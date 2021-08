Cristián Cuevas, el día después: “A la Lista del Pueblo se le acabó el negocio”

“A mí no me sorprendió. Primero porque había una conducta anterior de Ancalao en el Partido Izquierda Ciudadana y había otros líos judiciales por temas de vivienda. Y sobre todo porque ninguna organización propiamente en el Wallmapu ha expresado apoyo a esa candidatura”.

La reflexión es del ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo, Cristián Cuevas, un día después de que el Servel bajara la candidatura de Diego Ancalao -que hasta ayer era el nuevo presidenciable del colectivo- por presentar firmas falsas.

Cuevas repasa aquí su fallida nominación como candidato presidencial de la Lista del Pueblo, sus discrepancias con Mauricio Ménendez y Rafael Montecinos, los líderes del movimiento que se hizo un espacio en la agenda pública tras las elecciones de Constituyentes y que hoy está en medio del escándalo judicial de Ancalao.

¿Cómo fue su proceso de nominación como presidenciable de la LDP y como quedó Ancalao en ese puesto?

Yo no conocía a la Lista del Pueblo, salvo las referencias nacionales. Yo me emocioné (cuando lo invitaron). Después Mauricio, empieza a operar para hacer fracasar el proceso de la instalación de la candidatura. Un día me llama por teléfono quería sacar un registro mío a las 7 am junto a Fabiola Campillai. Manifesté que no me parecía porque primero teníamos que sentarnos a conversar y construir el relato. Él estaba preocupado de la cosa audiovisual no de la política. Quería hacer un show. Después salgo de una reunión y ellos mismos lanzan un tweet diciendo que no tenían candidato. Ahí manifiesto mi indignación.

¿Después nombran a Ancalao?

Ancalao y la otra compañera (Ingrid Conejeros y Soledad Mella) habían pasado las credenciales del propio coordinador de la lista del Pueblo. Yo no sabía con quién me iba a enfrentar. Ancalao ya llevaba tres o cuatro meses buscando patrocinios. Y la gente de la Lista del Pueblo que estaba apoyando mi candidatura había recibido una suerte de golpe interno.

¿Ud responsabiliza a Menéndez de que lo bajaron?

A mí nunca me bajaron. Ellos cambiaron las reglas del juego. Ellos dicen que no sabían pero eran parte de la comisión política que dejó que los candidatos propuestos no pasaran las credenciales de transparencia. No puedes decir que no sabían, cuando ellos tomaron la decisión. Quién operó en contra de mi candidatura fue Mauricio Menéndez.

¿A qué alude esto?

No se qué pasa por sus mentes porque la política no es un reality, si ellos quieren tener un candidato amordazado, eso no es aceptable en ninguna parte. Ellos querían un mono, un fetiche. Por eso también el dolor de ellos de perder a la Fabiola (Campillai) Con ella tuve un encuentro privado, vía web, nos conocimos y respetamos. Eso se hace con convicción y con trabajo social y político. Y no se hace del dolor y de la violación a los derechos humanos un negocio o un reality.Y ellos están tras otros intereses que no me corresponde pronunciarme. Pero lo que ha quedado develado es que hay una incoherencia, una falta de honestidad y de transparencia.

Ellos dicen que tienen muchas expresión territorial, pero finalmente son dos personas las que definen todo. ¿A qué atribuye que haya crítica interna?

Es rara. Yo no se si hay grupos de inteligencia interviniendo ahí, no lo se. Lo que sí está claro es que cuando me hicieron esta invitación estaban los ocho dirigentes de la coordinadora de la LDP. ¿Qué paso después? La verdad es que hubo una operación. Lo que me llama la atención es que Menéndez inscriba la Lista del Pueblo como una patente comercial y como una marca propia. Cuando la cosa se descompone a ese nivel, cuando hay maltrato, misoginia, acciones homofóbicas por parte de cierta parte de ese equipo, con delirio y persecución es que hay un problema grave. Ellos querían una franja...se les acabó el negocio: no tienen franja, no tienen parlamentarios, ni candidato presidencial.

¿Por qué dice que hay labor de inteligencia?

Cuando un proyecto crece, logra tener el éxito que tuvo, sin duda la inteligencia funciona. Mi teléfono más de una vez ha sido intervenido, en 2008 acudí ante la justicia militar. No se entiende que cuando hay tanta potencialidad, y se levanta una candidatura que podría avanzar en una primera vuelta, que se dinamiten esos puentes. Terminan poniendo un candidato que nunca traspasó las credenciales de transparencia, eso es un aborto político.

¿A quién apunta?

Eso no lo hacen colaboradores sin experiencia. Hay que buscar la vida de Menéndez, porque él estuvo en Cuba estudiando cine, estuvo clandestino, salió y llegó a Las Guyanas -´donde hay muchos narcos´, me dijo-, se fue a Caracas, grabó a la oposición de Maduro, luego pasa por Colombia y llega a Chile el 19 de octubre y comienza a grabar (las protestas) Entonces uno no sabe de dónde viene. Qué puedo pensar yo cuando, empiezo a averiguar y una de las voceras es patrocinada por la misma agencia de Guaidó. Algo hay.

¿La Lista del Pueblo le debe una disculpa pública, sobre todo después de lo que sucedió con Ancalao?

No. Las disculpas agravarían la falta. No necesito disculpas de ellos porque para mi ellos no existen.

¿Volvería a relacionarse con la Lista?

Con la militancia de la Lista sí, con los brazos abiertos. Con estos señores creo que no es posible conversar nada.