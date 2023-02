“Unidad para Chile”: PS y Apruebo Dignidad inscriben lista para consejeros en el Servel y ratifican división del Socialismo Democrático

“Lo que ha unido el Servel, que no lo separen los partidos”.

Con esta broma del director nacional del Servel, Raúl García, y en medio de la risa de los presentes, el PS, PC y Apruebo Dignidad inscribieron este lunes ante el Servel su pacto de cara a las elecciones del Consejo Constitucional que se llevará a cabo el próximo 7 de mayo.

La previa, eso sí, no estuvo para bromas en los partidos de la Alianza de Gobierno. Esto debido a las tensiones que se generaron a raíz de la decisión del PPD de ir a los comicios en una lista distinta a la de Apruebo Dignidad (AD).

Las negociaciones en el bloque oficialista se mantuvieron hasta último minuto, sin embargo, el pasado viernes la timonel del PPD, Natalia Piergentili confirmó que su partido iría separado de AD y anunció que ella misma postularía como candidata al consejo por la Región Metropolitana.

De esta manera se ratificó el quiebre entre el PS y el PPD, aliados históricos, que por primera vez irán separados a unas elecciones, tensionando al Socialismo Democrático.

Es así como en este escenario este lunes temprano se inscribieron, bajo el lema “Unidad para Chile”, el Partido Socialista, Partido Liberal, Partido Comunista, Convergencia Social, Revolución Democrática, Comunes, Acción Humanista, Plataforma Socialista y Federación Regionalista Verde Social.

“Estamos contentos de poder estar en una mayoría para poder enfrentar esta lucha que es ideológica, de formas de ver la sociedad y nuestros adversarios no están al lado, están al frente, los adversarios son la ultraderecha, la demagogia, el populismo y para eso vamos a trabajar con mucha seriedad durante esta campaña”, aseguró la timonel PS, Paulina Vodanovic tras ratificar el pacto.

El secretario general del PC, Lautaro Carmona, en tanto, opinó que “nosotros hicimos todos los esfuerzos, son públicos. Cada una de las fuerzas que constituimos este pacto, los 8 partidos, hemos valorado altamente el haber logrado un número alto, queríamos el 100%, pero eso ya la otra parte no me toca a mí explicarla, le toca a los partidos que tomaron una opción distinta, tienen un argumento, más allá de que lo comparta o n o, y lo que lamento es que no hayamos tenido la capacidad de en la expresión y la indicaciones de idea que fueran de comprensión para integrarnos todos”.

Se espera que a las 10.30 inscriban su pacto ante el Servel el PPD, la DC y el PR.