7M: Los pronósticos y apuestas de las cinco listas ante una elección incierta

Al igual que en la antesala de todas las elecciones, por estos días circulan una serie de encuestas con distintos pronósticos de lo que ocurrirá el próximo domingo 7 de mayo, cuando se escoja a las 25 mujeres y 25 hombres que integrarán el consejo que llegará a juzgar y complementar el trabajo de los 24 expertos que elaboran una nueva propuesta de Constitución.

El gerente de Cadem, Roberto Izikson, advierte que las características y circunstancias especiales que tienen estos comicios, hacen que los sondeos no tengan la certeza de los realizados en procesos electorales anteriores.

Y explica: “Uno de cada dos chilenos no sabe que este domingo hay elecciones. El 70% no ha seguido con ningún tipo de interés las noticias relacionadas con estos comicios. Y el 86% de los jóvenes no tiene idea quiénes son sus candidatos. Por esto, para mi resulta imposible anticipar resultados”.

Como es una elección con voto obligatorio (lo que no ha sido bien publicitado por el gobierno), muchas personas decidirán en la urna por quién votar.

“Creo que habrá una combinación de tres dimensiones: la primera será el nombre del pacto. Con una lógica parecida a lo que ocurrió en 2021 con la Lista del Pueblo, habrá una competencia de marcas entre las cinco listas. La segunda será el partido y recién la tercera será el nombre del candidato. ¿Lo conozco? ¿Me suena su nombre? ¿Lo he visto?”, agrega el encuestólogo.

Otro consenso entre expertos electorales de distintas tendencias, es que se podría dar un resultado muy parecido al del plebiscito del 4 de septiembre. Es decir, que un 60% de los votos vaya a las listas que estuvieron por el Rechazo y el 40% a las que apoyaron el Apruebo.

Esta tesis dependerá eso sí de cuantas personas sufraguen. Nadie apuesta que se repetirá la participación de 13 millones de personas de 2022.

Otra clave de estos comicios en las que existe acuerdo, es la influencia que tendrá el tema de inseguridad al votar. El impacto que causaron en la ciudadanía los crueles asesinatos a tres carabineros se tomó la campaña y la franja electoral en televisión, incluso la de los partidos oficialistas, lo que para el director de la Fundación Chile 21, Daniel Grimaldi, fue un grueso error.

“El progresismo, desde el PC a la DC, sucumbió ante el tema de la seguridad, centrando sus franjas en la delincuencia, lo que me parece no sólo poco creíble, sino poco efectivo electoralmente. La nueva Constitución no va a resolver el actual problema de inseguridad y creo que ahí se han equivocado todos”.

Partido de la Gente

Entre 3 y 5 representantes y la expansión al sur

“Nuestro análisis es que deberíamos tener un millón y medio de votos y entre tres y cinco constituyentes”, afirma Emilio Peña, secretario general del PDG, colectividad que compite en forma individual en todo el país.

La apuesta de la joven colectividad -que en la franja se presentó como un partido de centro- está en el norte, donde en la elección presidencial el discurso antisistema del líder y fundador del PDG, Franco Parisi, tuvo una gran acogida.

En Arica, el PDG esperan que resulte electo Sergio Ríos, en Antofagasta consideran que cualquiera de sus cuatro postulantes puede salir, y en Coquimbo apuestan a Lilibeth Huerta.

Peña cuenta que en esta campaña han buscado la expansión en el sur del país, donde “hemos visto un crecimiento lento pero seguro e incluso podríamos quedarnos con el quinto cupo en La Araucanía (Flor Contreras)”.

Un factor a considerar a la hora del análisis final, es que a diferencia de la campaña presidencial en que Parisi no pudo venir a Chile (se encontraba con orden de arraigo por una demanda de pensión alimenticia), esta vez ha recorrido el país apoyando a sus candidatos en la recta final de esta campaña. De ahí, que la apuesta secreta sea superar los cinco convencionales, que en el papel serían cinco senadores.

Pepe Auth, uno de los pocos expertos electorales que se ha atrevido a hacer una predicción de toda esta elección, actualizó el viernes su pronóstico definitivo aumentando su proyección para el PDG -entre tres y cinco consejeros y 1.330.000 votos-. En su informe anterior publicado a fines de marzo le había dado sólo dos consejeros al PDG y 970 mil sufragios.

Según Auth, el partido de Parisi “orientó muy bien su campaña al (nuevo) electorado que se sumó en el plebiscito del año pasado y recibió el eficaz refuerzo de Pamela Jiles en la franja televisiva”.

Pero el histórico experto electoral de Renovación Nacional, Tomás Duval, advierte que “se puede dar la paradoja, de que el PDG obtengan muchos votos, pero elija uno o dos constituyentes. Y esta elección se trata de elegir”.

Unidad para Chile (PC, PS y Frente Amplio)

18 consejeros y ser una de las lista más votadas

“Nuestra lista será una de las más votadas. ¿Cuántos escaños puedes sacar obteniendo una votación de alrededor de un 32% o 34%? No me es fácil decir una cifra”, señala el senador Juan Ignacio Latorre, de Revolución Democrática, el principal partido del Frente Amplio, que espera tener dos asientos en el Consejo.

Aunque nadie quiere casarse con una cifra, los partidos que integran el pacto coinciden que 18 convencionales sería un buen resultado. Ello, considerando el ambiente político adverso -marcado por la crisis en seguridad, la inflación y el aumento del desempleo- que han debido enfrentar sus postulantes.

Con 18 o más -señalan- celebrarán esa noche y también lo harán en La Moneda.

Mucho más optimista es Lorena Meneses, secretaria general de Convergencia Social, el partido del Presidente Gabriel Boric: “Apostamos a tres o cuatro consejeros, entre ellos, Yerko Ljubetic en la RM, María Pardo en Valparaíso y Christian Dulansky en La Araucanía”.

El experto electoral comunista, Pablo Monje, es más cauteloso: “La aspiración del PC es de dos (el médico Fernando Viveros en Coquimbo y la profesora Karen Araya en Santiago) a cuatro (Carolina Fernández en Valparaíso y Pablo Cuevas en el Biobío). “Todo va a depender del mecanismo de compensación de género”, dice Monje.

Igual de precavido es el encargado electoral socialista, Hernán García: “Esperamos sacar entre tres y cinco constituyentes”. Y agrega que, a diferencia de otros partidos, no están apostando por ningún candidato en especial, ya que, según sus datos, “todos se encuentran hoy con posibilidades de ser electos”.

Pese a que en los tres bloques que componen Unidad para Chile (PS, PC y FA) aseguran estar comprometidos por el “máximo rendimiento” de la lista, desde el socialismo señalan que no ha sido fácil la convivencia con los jóvenes frenteamplistas, que, según dice un dirigente del PS, no han actuado como bloque, sino que individualmente cada uno de sus miembros, lo que ha dificultado el trabajo. “Existe mucha competencia entre ellos”, agrega la misma fuente.

Pero el gran temor de La Moneda y del pacto no es la proyección de esta inédita alianza electoral, sino que los republicanos arrasen. “Nos preocupa que les vaya muy bien y junto al PDG y a sectores de Chile Vamos logren tres quintos (30 escaños) del Consejo. Este es un escenario abierto que más que un problema político para nosotros, es para el proceso constituyente”, dice Latorre.

A diferencia del plebiscito del año pasado, el Presidente Boric y su gobierno se han mantenido al margen de esta elección. FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Chile Seguro (RN, UDI y Evópoli)

Entre 15 y 18 asientos para la derecha tradicional

“Esperamos sacar entre siete y ocho candidatos”, señala el experto electoral de la UDI, Rodrigo Arellano, quien apuesta a que al final del día “se impondrá el oficio y la máquina de Chile Vamos” en la derecha.

El mismo número esperan obtener en RN, según dice un miembro de la directiva, quien prefiere no casarse con cifras que después se las vayan a cobrar.

En Evópoli esperan aportar con un constituyente (Gloria Hutt o Jaime Ravinet que compiten en la RM) y ojalá sumar otro.

Conscientes de la amenaza de Kast por la derecha y de Parisi por el centro, el trío de partidos que representan a la derecha tradicional apuesta a revertir los pronósticos adversos para el sector con una arremetida final liderada por los alcaldes Evelyn Matthei, Rodolfo Carter y Germán Codina, las tres figuras mejor evaluadas del sector que aparecerán juntos en la franja en TV y en la publicidad electoral.

El pacto que representa a la derecha tradicional aspira a sacar un máximo 18 consejeros y mínimo 15 consejeros.

Tomás Duval, cientista político de RN, es más optimista y dice que podrían llegar a los 21 y como oposición -incluida Republicanos y el PDG- alcanzar 28 asientos en el Consejo.

No obstante, en la UDI, RN y Evópoli existe una tensa calma a una semana de la elección.

Por un lado, saben que el electorado más duro de la derecha los puede castigar por habérsela jugado por un nuevo proceso constituyente. Pero por otro, entre sus dirigentes existe la tranquilidad de haber cumplido la palabra empeñada durante la campaña del Rechazo y la convicción que una nueva Constitución permitirá al próximo presidente de Chile -que apuestan sea de su sector- gobernar sin el “fantasma” del cambio constitucional rondado como le ha ocurrido las últimas administraciones.

“Nuestra expectativa es que Chile Vamos obtenga la cantidad de consejeros que nos permita cerrar un ciclo con una nueva Constitución. Sería lamentable que se impusieran los que decidieron competir para ir boicotear este nuevo proceso”, señala el secretario general de RN, Diego Shalper, en referencia a los candidatos de Kast y a Parisi.

26 de ENERO de 2022/ LA REINA Los presidentes de la UDI, Javier Macaya, y de RN, Francisco Chahuán- El pacto que representa a la derecha tradicional aspira a sacar un máximo 18 consejeros y mínimo 15 consejeros. FOTO: DIEGO MARTIN/AGENCIAUNO

Partido Republicano

Dicen 5, pero apuestan hasta 15

Durante todo el verano, José Antonio Kast recorrió el país -de punta a punta- reuniéndose con los 72 candidatos que meses antes el mismo había buscado y convencido de postular.

Desde marzo, apoyado por un exitoso modelo de recaudación de aportes y una agresiva estrategia en redes sociales contra el gobierno y Chile Vamos, el fundador del Partido Republicano ha liderado la campaña recorriendo el país y transmitiendo su mensaje a través de medios locales. Esto, más la contingencia marcada por la crisis de inseguridad, tiene hoy a los republicanos como los grandes favoritos de esta elección.

Según Pepe Auth, “el hecho más relevante (de estos comicios) será la consolidación al alza del partido liderado por Kast”, a quien el analista pronostica que entre 10 y 11 consejeros y más del 20% de la votación nacional.

Pero la estrategia de la colectividad fundada en 2019 es bajar las expectativas y decir que sacarán un convencional en las cuatro regiones del país que escogen cinco personas (Valparaíso, RM, Maule y La Araucanía), más uno más que se sumaría desde cualquier región.

Pero la verdadera apuesta del líder conservador, del jefe de la campaña, Martín Arrau, y su estadista, Cristián Valenzuela, es golpear el tablero, sacando más de 10 consejeros.

Apoyados por encuetas realizadas en cada distrito del país, en el círculo de hierro de Kast, incluso, no descartan llegar a 15. Esto, no sólo les daría una gran influencia en la redacción de la propuesta constitucional, sino que pavimentaría el camino del exdiputadoa una nueva carrera presidencial.

Es más, el plan de Kast para llegar a La Moneda en 2026 contempla a estas elecciones como la primera batalla a ganar, seguida de las municipales del próximo año.

Siguiendo la estrategia, el presidente del partido, Arturo Squella, no da cifras: “Nuestra proyección es que habrá una mayoría clara que confirmará el rechazo a la refundación del país que la izquierda y el gobierno de Boric pretendían impulsar. Lo que se dijo el 4 de septiembre se confirmará de manera contundente”.

Otra de las dudas instaladas por Chile Vamos es si los consejeros republicanos electos apoyarán una nueva Carta o boicotearan el proceso al cual se opusieron. Así lo aclara Squella: “La ciudadanía dará un voto de confianza a nuestros candidatos para que impulsen una Constitución que permita reconstruir Chile. Porque ya no hay cabida para más procesos”.

Según Pepe Auth, “el hecho más relevante (de estos comicios) será la consolidación al alza del partido liderado por Kast”, a quien el analista pronostica que entre 10 y 11 consejeros y más del 20% de la votación nacional. Foto: Andres Perez

Todo por Chile (DC, PPD y PR)

5 escaños, la baja expectativa de tres históricos que apostaron al centro

“Espero que nuestra lista saque cinco. Ese sería un muy buen resultado”, dice el secretario general del PPD, José Toro. La apuesta de La Moneda, sin embargo, es que saquen un convencional más para no correr el riesgo de no alcanzar 21 consejeros, el piso para tener poder de veto.

Las bajas expectativas que hoy tienen estos tres partidos, refleja, según un dirigente frenteamplista, la “fallida apuesta” de ellos por ir separados con el objetivo de conquistar el centro.

Astutamente, la DC, el PPDy los radicales se han puesto como medición el número de asientos obtenidos por cada uno de ellos en la anterior Convención .

La DC sacó un representante (Fuad Chahín) de 155 , es decir, un 0,3% por lo que superar esa valla -señalan en la directiva- será considerado un triunfo. El único candidato que hoy la DC da por seguro es el octogenario dirigente Andrés Zaldívar, quien compite por Aysén, región donde su fallecido hermano Adolfo fue senador.

El PPD, en tanto, sacó tres convencionales en 2021 (2,1% de los votos), de ahí que hoy se conformen con dos consejeros y con tres “abrimos champaña”, señala un dirigiente. Para ello-agregan- cuentan con ocho candidatos con posibilidades de salir, entre ellos, los experimentados exdirigentes Salvador Urrutia (Arica), Sergio Bitar (Tarapacá), Jorge Insunza (Coquimbo), Marco Antonio Núñez (Valparaíso), además de la presidenta de la colectividad, Natalia Piergentini en la RM.

En tanto, los radicales tienen todas sus fichas puestas en Aldo Bernucci (Ñuble), el emblemático exalcalde de Chillán entre 1994 y 2008.

“Creo que Todo por Chile no tendrá mucha representación en el Consejo y los votos que sumen sus candidatos -no electos- de alguna manera serán votos que perderá el oficialismo”, sentencia Latorre (RD).