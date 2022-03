Boric llama a construir una sola coalición: “No hay partidos de primera o segunda categoría”

Antes de partir su intervención, el ministro de la Segpres Giorgio Jackson apostó por distender el ambiente: “citamos acá en la mañana, al aire libre para enfriar los ánimos”.

La frase no fue al azar. Y es que el primer cónclave de Presidente Gabriel Boric y sus ministros con los parlamentarios oficialistas que se llevó a cabo este viernes en el palacio presidencial de Cerro Castillo se anticipaba tenso por los baches de instalación.

El cruce de declaraciones de los senadores oficialistas con el propio ministro Jackson por la agenda legislativa; el nerviosismo de los parlamentarios por el inminente fin del Senado que discute la Convención; la incómoda reapertura del debate por el quinto retiro y las dudas frente a la agenda del nuevo gobierno en La Araucanía son algunos de los temas que han complicado las primeras dos semanas de gobierno y que hoy salieron a colación en el cara a cara del Ejecutivo con sus parlamentarios.

Consciente de que su administración no cuenta con mayorías parlamentarias para llevar a cabo sus reformas, Boric al cierre de esta edición hacía un llamado a la unidad del oficialismo.

“Lo que sí se puede decir con mucha claridad, en mi rol de Presidente de la República, es que no hay partidos de primera o segunda categoría. Y acá todos los partidos van a ser tratados con el respeto y deferencia que merecen”.

“Se requiere que compartamos una dirección estratégica. Nos hemos propuesto y le planteamos al pueblo de Chile encabezar el esfuerzo de superar el neoliberalismo, pero no podemos tener una definición que sea contrario a algo”, planteó ante los cien asistentes que llegaron al evento en Viña del Mar.

“Tenemos dos coaliciones que están empezando a cuajar cada una, pero tenemos un solo gobierno. Y acá hay algo que les quiero pedir encarecidamente, esto lo vamos a conversar también, lo conversamos permanentemente con los partidos, no podemos pretender que la agenda ejecutiva o parlamentaria agote el debate político que tiene que tener nuestros diferentes espacios colectivos”,

A las 9.30 horas, la jornada partió con una breve bienvenida de la subsecretaria de la Segpres, Macarena Lobos, en nombre de la cartera que organizó la reunión de trabajo. Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la ministra de Interior, Izkia Siches, quien finalmente asistió presencialmente a la cita, luego de cumplir siete días de cuarentena tras contraer Covid-19.

En su intervención Siches hizo un mea culpa por los problemas de instalación gestos para una mayor coordinación con las bases de apoyo político en el Congreso. La titular de Interior no se extendió por más de cinco minutos.

“Ustedes saben que no han sido semanas fáciles y yo se los puedo decir en primera persona. Partimos con un aterrizaje no muy sencillo, pero seguimos con plena convicción. Posteriormente, me dio Covid, hoy es mi primer día en libertad que puedo compartir con ustedes”, señaló.

Con la tensión que se generó esta semana -principalmente entre los senadores PS y PPD- tras la suma urgencia a la Ley de Amnistía sin contar con los votos para su aprobación como telón de fondo, Siches trató de calmar las aguas y dio una señal a los legisladores: “los parlamentarios y parlamentarias no son un buzón, sino que una parte articuladora y fundamental de un gobierno (...). Este trabajo tiene que ser con el cuerpo parlamentario, tiene que ser que ustedes, que conozcan hacia donde están apuntando las medidas, los fundamentos y que participen en el proceso de perfeccionamiento”.

En el primer bloque, y mientras cada parlamentario se ubicaba en sus asientos, un grupo de diputados notó que sus pares de la Cámara Alta se ubicaron más adelante, cerca del Presidente y su comité político. “Fin al Senado”, vociferó un diputado, provocando las risas de los asistentes.

Nuevo modelo de coalición y el “punto de inflexión”, la Convención Constitucional

Luego de Siches, el presidente del Senado, Álvaro Elizalde (PS) intervino en la línea de la necesidad de confluir, con el tiempo, en una sola coalición de gobierno, avanzando hacia un modelo más coordinado al que existe actualmente (”un gobierno, dos coaliciones”), aspecto que más tarde fue secundado por el senador PPD, Jaime Quintana, quien además defendió la existencia del Senado, apuntando a que una Cámara menos “es menos diálogo, menos, acuerdos, menos deliberación y menor representación”.

En su rol como presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto (PPD) abordó la necesidad de una pronta reforma de pensiones. Esto, luego de una semana donde la mesa de la Cámara -con los votos de parlamentarios oficialistas- abrió nuevamente el camino a la tramitación de un quinto retiro de fondos previsionales, declarando admisible discutir el proyecto pese a que la mesa anterior había interpretado que no era posible tras el rechazo de un proyecto anterior de las mismas características.

El gobierno, y principalmente el titular de Hacienda, Mario Marcel, se han mostrado contrarios a aprobar nuevamente un giro desde las cuentas de las AFP.

“¿Cómo no vamos a sentir la responsabilidad de apoyar que esta vez, después de todas las oportunidades que nos hemos farreado anteriormente sí podamos avanzar en una gran reforma al sistema de pensiones, para dejar atrás el fracasado sistema de AFP y avanzar en un sistema de seguridad social como nos plantea nuevamente el programa de gobierno?”, planteó el presidente de la Cámara.

Sin embargo, fue el ministro Jackson quien concitó la mayor atención de los más de 100 asistentes, pues durante la semana, los dardos desde los parlamentarios oficialistas apuntaron a la falta de coordinación desde la Segpres y más de alguna molestia se presentó luego de que el titular de la Segpres llegara tarde a los almuerzos con las bancadas del Senado.

En su alocución, Jackson partió entregando el contexto sobre el que reciben el gobierno, con una pandemia aún vigente y la incertidumbre económica derivada de la inflación. Entre esos aspectos, planteó la discusión constitucional como otra incertidumbre, pero además como un punto de inflexión -entre el primer y segundo tiempo del gobierno- dependiendo si esta finalmente llega a buen puerto y se aprueba o no.

“Al mismo tiempo, estamos en medio de la discusión sobre la Constitución que nos podría llegar a regir durante los próximos 20 o 30 años y eso también es motivo de incertidumbre, es motivo de muchas veces ansiedades, de discusiones acaloradas (...) Tenemos un plebiscito que probablemente va a ser un punto de inflexión de lo que el gobierno pueda o no realizar durante el segundo tiempo”, planteó mientras varios asistentes tomaban notas sobre su exposición.

Seguidamente, reconoció que el escenario también es altamente complejo a nivel legislativo. “En materia del Congreso, tenemos un nivel de atomización y dispersión en ambas camaras del Congreso que lo que genera es una dificultad concreta material: de sumar los votos para apoyar las reformas que desde el gobierno se quieren impulsar para cumplir con ese programa de gobierno. En ambas cámaras estamos en minoría como coalición de gobierno, pero tenemos la posiblidad de conseguir en la Cámara de Diputados y Diputadas una mayoría que es difícil. En el Senado la cosa está más cuesta arriba aún porque hay que cruzar más puentes para poder llegar a esa mayoría”.

En ese sentido, Jackson hizo una advertencia. Planteó que si la coalición de base no está unida, es complejo alcanzar el “techo” de nuevos votos o mayorías en las votaciones con la oposición.

“Era importante tener este momento para que nos vieramos las caras y para que nos pudieramos encontrar quienes somos la base de gobierno (...) Si no nos ponemos de acuerdo al menos quienes somos la base, la verdad es que es muy difícil poder llegar a conseguir esos techos o esas mayorías que son necesarias”, aseveró el titular de la Segpres.

La titular de la Segegob, Camila Vallejo, en tanto, expuso el plan de comunicaciones del gobierno el cual se basa en tres premisas: que la comunicación del Ejecutivo sea “cercana, transformadora y transparente”.

Hasta el cierre de esta edición, continuaba exponiendo Marcel, quien entregó contexto de la economía en el país, acompañado de la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara y del ministro de Economía, Nicolás Grau.

El Presidente Boric estará encargado de cerrar el encuentro. Quienes conocen detalles de su discurso final, plantean que sus palabras estarán centradas en la unidad del pacto de gobierno, de la necesidad de profundizar un trabajo conjunto con los parlamentarios, validando las diferencias, pero con la necesidad de llegar a consensos.