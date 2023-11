La última estocada a Cathy Barriga: Fiscalía ingresa escrito a tribunal y pide formalizarla por delitos de corrupción

Dos años han pasado desde que la Municipalidad de Maipú presentó dos querellas en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga (Ind.-UDI), por distintos delitos de corrupción durante su administración. Y hoy la Fiscalía Metropolitana Oriente ya decidió formalizar a la otrora autoridad comunal.

Lo anterior se formalizó -según fuentes de La Tercera- luego de que la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, ingresara ante el Noveno Juzgado de Garantía de Santiago la solicitud de audiencia para formalizar a Barriga por el delito de un millonario fraude al Fisco. Los hechos habrían ocurrido mientras se desempeñaba como alcaldesa de Maipú entre 2016 y 2021.

La formalización de Barriga por eventual delito de fraude al Fisco correspondería a una de las tres aristas que sigue el Ministerio Público en contra de la exalcaldesa y otros cinco exfuncionarios de Maipú por el pago de servicios no prestados a una periodista contratada a honorarios. Profesional que incluso habría recibido el pago de sus supuestos servicios pese a mantener licencia por meses, no siendo desvinculada del municipio.

El presunto fraude ascendería a más de $95 millones, mediante la renovación sucesiva de contratos y pago de honorarios a Andrea Monsalve, por servicios no prestados. La formalización de la Fiscalía sería por contratación “fantasma”, pues los servicios jamás se habrían prestado.

La exfigura de la televisión declaró por esta causa en agosto pasado, sosteniendo -al igual como lo ha hecho público- su completa inocencia. Ante el entonces fiscal de la causa José Solís, Barriga habría argumentado que no desvinculó a la funcionaria por temor a la forma en la que esta podría reaccionar.

Los otros flancos de la exalcaldesa

A la causa por la cual la Fiscalía formalizará a Cathy Barriga se suman los antecedentes enviados por la Contraloría General de la República al Ministerio Público, tras una auditoría a la gestión de la otrora autoridad. En el informe despachado ante el ente persecutor, el organismo fiscalizador apunta a presuntas irregularidades en la entrega de un beneficio llamado “Bono Años Dorados”.

Dicho beneficio correspondía a una compensación entregada por el municipio, entonces dirigido por Barriga, a quienes dejaban la municipalidad, algo que no está contemplado en la normativa de los municipios y lo cual podría constituir otro fraude al Fisco. Esto, porque el pago habría sumado $81 millones en bonos entregados a 14 funcionarios.

La última arista por la cual se investiga a la “exchica Mekano” corresponde a la segunda querella presentada por el alcalde Vodanovic por la presunta defraudación de más de $20 millones. Esto, por el aumento sin justificación necesaria del presupuesto municipal.

La defensa de Barriga

El pasado viernes, el actual alcalde de Maipú declaró ante la Fiscalía Oriente en calidad de testigo. Tras su comparecencia ante la fiscal Encina, Vodanovic aseguró que “nosotros tenemos el convencimiento de que durante la anterior gestión municipal se ideó un mecanismo para defraudar al municipio en $31 mil millones”. Ante lo que agregó: “No basta con ser irresponsables para poder defraudar una institución pública con esa cantidad de recursos, se tienen que generar mecanismos y sistemas completos para hacerlo, saltarse procedimientos de control, cambiar atribuciones de una dirección a otra, sobreestimar presupuestos, adulterar documentación pública y una serie de situaciones que nosotros creemos que constituyen delitos de fraude al Fisco”.

Concluyendo que “acá se creó un mecanismo para gastar recursos públicos sabiendo que esos recursos públicos no estaban disponibles, se dejaban de pagar los grandes contratos, se generaba adulteración de documentación”.

Fiscalía pide formalizar a Cathy Barriga por corrupción. En la imagen, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

Durante la misma jornada, la exalcaldesa Barriga aseguró a través de sus redes sociales que “jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa”. Ante eso, afirmó que “no he sido formalizada”, aclarando que “al asumir la Municipalidad de Maipú, arrastraba esta un gran déficit, lo cual no se tradujo en el término de los programas de ayuda de los vecinos de Maipú, fruto del trabajo que desarrollé en forma seria y responsable por 5 años”.

Finalmente, Barriga concluyó: “Quiero señalar enfáticamente que jamás me beneficié de alguna manera de mi trabajo como alcaldesa, ya que todos los recursos de la municipalidad llegaron a la comunidad a través de distintos programas sociales y obras”.

La investigación

La formalización de Barriga se dará luego de que en septiembre pasado el fiscal nacional, Ángel Valencia, decidiera realizar un cambio en el equipo que investigaba a la exalcaldesa de Maipú, pasando así la investigación desde la Fiscalía Metropolitana Occidente a la Fiscalía Metropolitana Oriente.

Fiscalía pide formalizar a Cathy Barriga por corrupción. En la imagen, el fiscal nacional Ángel Valencia.

El traspaso de la investigación de Solís a Encina se produjo luego de que el persecutor nacional emitiera un decreto basándose en la Ley Orgánica del Ministerio Público, argumentando que el inciso dos de la norma establece que “el fiscal nacional podrá disponer que un fiscal regional distinto de aquel en cuyo territorio se hubieren perpetrado los hechos tome a su cargo las tareas ya aludidas cuando la necesidad de operar en varias regiones así lo exigiere”.

La decisión de Valencia se dio bajo el parámetro de que los presuntos delitos realizados en Maipú no podrían ser investigados por alguien de la misma jurisdicción para evitar supuestos conflictos de interés, ya que los alcaldes tienen fluidas y estrechas relaciones con las fiscalías regionales.

Tras el cambio de fiscal, el Ministerio Público -entre otras cosas- allanó la Municipalidad de Maipú y tomó la declaración como testigo de Vodanovic, cerrando así una vez más el círculo de la “exchica Mekano”, quien tras su paso por el municipio abrió más de un flanco administrativo y judicial, el cual próximamente la llevará a estar en el estrado en calidad de imputada.