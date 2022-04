Carlos Saavedra, candidato a reelección UdeC: “En la discusión constitucional es limitado homologar lo público a lo estatal”

Carlos Saavedra (59) ejerce como rector de la Universidad de Concepción desde 2018 y este martes, cuando se desarrolle la segunda vuelta de la elección de ese cargo, se definirá si es que su trabajo llega hasta aquí o bien, se extenderá por un nuevo periodo. “Hemos demostrado la capacidad de conducir la universidad, garantizando no solo crecimiento académico”, asegura el también doctor en física en diálogo con La Tercera.

¿Qué siente que hizo bien y qué siente que le faltó?

Por primera vez en la historia de la universidad hicimos una rendición de cuentas para repostular. No solo planteamos un programa para 2022-2026, sino que informamos el avance de lo que nos habíamos comprometido en 2018 y vemos un promedio de 90% de cumplimiento. Me habría gustado hacer visitas permanentes a algunos departamentos. Pero existe una continuidad institucional permanentemente, cada persona que asume la conducción tiene que pararse sobre los hombros de todos quienes estuvieron antes. Hemos crecido durante este tiempo y en muchísimos aspectos podría decir con certeza que entregaremos en 2026 una mucho mejor universidad.

¿Qué opinión le merece Jacqueline Sepúlveda, su contendora?

Valoro y respeto profundamente a todas las personas que se muestran disponibles para asumir la conducción institucional, porque el cargo implica esfuerzos personales, familiares y profesionales.

Usted se tuvo que relacionar con el anterior gobierno y ahora con el nuevo, ¿qué cambios ve?

La recepción con el nuevo gobierno ha sido de mucha apertura, mucho mayor a lo que observábamos antes. Ya me reuní con el ministro de Ciencias y nos va a tocar con el de Educación. Ahora, con todas las diferencias que pudimos haber tenido con el subsecretario anterior de Educación Superior, trabajamos de forma estrecha en resolver algunos nudos críticos de las universidades del Cruch y las adscritas a la gratuidad.

¿Cree que se avanzará en la descentralización y cuál es el rol ahí de universidades como la suya?

En nuestro país se ha ido creando una conciencia cada vez mayor sobre la relevancia de descentralizar la educación, incluso en la misma Región Metropolitana. Es clave que se produzca ese desarrollo, que permita incrementar la población en regiones que sigan aportando al desarrollo del país desde el conocimiento. El mejor ejemplo de desarrollo de nuestro país es la creación del sistema de acceso universitario. En sus inicios el Cruch tenía a seis de ocho universidades provenientes de regiones. La educación superior ha sido un ejemplo de los efectos que puede tener la descentralización en el país y esperamos seguir profundizándola, con una articulación mejor que con el gobierno anterior.

La discusión en la Convención sobre temas educativos va tomando forma, ¿qué destaca y qué le preocupa?

Me preocupa y hemos planteado que es limitado homologar lo público a lo estatal. Lo público es un proceso en construcción y tiene que ver con las relaciones entre el Estado y la sociedad. El sistema universitario chileno se formó en base a proyectos que daban respuesta a la ciudadanía. Nosotros vamos a defender permanente que la Constitución debe reconocer y amparar la función pública de todas las universidades reconocidas por el Estado.

¿Y la educación gratuita para todos?

Hay que considerar que nunca puede ser gratuita del todo, solo cambia quién la financia. Cuando se habla de gratuidad es que el Estado ha recuperado su tradición histórica de financiamiento. Las instituciones de Educación Superior genuinamente públicas tienen no solo como deber formar profesionales y ciudadanos para la democracia, sino que también vincularse con territorios, desarrollar conocimientos, entonces cuando uno indica que el Estado debe desarrollar mayor financiamiento, no solo es acotarlo a los estudios de estudiantes, sino para que las instituciones puedan entregar una formación de excelencia. Me parece que el compromiso del Presidente Boric con el incremento de los recursos para ciencias debiese poder ir concretándose aunque sea gradual.

Con los meses, ¿cómo analiza lo que ocurrió antes de la salida territorial de la Convención al Biobío, cuando algunos constituyentes plantearon no sesionar en la UdeC por las querellas que presentaron por desórdenes y daños contra 12 personas?

Creo que refleja un poco el accionar de la Convención en este tiempo. Y nuestro rol lo entendemos como un compromiso y buscamos profundizar la vinculación con el medio. Firmamos un convenio particular con la Convención que nos tiene colaborando en distintas iniciativas y actualmente tenemos a un grupo amplio de convencionales y egresados analizando las iniciativas populares de norma. Al final el pleno sesionó donde correspondía que sesionara, y eso era el gobierno regional. Nosotros ofrecimos nuestras instalaciones y tuvimos a 55 convencionales simultáneamente cuando hablamos de algunos temas, entonces bajo ninguna circunstancia podría sentirlo como un agravio.

