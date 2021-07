Briones arriba de la “retro”: la arriesgada apuesta del Evópoli en la franja y la molestia de La Moneda por su plan de DD.HH.

Fue comentario obligado ayer en redes sociales. El candidato presidencial de Evópoli, el exministro de Hacienda, Ignacio Briones, apostó por causar revuelo en el primer capítulo de la franja electoral al mostrar a dos hombres -uno de izquierda y otro de derecha- intentando desenterrar a Augusto Pinochet para sus fines políticos. El presidenciable aparece en medio de la escena arriba de una retroexcavadora anunciando que va a enterrar la lógica de la política polarizada.

Lo que siguió fue un cruce de opiniones de quienes cuestionaron por el uso de la figura de Pinochet, aludiendo a que los familiares de detenidos desaparecidos no podrían “enterrar” a Pinochet hasta que no haya justicia por las violaciones a los derechos humanos.

Hoy Briones se defendió en la radio Infinita asegurando que “lo que en verdad quería transmitir la pieza audiovisual -que consideró como “atípica” y “rupturista”- fue que seguimos muy fracturados, muy anclados en el pasado y en una lógica bien utilitaria, en la que ciertos sectores reivindican nuestro pasado y nos impide avanzar”.

En esa misma línea se pronunció su jefa de campaña, Javiera Parada, quien es familiar de víctimas a las violaciones de los derechos humanos durante el régimen.

“No hay ninguna alusión a eso en la franja... Mal podría yo, Javiera Parada, nieta de un detenido desaparecido, estar en una campaña que no entienda la importancia de la verdad, la justicia, de los casos de los detenidos desaparecidos. Esa intención jamás ha estado en la franja. Realmente nosotros nos referimos todo el rato al ciclo político que está terminando, que son estos 30 años y el ciclo político que está comenzando”, dice a La Tercera PM.

Parada recalcó que “los seres humanos pueden hacer las interpretaciones que sean de todos los productos artísticos creativos. Pero la intención nuestra es la que estoy diciendo”. “Yo como Javiera Parada y jefa de campaña puedo decir que sabemos que el futuro se construye con memoria, pero creemos que es tiempo de dejar las lógicas que no han permitido alcanzar grandes acuerdos para que Chile pase al próximo estadio de desarrollo”, insistió, añadiendo que en el comando quedaron “felices” con la franja.

Otro que salió en defensa de la franja fue el actor Ignacio Santa Cruz, sobrino del fallecido senador Jaime Guzmán, y quien interpretó al hombre de derecha en el spot (Parada dijo que supieron del parentesco con el fundador de la UDI cuando ya estaba seleccionado en el casting).

“Mi participación en esta franja es justamente una señal de cuán transversal es el mensaje que queremos dar de que no se trata del eje de la guerra fría, que es lo que otros candidatos siguen proponiendo. Diría que la enorme mayoría de los chilenos tiene muchísimo en común, y las divisiones que a veces plantean los programas o partidos no reflejan el sentir que está detrás de esta campaña, que es avanzar hacia una sociedad mejor”, comentó.

El capítulo de hoy de la franja Briones se centrará en Yanira Monje, que se hico conocida por funar al presidenciable en la calle, pero luego sintoniza con él. También habrá piezas audiovisuales que resalten a figuras independientes, como el sacerdote Felipe Berríos y la misma Parada, que fue exagregada cultural de Michelle Bachelet.

La molestia de La Moneda por DD.HH.

No solo el contenido de la franja causó polémica en torno a Briones esta semana. En La Moneda reconocen que la propuesta de derechos humanos que presentó generó malestar. De acuerdo a las mismas fuentes, si bien la idea del presidenciable de Evópoli no apuntaba a que hubo violaciones sistemáticas de derechos humanos tras el estallido social, en el gobierno dicen que las propuestas que planteó responden a ese tipo de vulneraciones.

Dentro de las ideas que planteó el lunes, el abanderado de Evópoli sugirió medidas como promover el acceso público a la información de hechos ocurridos creando un registro público con los antecedentes, crear una “nueva fiscalía especializada en delitos contra los derechos humanos”, establecer “garantías de no repetición” para prevenir que los hechos vuelvan a ocurrir. También propuso el fortalecimiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) “como mecanismo nacional de prevención de la tortura”.

En ese sentido, en Palacio recalcan que lo que más han hecho hincapié en que si bien durante el estallido social pudo haber violaciones a los derechos humanos, nunca tuvieron el carácter de sistemático. De acuerdo a un secretario de Estado la incomodidad que generó el tema se le hizo saber al entorno del exministro de Hacienda.

Como sea, hay quienes en el gobierno sostienen que la propuesta de Briones dejó en un mal pie al gobierno de manera innecesaria, sin embargo, otros destacan que salió a aclarar rápidamente el tema en su cuenta de Twitter. Ahí, de hecho, el exministro sostuvo que “jamás he dicho que el gobierno viola los DD.HH. como algunos quieren instalar. Hay una diferencia de fondo entre reconocer, como hizo el propio gobierno, de que hubo atropellos a los derechos humanos, con decir que acá hay una política sistemática de violación a los mismos”.

La polémica minuta

Otro tema que generó ruido en el sector, sobre todo en el entorno del abanderado presidencial independiente Sebastián Sichel es una minuta que comenzó a circular en grupos de WhatsApp de Evópoli y que envió uno de los encargados territoriales de ese partido -Felipe O’Ryan- y que, de acuerdo a fuentes de la colectividad, también colabora en el comando del exministro.

La minuta -la cual, en todo caso, no reconocen que sea del comando y dicen que es una iniciativa individual-, se titula “por qué votar por Briones” y se enumera una serie de razones para hacerlo, entre ellas, “porque se deben impulsar cambios drásticos”.

Además, se menciona por qué no votar por Sichel o por el abanderado presidencial UDI, Joaquín Lavín. Sobre el primero se señala que es el candidato “de los grandes grupos empresariales”, que está apoyado por los que no quieren perder influencia y poder”, que representa la antigua política “disfrazada de independiente” y que no llevó a cabo la consulta indígena cuando estuvo a cargo de Desarrollo Social. Mientras que de Lavín se dice que le falta convicción y no representa la renovación.