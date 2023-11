¿Apuntar o no contra Kast? El debate oficialista en la recta final de la campaña

Quedan 19 días para el plebiscito y 16 días de campaña. Las próximas jornadas serán decisivas para conquistar al electorado que aún se encuentra indeciso entre las opciones “A favor” y “En contra”, y las estrategias en cada cruzada comienzan a subir el tono.

El viraje más importante se reflejó en la campaña de la oposición por el “A favor”, en donde estrenaron una franja que incluyó la polémica frase “y que se jodan” y que contó con los rostros del Presidente Gabriel Boric, la ministra Camila Vallejo (Segegob), el exministro Giorgio Jackson y la diputada Catalina Pérez. Por otro lado, en la izquierda han apostado por elevar levemente el tono, empleando términos como “aberración” o señalando rostros que se identifican con el “A favor” y que están involucrados en causas judiciales, como Luis Hermosilla, Cathy Barriga, Raúl Torrealba o José Luis Yáñez.

Sin embargo, un tema que aún está en discusión constante es cómo manejar en la campaña la figura de José Antonio Kast, líder del Partido Republicano. El exabanderado presidencial no ha sido foco principal del despliegue de la campaña del “En contra”, posición que hasta ahora predomina en el interior del comando.

Por ejemplo, la única alusión a la figura de José Antonio Kast en la franja es un segmento de menos de cuatro segundos en donde un hombre indicó sobre la propuesta de nueva Constitución que “ni siquiera los que la escribieron la quieren”. En ese momento se mostró en una televisión, que apareció en el fondo de la escena, una frase que dijo el líder republicano en una entrevista que concedió a La Tercera el 11 de diciembre de 2022: “J. A. K. es tajante: ‘No necesitamos una nueva Constitución’”.

Si bien Kast no ha tenido un rol protagónico, dentro del comando hay voces que no descartan que su figura se use en la recta final de la campaña, una idea que han propiciado desde hace un tiempo personeros como el excomisionado experto Alexis Cortés, encargado del equipo de contenidos más duros de la campaña y quien, por ejemplo, planteó en entrevista con La Tercera que el 17 de diciembre ”más que plebiscitar al Ejecutivo se va a plebiscitar a la figura de José Antonio Kast y su aspiración presidencial”.

24 Noviembre 2023 Entrevista a Alexis Cortes, experto de la comision constitucional y encargado de contenidos de la franja del En Contra Foto: Andres Perez

Las razones para, hasta ahora, no elevar el tono a la misma altura que la derecha, pasan porque consideran que la estrategia del “En contra” ha funcionado, pues se mantiene un alto porcentaje de apoyo en las encuestas y la brecha con el “A favor” se sostiene -en el peor de los casos, según la Cadem- en un 8%.

Hoy los contenidos de la franja del oficialismo se ha concentrado en mostrar lo que “nadie quiere”. El spot más reconocido, de hecho, gira en torno a dicha temática y plantea que nadie quiere “que unos pocos se queden con lo que es de todos”, “que te quiten los derechos”, “para sus hijos una mala educación” o “salir a la calle con miedo”.

Hoy, el único comando de izquierda que ha decidido mencionar directamente a Kast es “Chile Vota En Contra”, conformado por el Partido Igualdad y el Partido Humanista. En ese espacio, en donde el PC Hugo Gutiérrez es vocero, se ha habló de “Kastitución” y se hizo referencia a otras figuras republicanas como Ruth Hurtado, Luis Silva o Beatriz Hevia.

Ese mismo mensaje sobre la “Kastitución”, en todo caso, fue impulsado hace algunas semanas por la presidenta del PS, Paulina Vodanovic.

La postura de los partidos

Si bien en el comando oficial han apostado por no concentrarse en José Antonio Kast, los partidos sí han desplegado sus críticas en contra del excandidato presidencial de los republicanos.

Pese a ello, los dirigentes de las colectividades comparten que el tono de la campaña no debe apuntar contra el líder del partido que tuvo mayoría en el Consejo Constitucional.

Así, por ejemplo, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó a La Tercera que “la derecha va a tratar de transformar esto en un plebiscito al gobierno y de limitar la amplitud que tiene el voto ‘En contra’ solo al sector de izquierda y nosotros si nos ponemos en ese debate le hacemos el juego a la derecha y, obviamente, no ayuda a la claridad que necesita la ciudadanía para su posición”.

20/11/2023 LAUTARO CARMONA, PRESIDENTE DEL PARTIDO COMUNISTA D ECHILE FOTO: MARIO TELLEZ / LA TERCERA

Juan Carlos Urzúa, su par en el Partido Liberal, manifestó que “sería un error tremendo plantear la campaña atacando a Kast, porque si hay algo que no está haciendo el equipo republicano es relevar los temas que competen a la Constitución”.

31 DE AGOSTO 2023. JUAN CARLOS URZUA. PREIDENTE DEL PARTIDO LIBERAL FOTO PEDRO RODRIGUEZ

Por otro lado, el diputado Jaime Mulet (Regionalistas Verdes), representante de su partido en el grupo de presidentes de partido, dijo que “me parece que se pueden usar (rostros políticos), pero no es necesario. La línea argumental que ha ido desarrollando el comando de las razones para votar en contra va más allá de uno de los líderes de quienes fueron los autores preponderantes de este texto”.

José Toro Kemp, secretario general del PPD -colectividad que este lunes lanzó su línea gráfica-, se plegó a estas opiniones y afirmó que “esa es la estrategia de la derecha. Yo creo que en esta campaña siempre ha estado la reputación de José Antonio Kast entremedio. Sin duda está en juego su capital político. No creo que sea necesario sumarlo en la franja o caer en el mismo juego de la derecha porque está desesperada”.