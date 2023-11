$11 mil millones de déficit: Fiscalía imputará que Cathy Barriga además de defraudar al Fisco falsificó las cuentas públicas de Maipú

Era una decisión que se venía preparando desde septiembre de este año: formalizar a la exalcaldesa de Maipú Cathy Barriga (Ind.-UDI) por los delitos de fraude al Fisco y falsificación de instrumento público. En el camino, el Ministerio Público cambió de fiscalía (de la Occidente pasó a la Oriente), dado que la toma de decisiones -lo antes posible- era fundamental para el ente persecutor.

Tras dos años de investigación, finalmente fue la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encinas, quien pidió la formalización de quien fuera jefa comunal de Maipú entre los años 2016 y 2021. Lo que arrojó la indagatoria para el Ministerio Público es claro: el mal uso de millonarios recursos públicos, como también el mecanismo usado para justificar decisiones que permitieron -de forma irregular- ejecutar los presupuestos.

Es ahí donde descansa uno de los elementos centrales de las pesquisas que comenzaron a partir de la presentación de dos querellas por parte de la actual administración de la Municipalidad de Maipú, encabezada por el alcalde Tomás Vodanovic (RD).

Hasta ahora, lo que logró recabar la investigación de la Fiscalía da cuenta de la alteración de documentos para autorizar el uso de recursos públicos. Es más, en la indagatoria se detectó que el día 30 de abril de 2021 fue presentada ante el Concejo Municipal de Maipú la última cuenta pública de la gestión de la alcaldesa, donde aseguró la existencia de un presupuesto de $2.800 millones a favor para el municipio.

Para respaldar eso se presentó un documento, que también fue compartido a través de la plataforma de Transparencia Activa de la municipalidad, en que se advertía la disposición de ese dinero.

Sin embargo, con el correr de la investigación -y tras reunir distintos antecedentes y estados financieros de la municipalidad- se detectó que ese dinero no existía. Según fuentes del caso, los documentos con esos balances, que fueron entregados tanto al Concejo Municipal como a la comunidad por Transparencia, estaban adulterados.

Así, a través de la ampliación de la querella inicial, el actual alcalde expuso en el libelo al que accedió La Tercera que “no solo no existía realmente un superávit en la comuna, como establecía la cuenta pública, sino que, por el contrario, la situación financiera de la municipalidad se encontraba en déficit. La diferencia entre el monto informado por el Informe de Ejecución Presupuestario del cuarto trimestre de 2020 –y conocido por la querellada– y aquel indicado por la cuenta pública de su autoría corresponde a la suma no despreciable de $11.989.243.372″.

Además, la Fiscalía ya cuenta con el oficio que el 16 de febrero del 2021 envió a Barriga la Dirección de Control, donde se le expone “el análisis de las cuentas de ingresos y gastos, las variaciones que ha experimentado el presupuesto en comparación al año 2019 y las observaciones detectadas en la revisión de las cuentas presupuestarias”.

Según expone el municipio en la ampliación de la querella, “el informe aludido indica un déficit presupuestario de -$14.794.828.372. Es decir, no solo no existía realmente un superávit en la comuna, como establecía la cuenta pública, sino que, por el contrario, la situación financiera de la municipalidad se encontraba en déficit”.

La lupa de la Fiscalía

Pero junto con esa línea investigativa, la Fiscalía formalizará a la exautoridad comunal por el eventual fraude al Fisco por el pago de servicios no prestados a una periodista contratada a honorarios por la Municipalidad de Maipú durante la administración de Barriga. En esa arista, el Ministerio Público indaga un presunto fraude que ascendería a los $95 millones por el pago a honorarios de Andrea Monsalve, funcionaria que además no habría sido desvinculada pese a no prestar los servicios por estar con licencia.

En su declaración ante la Fiscalía en agosto pasado, Barriga habría argumentado que aquella desvinculación no se materializó por temor a la reacción que podría tener la funcionaria.

A esta indagatoria se suma lo encontrado por Contraloría, organismo que derivó al Ministerio Público los antecedentes sobre presuntas irregularidades en la entrega de beneficios del llamado “Bono Años Dorados”, el cual consistía en el pago de una compensación a los funcionarios que dejaban el municipio. Pago total que habría ascendido a los $81 millones en bonos otorgados a 14 funcionarios.

Finalmente, el ente persecutor además investiga los antecedentes expuestos en la segunda querella presentada por la administración de Vodanovic por la presunta defraudación de más de $20 millones por el aumento injustificado del presupuesto municipal.

El Noveno Juzgado de Garantía de Santiago, tras la solicitud de la Fiscalía, debe establecer la fecha en la cual se realizará la audiencia de formalización de Barriga, a más de dos años de haber dejado la Municipalidad de Maipú.