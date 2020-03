Cines chilenos: espectadores caen drásticamente y cadenas evalúan cerrar sus salas en todo el país

Los cines del mundo hace un año celebraban el sólido estreno de Capitana Marvel, que debutó con US$ 153,4 millones en Estados Unidos y terminó ingresando momentáneamente en el grupo de las 25 películas más exitosas de la historia. Un año después, el panorama en ese país y el resto del mundo es radicalmente opuesto. Condicionados por la emergencia de salud desatada por la expansión del Covid-19, la industria hoy se mueve entre la preocupación por los números, la suspensión de estrenos y la incertidumbre de cómo seguir adelante.

El golpe más duro llegó este fin de semana. Pese a que debutaba una película de acción con Vin Diesel (Bloodshot) y era la segunda semana en cartelera de un filme de Pixar (Unidos), los cines de Norteamérica terminaron recaudando solo US$ 53,3 millones. Se consagró como el peor fin de semana en ese territorio desde septiembre de 2000, cuando los cines totalizaron US$ 54,5 millones; según detalló Comscore, los dos posteriores al 11 de septiembre de 2001 registraron cifras superiores (US$ 66,3 millones y US$ 59,7 millones).

Como broche de un domingo negro para Hollywood, al final del día Los Angeles y Nueva York anunciaron casi en simultáneo el cierre de todos sus cines, sumándose a lo que un día antes habían comunicado los condados de Pensilvania y Nueva Jersey, por orden de sus autoridades. Una consecuencia natural de la propagación del Covid-19, que ya había vivido medidas similares en países como China e Italia.

Pero los días previos la industria ya se había visto remecida con las cancelaciones de múltiples estrenos programados para marzo, abril y mayo. La película de terror Un lugar en silencio: Parte II debutaría esta semana en los cines del mundo, incluido Chile, pero su arribo fue aplazado de manera indefinida. Lo mismo ocurrió con Mulán, que llegaría la próxima semana y quedó en el limbo. Esto, a diferencia de Rápidos y furiosos 9 y Sin tiempo para morir, que abandonaron sus fechas de estreno, de abril y mayo, respectivamente, pero confirmaron otro lugar en el calendario.

La crisis de los cines en Chile

Aunque los cines del país continúan abiertos, las cadenas han reaccionado durante los últimos días. Desde el sábado pasado, al comprar entradas en la web de Cinemark, emerge un llamado que indica que para todas sus funciones solo se está vendiendo el 50% de su capacidad (imitando la medida que en EE.UU. partió tomando la compañía AMC). Es decir, en complejos como el de Alto Las Condes, que promedia 150 butacas en sus salas normales, solo están a disposición 75.

Dicho anuncio se pone en tensión con lo informado hoy por el ministro de Salud, Jaime Mañalich, quien al comunicar el inicio de la fase 4 indicó que “se ha disminuido el número de personas que pueden reunirse en un lugar cerrado a 50 personas, válido para cines y espectáculos”.

En conjunto con los malls, los exhibidores locales están evaluando el cierre de todos los cines, siguiendo la misma decisión de otros países latinoamericanos como Argentina y Paraguay. De concretarse, se plegarían a lo que manifestó hoy el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, que como parte de un anuncio que incluye malls, restaurantes y gimnasios, comunicó que impulsará el cierre de los cines de su comuna, Cineplanet Florida Center (14 pantallas), Cinemark Plaza Vespucio (11) y Hoyts Vivo la Florida (7).

“Como industria cinematográfica congregamos a muchas personas en un solo lugar, por lo que somos de los más afectados. Lo tomamos con tranquilidad, porque no nos queda de otra, pero con tristeza y preocupación”, señala Carolina González, de la distribuidora CDI, que tenía programadas para abril las películas Dios mío, ¿y ahora qué hemos hecho? y Un atardecer en la toscana, y hoy ve con incertidumbre el panorama que se avecina. ”Nosotros estrenamos cine arte, nuestro target objetivo es gente adulta, que es la que menos va a ir a las salas y se va arriesgar, es la más vulnerable. Va a costar convencer a la gente que es seguro volver a las salas”, agrega.

Por cierto, los efectos del coronavirus ya se habían sentido el ámbito local durante los últimos días. De jueves a domingo asistieron solo 144 mil espectadores, frente a los 222 mil de la semana anterior en el mismo lapso. Lideró la taquilla Unidos (50 mil), luego le siguió Sonic: La película con casi 21 mil y en tercer lugar Bloodshot con 18 mil. Así la exhibición local experimentó una caída de un 35%, recordando el difícil periodo posterior al estallido social, en que el sector se vio fuertemente golpeado. En contraste a estos últimos días, un fin de semana exitoso, por ejemplo, fue el del 13 al 26 de febrero, en que se estrenó Sonic: La película y se vendieron un total de 446 mil entradas.