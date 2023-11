“Casilla borrada”: El día que los correos de Cathy Barriga fueron eliminados en la alcaldía de Maipú

“Hay personas que no creen que exista la vocación de servicio, el amor y respeto al prójimo, yo me siento orgullosa de haber liderado una gestión centrada en las personas y no en la política”. Así reaccionó la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (IND-UDI) al enterarse que la Fiscalía Oriente decidió formalizarla el próximo 16 de enero por delitos vinculados a actos de corrupción mientras fue funcionaria pública. La otrora autoridad comunal aseguró que la investigación penal que hay en su contra hace más de dos años, finalmente se transformó en un “cuestionamiento” a su gestión. Con esto se dio a entender que todo era parte de una vendeta política de su sucesor, el alcalde Tomás Vodanovic (RD) quien la denunció, a través de una querella, ante la justicia.

En medio de una compleja situación judicial fue la propia defensa de la exjefa comunal que denunció un hecho que pudo conocer a través del acceso al expediente de investigación y, según fuentes consultadas, tiene que ver con la eliminación del respaldo que se había hecho a sus comunicaciones en el correo institucional de Maipú. Por tales motivos sus abogados Marcelo Hadwa, Cristián Bonacic y José Miguel Barahona decidieron denunciar el hecho, ya que a juicio de ellos la situación podría afectar su legítimo derecho a defenderse de las imputaciones que hoy levanta el Ministerio Público.

La causa contra Barriga lleva más de dos años y se inició por una querella presentada por el abogado José Pedro Silva en representación de Vodanovic. Durante todo este tiempo estuvo en manos del fiscal de Maipú José Solís. Sin tantos avances, el fiscal nacional Ángel Valencia determinó trasladar la causa a la Fiscalía Oriente. ¿El motivo? En esa repartición hay una Unidad de Alta Complejidad acostumbrada a ver casos de corrupción pública. Fue así como el 21 de septiembre se asignó el caso a la fiscal Constanza Encina, una de las integrantes de los equipos investigadores que llevaron adelante el caso Penta y SQM.

A poco andar, el 5 de octubre, la Brigada del Cibercrimen de la PDI, junto a la fiscal Encina, llegaron hasta las dependencias de la alcaldía de Maipú con una orden de incautación en mano emanada del Noveno Juzgado de Garantía de Santiago. En la resolución se autorizaba a los policías a llevarse copia de las casillas históricas de e-mails de una serie de funcionarios, incluida la exalcaldesa Barriga. El periodo de investigación, sostienen quienes conocen el caso va del 6 de diciembre al 28 de junio de 2021. Pese a que ya habían pasado años, el querellante había asegurado al Ministerio Público que se había ordenado a fines de septiembre el respaldo de esas comunicaciones ante su eventual uso en futuras diligencias. Pero la sorpresa llegó justamente ese día, cuando los detectives se dieron cuenta que la única carpeta que estaba borrada era la de la exchica Mecano.

Fue así como se solicitó a Informática de la Municipalidad de Maipú que acudiera a los respaldos que se habían hecho a fines de septiembre. Ahí sobrevino una segunda sorpresa: dicha carpeta grabada en un disco duro externo también había sido eliminado. Las pericias dan cuenta que ambas acciones se realizaron un día después que el Ministerio Público pidió al querellante hacer los respaldos de las conversaciones mientras se esperaba la orden de incautación por parte del tribunal. Con todo, sostienen conocedores del caso, otro funcionario había hecho un doble respaldo y se pudo obtener copia de los correos de Barriga del periodo que está bajo la lupa de la justicia.

Tras la diligencia las sospechas de los investigadores recayeron en la eliminación de ambos respaldos. Sobre todo porque era la única casilla borrada. La de los otros funcionarios indagados estaba intacta.

El tema ahora es que en el expediente dos funcionarios de Informática del municipio de Maipú hablan sobre la eliminación. “Se hizo doble click en la carpeta y no estaba el archivo de respaldo de la señora Cathy Barriga”, confesó uno de los interrogados. Al acceder al expediente los abogados de la otrora jefa comunal decidieron denunciar el hecho ante la fiscal regional Oriente Lorena Parra. Esto, ya que según ellos el que se hayan borrado archivos y entorpecido a que el Ministerio Público pueda acceder a ellos puede minar el derecho a defensa de su representada, ya que en dichas comunicaciones se basarían sus descargos y con esos e-mails se acreditaría su inocencia, apuntando a un mal actuar por parte de los querellantes.

Pese a toda esta situación, comentan fuentes consultadas, el Ministerio Público cuenta con evidencia suficiente para enfrentar la formalización de cargos de Barriga y otros cuatro exestrechos colaboradores en su gestión.