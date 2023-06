30 memoriales narco en la RM: catastro de la Subdere ubica construcciones en 12 comunas que serán demolidas

Durante la cuenta pública 2023, el Presidente Gabriel Boric dijo haber instruido a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) a transferir recursos a los municipios para demoler los memoriales narcos que han comenzado a levantarse en espacios públicos, entre ellos plazas con juegos de niños.

“Una de las manifestaciones más irritantes del narco es su forma de ostentar las armas y de intimidar a los vecinos cuando se realizan funerales de los integrantes de sus bandas. Los balazos, los fuegos artificiales, los memoriales narco y las amenazas a quienes denuncian estos hechos no son tolerables. Nuestras policías hacen un gran esfuerzo por contener estos hechos, pero no es suficiente”, dijo Boric el 1 de junio.

A solo a cinco días de ese anuncio, cuando el gobierno planeaba la demolición del primer mausoleo narco con el que debían convivir los vecinos de la población José María Caro en Lo Espejo, este amaneció destruido. Habrían sido los mismos familiares de Diego Marchant quienes decidieron adelantarse y destruir con sus propias manos una construcción con forma de castillo.

En conversación con La Tercera PM, el subsecretario de Desarrollo Regional, Nicolás Cataldo, ahondó en cómo ha avanzado la construcción del catastro a nivel nacional que busca la destrucción de estas estructuras a lo largo del país. Un trabajo que ha sido coordinado con las delegaciones presidenciales y los municipios a través de un marco presupuestario cercano a los $ 500 millones y que ya ha comenzado a tomar forma en la Región Metropolitana (RM): la autoridad cuenta que ya hay un catastro de alrededor de 30 memoriales de distintos tamaños y formas que hoy ocupan plazas, veredas y fachadas.

¿Por qué se comenzó con la destrucción del mausoleo de Lo Espejo?

Porque era el más simbólico de todos los mausoleos y memoriales asociados al narcotráfico y familias vinculadas a aquello al contar con una estructura en medio de una plaza, al lado de una multicancha y cerca de un colegio. Algo poco habitual, porque los otros símbolos que hemos encontrado son más modestos, como animitas o grandes extensiones de casas que terminan copando veredas. La mayoría no tiene las características del mausoleo de Lo Espejo.

¿Y por qué se decidió este momento para intervenir en esa comuna? El mausoleo ya estaba instalado desde 2020 y nunca se tocó. ¿Hubo una razón comunicacional?

No. Para nosotros esto no tiene que ver con un aspecto mediático. Hemos visto que la estrategia de seguridad de nuestro gobierno no solo tiene que ver con aumentar la capacidad de fiscalización de las policías y sus herramientas, implementos, condiciones para el ejercicio de la labor policial, sino que también está el componente preventivo y particularmente la recuperación de espacios públicos. Para nosotros no se concibe el combate contra la delincuencia, el mejorar las condiciones de seguridad si no abordamos también la recuperación de espacios públicos. Por tanto, para nosotros no es trivial. No es comunicacional. No es mediático. Es un componente de disputa importante y es un elemento que le tiene que entregar a mediano y largo plazo seguridad a las personas.

¿Cuál es el trabajo que se está realizando para intervenir los memoriales y figuras dedicadas al narco?

En coordinación con la delegación presidencial y los alcaldes respectivos se está profundizando en un catastro. Hasta ahora hemos identificado cerca de 30 mausoleos solo en la RM en al menos 12 comunas.

¿Cuáles son esas comunas?

Por razones de seguridad no podemos decir dónde están porque lo que queremos es evitar precisamente lo que pasó con el memorial de Lo Espejo, que se anticiparon a la acción del gobierno e incluso una vez que se intervino encontramos una bóveda donde hubo hallazgos de restos de drogas. Uno podía suponer que había almacenamiento en el lugar y que tuvieron el tiempo de sacarla porque sabían lo que iba a ocurrir.

Del catastro levantado en la RM, ¿qué características tienen las estructuras encontradas?

Consisten en animitas muy grandes de 2 metros por 2 metros. Porque la típica animita que uno se imagina es la chiquita que está en la esquina. Estas son cosas más grandes. Y, por otro lado, la toma de la vereda. Muchas veces lo que hacen son extensiones en las propias casas donde se toman las veredas y ahí exponen en los ventanales estos homenajes o recordatorios a los familiares que perdieron y que están asociados a estas bandas de narcotráfico. Son ese tipo de casos los que hemos identificado que son bien comunes: plazas, veredas y extensiones irregulares de domicilio.

¿Cuál es el presupuesto que ha evaluado la Subdere para intervenir y derribar estos memoriales?

No hemos definido montos. Hemos hablado de un marco presupuestario total de $ 500 millones. Pero puede ser más, puede ser menos.

¿En qué casos el monto de inversión puede variar?

Por ejemplo, acá estamos hablando del mausoleo más grande (en Lo Espejo), que está en una plaza donde lo vamos a reemplazar con juegos para niños. Pero en otros lugares es solo la reubicación de un memorial que está en la esquina de la calle, donde en ese lugar lo que va a ocurrir es que vamos a recuperarlo para que sea una vereda, no vamos a tener que instalar juegos ni tampoco es una gran intervención como la que tuvimos en el caso de Lo Espejo donde tuvimos que demoler un mausoleo completo. Guardando las proporciones y sabiendo que el caso de Lo Espejo era el más robusto en términos de intervención, nosotros estimamos que en cada una de estas no va a significar un gran esfuerzo financiero. Es más, muchos alcaldes nos han dicho que ellos pueden financiar. Lo que necesitan es la coordinación y presencia policial para hacerlo.

¿Esos $500 millones son a nivel nacional o solo para la RM?

Es para todos los requerimientos que tengamos en materia de recuperación de espacios públicos. Solo la intervención de Lo Espejo, considerando los juegos que vamos a instalar en el lugar y las obras de desmantelamiento, tapar los hoyos y acondicionar el espacio va a estar en el orden de los $30 millones. Solo para ese espacio. El presupuesto de Subdere es un presupuesto robusto que tiene la capacidad de absorber este tipo de iniciativas y por eso es importante el catastro que logremos decantar finalmente.

¿Qué se hará después de destruir los memoriales narcos? Usted habla de juegos para niños, pero finalmente es la recuperación de espacios públicos a todo nivel.

En el caso de la vereda es solo recuperarla para que vuelva a ser una vereda, que no tenga obstáculo y permita el libre tránsito de las personas o se recuperen paraderos que a lo mejor fueron perdidos. En esto es importante el trabajo de coordinación que se está haciendo con el gobierno regional, que se ha puesto a disposición de esta iniciativa. Tuvimos una primera conversación con el gobernador, la delegada. Hay una disposición de poner intervenciones complementarias a lo que nosotros estamos haciendo desde Subdere con los municipios.

¿Y qué pasará con las animitas que están en sectores privados como la fachada de una casa?

Siempre que sea la extensión de la casa que esté regularizada, eso no se puede intervenir. Pero si hay una extensión irregular, o que se toma el bien nacional de uso público efectivamente no solo se puede intervenir sino que es el deber del municipio intervenir y para eso estamos ofreciendo los apoyos respectivos. Por ejemplo, en el caso de la animita de Reychel (Macul) es la casa, pero la casa no se ha extendido, sino que es la ventana de la casa. Pero hay otros casos que hemos visto en el catastro, donde estas personas han ampliado la casa y se han tomado la vereda. En ese caso hay una afectación del bien nacional de uso público.

¿Cómo ha avanzado el catastro a nivel nacional?

Estamos haciendo el levantamiento con los delegados presidenciales en las regiones. Ahí hay información que está en construcción en estos momentos. Evidentemente el punto de partida y el lugar donde más casos tenemos es la RM.

¿Y cuáles son las otras regiones con mayor presencia de estos espacios tomados por narcos?

No la hemos definido aún. Todavía estamos dando un espacio para que los delegados en regiones hagan el levantamiento con la información que le proporcionen los alcaldes y, asimismo, ver cómo funcionan los planes piloto acá en la RM (este martes se procedió a botar el primer memorial en La Florida). Queremos ir probando para ver cómo funciona y una vez que ya tomemos el ritmo vamos a ir desplegándonos a nivel nacional, en simultáneo a la RM. Sobre todo entendiendo que tenemos diferencias de intervenciones. Por ejemplo, el caso de Lo Espejo aún no lo podemos cerrar porque como hubo hallazgos de restos de droga, eso implicó que la Fiscalía comenzara a realizar investigaciones y tuvimos que parar la intervención. Recién el viernes se liberó y hoy estamos retomando eso, viendo los proveedores que van a hacer la intervención definitiva en el lugar. Se nos alargó el proceso producto de que hubo un hallazgo no planificado de restos de droga. En las otras intervenciones es probable que no tengamos ese tipo de dificultades porque son más pequeñas.

Este martes se derribó el primer memorial narco en La Florida.

¿Se tiene algún plazo para contar con el catastro de regiones?

Esperamos tener durante junio el catastro completo, pero no nos hemos puesto un plazo porque sin duda tanto a nivel nacional como en la RM el número de mausoleos puede aumentar.

¿Cuáles son los criterios ocupados para establecer cuál es o no un mausoleo narco?

La información que tiene la delegación es a través de un trabajo propio y del cruce de datos con los municipios. Por ejemplo, el catastro tenía más puntos y cuando hemos conversado con las municipalidades, éstas nos dicen cuáles corresponden o no a una animita narco, o si se trata de una persona que murió por otras razones. De hecho, hay municipios que ya nos han enviado la lista que han levantado, los que ya se han intervenido, los que quedan pendientes. Por ejemplo, la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, dijo que en su comuna hay más de un centenar. Pero no nos podemos equivocar: las animitas existen en muchos lugares, pero no siempre están asociadas a narcotraficantes, al crimen organizado o algún tipo de delincuencia o de incivilidad. Hay que ser cuidadosos.

¿Se han tomado resguardos para que estos espacios no se reinstalen? ¿Temen represalias?

Se está monitoreando lo que venga. Esperamos que no haya. De hecho, la señal de que la propia familia inició la destrucción del mausoleo, más allá de lo que encontramos abajo nos habla de que se asume que el Estado lo va a hacer y por tanto abandonan ese espacio para que sea recuperado. Eso es una buena señal. Creo que los otros casos son menos significativos en términos de la dimensión y de la señal que la familia dio de tomarse el espacio de esa forma. En caso de que vuelvan a aparecer, hay que insistir para sacarlos. Es la única forma.

En el caso de Los Marchant, dejaron varios mensajes: “Bukele de cartón” y “No se hace política con el dolor de una familia”. ¿Qué le parecen?

Si uno lo mira fuera del contexto de que “no se juega con el dolor de una familia”, uno lo entiende. Pero estamos hablando de que se tomaron el espacio público que le pertenece a todos los vecinos de la comuna. Además con una señal de amedrentamiento importante a los vecinos y vecinas del sector. Los mensajes no solo están equivocados. Acá no pretendemos generar populismo con la acción sino que al contrario, queremos recuperar el espacio público para las personas y es un deber del Estado que esté despejado y sea de ocupación pública. No a lugar ni a ese ni a otros comentarios. El dolor de la familia lo respetamos, pero eso es algo que debe manifestarse en privado.