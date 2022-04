Jacqueline Sepúlveda, candidata a rectora UdeC: “La educación debe ser un derecho, pero no se puede hacer todo de una vez”

Jacqueline Sepúlveda (58) es química-farmacéutica, profesora titular del departamento de Farmacología de la Universidad de Concepción, exvicerrectora de la institución y, hoy por hoy, candidata a rectora del Campanil. “Hemos notado que nuestra universidad ha perdido liderazgo institucional, presencia nacional y regional”, asegura en diálogo con La Tercera.

¿Por qué otras razones decide postular a la rectoría?

Porque también ha perdido la capacidad para incidir en políticas públicas y eso nos tiene complicados a todos, por eso tomamos decisión. Hubo también un grupo de personas de distintas reparticiones que me lo solicitaron.

Si bien usted ya se presentó a las anteriores elecciones, esta es la primera vez en la historia de la UdeC que una mujer está en segunda vuelta, un fenómeno que se repite en otras universidades, ¿qué le genera?

Lentamente empiezan no solo a aflorar los liderazgos femeninos, sino que las mujeres se atreven a postular a puestos de toma de decisión. Hay pocas mujeres en el Cruch, pero es cierto también que pocas mujeres se postulaban. Eso cambió. Esta apertura, ese cambio cultural ya llegó para ver que existen igualdad de condiciones tanto en hombres como en mujeres. Lo veo con muy buenos ojos, no solo es una oportunidad, sino que sirve para demostrar que las capacidades son iguales.

¿Qué siente que se ha hecho bien y qué se ha hecho mal en el periodo que termina?

Percibimos tres grandes problemas: esa pérdida de liderazgo, la capacidad de retener y atraer talento no solo para estudiantes, sino académicos. Hay que retenerlos en la zona, hoy existe mucha migración, no hay una propuesta interesante de desarrollo en la región y eso debiese liderarlo la UdeC. El tercer punto es que con la pandemia las universidades han sido altamente visibilizadas por su rol público y la nuestra se ha quedado atrás. Y hay otro último aspecto: siento que no hemos avanzado es la transparencia y probidad en las universidades.

¿Qué opina de Carlos Saavedra, su contendor que va a la reelección?

En primera vuelta, el 61% de la universidad pidió un cambio y la actual administración solo tuvo un 39% de apoyo. Cada persona que asume un rol de dirigir una universidad tiene las mejores intenciones, pero no podemos quedarnos en eso. Hay que cumplir lo que se compromete y creo que ahí está el principal problema. Prometer tanto y no cumplir es el resultado del 39%.

¿Cuáles son sus expectativas con el cambio de gobierno?

Tengo altas expectativas. Una de las cosas que va a impactar positivamente en la educación superior es la promesa del Presidente Boric de aumentar al 1% del PIB, inversión y desarrollo. Y destaco también que el actual gobierno tiene mucho énfasis en la crisis climática. Y tenemos muchas esperanzas porque además la descentralización de la que se habla va a permitir que las universidades se hagan cargo de los problemas de las zonas donde están inmersas.

¿Y hacia dónde cree que debe apuntar el trabajo de quienes están inmersos en la educación superior?

Siempre la discusión gira en torno al financiamiento, pero he escuchado poco en torno a la calidad. Si en algo podemos colaborar todos es en cómo hacemos que cada día se tenga una formación terciaria de calidad. Hoy el gran desafío para todas las universidades en todo el mundo es cómo logramos el equilibrio, que no es fácil, entre formación de calidad y garantizando el éxito académico. Si podemos aunar esfuerzos en todo el ecosistema podemos hacer realidad ese sueño. No estamos lejos, podemos avanzar todos juntos, hay que generar confianzas interuniversitarias para generar proyectos comunes.

¿Qué destaca y qué le preocupa del trabajo de la Convención en torno a los temas educativos? ¿Qué piensa, por ejemplo, de una educación gratuita para todos?

Como todo proceso complejo ha tenido sus altos y bajos, pero hay que esperar el documento final. La educación debe ser un derecho, pero hay que entender que no se puede hacer todo de una vez, porque el país también tiene otras necesidades como en salud o sociales. Se puede avanzar en gratuidad, pero ahí está el arte del liderazgo, en cómo se puede priorizar.

¿Y cómo vio el problema que se suscitó a raíz de la salida territorial de la Convención al Biobío y los peros que se pusieron para sesionar en las dependencias de la UdeC? ¿Fue un agravio?

Estamos viviendo un proceso de muchas exacerbaciones políticas y bajo esa premisa la UdeC siempre va a adherir a los principios fundacionales. Si la Convención presionaba por ciertas cosas, cualquier persona a cargo de la institución no lo iba a permitir, porque trabajamos bajo el alero de esos principios fundacionales: pluralismo y autonomía universitaria. La Convención estaba muy bienvenida y las puertas seguirán abiertas, pero siempre respetando los principios fundacionales.

