, la UC tuvo unos discretos 45 minutos iniciales. Sin profundidad, sin creación de juego. Incluso, a ratos, sin ganas. Coquimbo cerraba los caminos y obligaba a que el campeón nacional debiera salir con sus centrales, ralentizando el tránsito del balón. Con sus herramientas, los aurinegros complicaron.

Una de las claves que pregona el estilo de Holan son las sociedades dentro del campo. Con Isla y Fuenzalida, la UC prefiere atacar por la franja derecha, sin embargo tampoco resultó plenamente. Por el otro lado, Valencia participaba del juego a cuenta gotas. Mientras, Fernando Zampedri esperó sin éxito que le llegara una pelota con ventaja. Como sucedía recurrentemente antes de su partida al Celta, Dituro fue el sostén de los cruzados. Tapó un par de balones que pudieron ser la apertura de la cuenta de Coquimbo. También tuvo suerte, porque Jeraldino estrelló un remate en el travesaño en los 45′.

En el primer tiempo, Católica registró un inofensivo 67% de posesión. Inofensivo porque en ataque generó poco, apenas un remate a portería. Fue un débil cabezazo de Daniel González, tras un tiro libre de Gutiérrez, en los 34′. Nada más.

Los cruzados necesitaban un remezón si pretendían cambiar el destino del partido. Más irreverencia, más sorpresa. En ese sentido, Holan movió piezas. Primero, metió a Cuevas por Gutiérrez. Luego, entró Aued por Núñez. El reordenamiento táctico dejó a Valencia junto a Zampedri, armando el doble 9. Además, la presencia del Cimbi le dio mejor salida por la banda izquierda. Y justo por ese lado, llegó el 1-0 de Católica. Cuevas avanza y centra por bajo, para un Fernando Zampedri que aprovechó la primera que le quedó en el área.

Paulatinamente, el local fue mejorando su aspecto. Ganó en profundidad y tuvo más espacios para generar riesgo en el campo rival. La desventaja le pegó a Coquimbo, porque no logró sostener la interesante presión del primer tiempo.

De una jugada casi perdida, el tetracampeón encontró el 2-0. En los 79′, el árbitro Roberto Tobar recurre al VAR, para ver una mano de Pereyra tras un cabezazo de Zampedri. El juez determina la pena máxima. Ejecuta el Toro y no falla. En un partido que comenzó con sombras, se fue iluminando el panorama para los cruzados, gracias al trabajo en ambas áreas. A la larga, Dituro y Zampedri fueron factores determinantes para la victoria. Como antes.

La UC comenzó a estrechar diferencias con los de arriba, considerando que ninguno de los cuatro primeros de la tabla ganó en la fecha. Llegó a los 22 puntos, a ocho unidades de Colo Colo, el único ocupante de la cima. Y está a siete de Unión Española, el próximo rival. La “Operación Remontada” está en marcha.

Ficha del partido

U. Católica 2: M. Dituro; M. Isla (86′, R. Rebolledo), D. González, B. Ampuero, A. Parot; M. Núñez (54′, L. Aued), I. Saavedra, F. Gutiérrez (46′, C. Cuevas); J. P. Fuenzalida (87′, F. Orellana), F. Zampedri y D. Valencia (71′, G. Tapia). DT: A. Holan.

Coquimbo Unido 0: G. Orellana; C. Barrera, F. Pereyra, G. Jara, F. Yáñez; S. Galani (71′, J. Gatica), F. Carmona (77′, D. Escobar), J. Abrigo; R. Farfán, I. Jeraldino (86′, C. Aravena) y N. Gauna (78′, C. Huanca). DT: P. Graff.

Goles: 1-0, 57′, Zampedri, conecta un centro bajo de Cuevas; 2-0, 82′, Zampedri, de penal.

Árbitro: R. Tobar. Amonestó a Núñez, Valencia (UC); Jara, Galani, Huanca, Abrigo (COQ).

Estadio San Carlos de Apoquindo. Sin público.

En cursiva, jugadores juveniles.