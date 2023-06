Amigo de Monckeberg (RN) y respetado en el Congreso: las redes de Montes en la derecha que se resiste a acusarlo constitucionalmente

Fue el lunes de la semana pasada cuando el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes (PS), conversó con su antecesor Cristián Monckeberg (RN) en el marco de su participación en el Consejo Asesor para el Plan de Emergencia Habitacional. Hacía pocos días que había estallado el caso de la Fundación Democracia Viva que sacudió a la cartera liderada por Montes, por lo que fue tema obligado entre ambos.

La polémica se dio luego de que se conociera que una fundación de la expareja de la diputada Catalina Pérez (RD) suscribió convenios por $ 426 millones que fueron otorgados por la Seremi de Vivienda de Antofagasta, que en esa oportunidad era liderada por el exjefe de gabinete de Pérez.

Pero no fue el último diálogo con Monckeberg, pues por estos días Montes ha conversado con su antecesor respecto de la polémica y cómo abordar el desafío de los campamentos en Chile. Pese a que uno es de RN y el otro del PS, a ambos los une una amistad política por años desde que se conocieron en el Parlamento.

Las redes de Montes en la derecha, en todo caso, no se limitan a Monckeberg. En ese sector varios conocen al ministro, quien fue diputado desde 1990 hasta el 2014, y senador desde este último año hasta el 2022. Por lo mismo, en la oposición transmiten que el secretario de Estado se ha ganado “el respeto y reconocimiento transversal”, al punto que desde la derecha no han querido escalar la arremetida contra el gobierno y levantar una acusación constitucional en contra del ministro, luego de que se le pidiera la renuncia a la subsecretaria de Vivienda, Tatiana Rojas (RD).

El exparlamentario tiene buenas relaciones con varios senadores, a quienes -dicen en el sector- les sería difícil aprobar un libelo acusatorio en su rol de jurado. Entre ellos, los senadores UDI Juan Antonio Coloma, David Sandoval e Iván Moreira, mientras que en RN también conoce hace años al senador Manuel José Ossandón.

“Sería injusto que nosotros tratáramos de involucrar al ministro Montes en algo donde evidentemente él no tenía ninguna participación. Muchos de nosotros conocemos al ministro Montes de cuando se desempeñaba como parlamentario y sabemos que es una persona con la que podemos tener muchas diferencias, pero uno entiende que es un profesional de muy buen nivel”, dijo a La Tercera el jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum.

En la derecha la frase es repetida. “Montes es respetado”, dicen. Al ministro no solamente lo ven como una figura transversal que fue dialogante durante su paso por el Congreso Nacional, sino que también creen que -al ser un referente de la exConcertación- tiene más experiencia política que la coalición de gobierno de Apruebo Dignidad (Frente Amplio y el Partido Comunista).

El exministro de Vivienda, Cristián Monckeberg (RN). Mario Téllez / La Tercera

Por lo mismo, hasta ahora, la premisa es clara desde Chile Vamos al Partido Republicano: no levantarán una acusación constitucional contra el ministro, aunque públicamente no lo descartan. “Es una figura respetada, pero estamos evaluando las medidas que va a tomar, y por cierto que no descartamos ninguna acción”, sostuvo el diputado de la Comisión de Vivienda, Sergio Bobadilla (UDI).

En la oposición creen que con la salida de Rojas se descomprimieron las responsabilidades políticas, pues la exsubsecretaria conocía del caso hace cerca de un mes y no lo denunció. Con Montes es distinto, dicen, pues en la derecha estiman que el ministro no fue informado. Lo cierto es que recién esta semana el secretario de Estado pondrá antecedentes al Ministerio Público, pese a que conocía del caso hace varios días y no lo denunció penalmente, pese a su obligación como funcionario público.

En Chile Vamos algunos transmiten que se le podría acusar constitucionalmente, solo si es que no se hacen medidas para resolver el tema. De todas maneras, han visto con buenos ojos que se haya abierto un sumario, que se entreguen antecedentes a la fiscalía y que el propio ministerio haya denunciado públicamente nuevos antecedentes.

Hasta ahora, más que una acusación constitucional, algunos creen que sería mejor interpelarlo, pero la idea aún no ha sido formalmente adoptada entre los partidos políticos.

Desde la derecha varios parlamentarios consultados dicen que no han hablado con él, pero durante estos días podrían existir diálogos. Montes estará este martes en Antofagasta, donde podría juntarse con algunos legisladores, mientras que la próxima semana está citado para asistir a la Comisión de Vivienda y Urbanismo del Senado para exponer sobre el tema.