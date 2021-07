Cannes ante el Covid: los protocolos y el ambiente enrarecido del festival, según sus asistentes

Los astros tipo Matt Damon, Adam Driver y Catherine Deneuve vuelven a pasearse por las puertas del Palais des Festivals. Lo mismo Sean Penn, quien llega a presentar al festival un drama dirigido por él y protagonizado por su hija actriz, Dylan. En los primeros siete días de Cannes las imágenes que han circulado de esas fguras no distan demasiado de las postales que el festival solía mostrar al mundo hasta mayo de 2019. No hay mayores rastros de alcohol gel, mascarillas o escudos faciales, y los gráficos se agolpan en gran número para sacar los mejores retratos de los invitados

En su vuelta a la actividad después de casi 26 meses, el encuentro francés optó por un diseño que a primera vista hace olvidar las restricciones por la pandemia. Aunque, en rigor, el certamen también provee de un laboratorio emplazado a unos metros de la alfombra roja en la que los mayores cineastas y estrellas del mundo posan para presentar sus nuevas películas. Allí un equipo médico toma hasta 4 mil pruebas diarias de Covid a quienes asisten al evento: el protocolo más estricto aplica para aquellos que tienen su vacunación completa y viajan desde afuera de la Unión Europea, que deben someterse al test cada 48 horas.

Hasta ahora se ha mantenido reserva de la identidad de las personas que han dado positivo, pero la situación que vive la actriz francesa Léa Seydoux disparó las alarmas. Este sábado se reveló que la actriz (ganadora de la Palma de Oro por Blue is the warmest color y con cuatro películas en Cannes este año) tiene en duda su participación, debido a que dio positivo antes de viajar al evento. Está vacunada y es asintomática, pero se puso en el foco la manera en que el certamen encara los retos que impone la pandemia. Detonó, por ejemplo, que el secretario general del encuentro, Francois Desrousseaux, detallara que el máximo número de casos que se han registrado son seis.

“Uno se siente como amenazado, a la vez que exaltado, alegre y de vuelta a una especie de libertad. Es ambiguo, es raro, es complejo. Es muy difícil llevarlo”, cuenta a La Tercera PM la directora ejecutiva de CinemaChile, Constanza Arena.

La directora Dominga Sotomayor, que llega a Cannes como la única chilena con un filme con su firma dentro de la sección oficial de Cannes, describe que la experiencia de ir a la sala de cine en el festival no ha cambiado demasiado. Se exige el uso de la mascarilla al interior, replicando el protocolo que se ha instaurado mundialmente en espacios cerrados para prevenir contagios.

“Es muy extraño pero las proyecciones son normales. He ido a muchas funciones, tienes que presentar un test negativo o certificado de vacunación. Lo bueno para los que quieren ver películas es qué hay menos gente que otros años y es simple conseguir tickets”, dice la cineasta, que por estos días estrena la película colectiva The year of the everlasting storm, en la que aporta con un cortometraje filmado en pandemia.

Por lo complejo que resulta viajar y cumplir con las exigencias del certamen, el evento se desarrolla a un ritmo más calmado. Algo que aplica para la exhibición de sus filmes y también para el mercado de Cannes, el llamado Marché du Film, en donde la delegación chilena vuelve a tener presencia física.

“Creo que normalmente en Cannes la gente anda una vorágine, con la sensación de que si más reuniones tienes, más productivo estás siendo. Siento que ahora es todo al revés, ya que lo que necesitaban las personas era volver a conectarse presencialmente y humanamente”, señala Alejandra García, de Wood Producciones.

“También me ha impresionado que colegas están viendo muchas películas, todos estamos viendo muchas películas”, añade la productora.

Arena apunta que “es un mercado más lento, que se toma más el tiempo para reuniones más largas, no hay tanto ajetreo, se menciona mucho esto del estrés de no estar estresado, porque tenemos muchísimo más tiempo para calidad de reuniones”.

Y finaliza: “Es importante retomar la actividad a un nivel físico, a un nivel humano, para reestablecer confianzas y manifestar la clara voluntad del sector audiovisual chileno de reactivarse presencialmente, y porque hay muchas buenas noticias que dar”.