Daniel Jadue, ¿el gran díscolo del gobierno de Boric?

Los veranos del alcalde comunista Daniel Jadue siempre son muy movidos. El excandidato presidencial, de manera estratégica, casi nunca se toma vacaciones en estas fechas y cada año se hace notar mediáticamente por alguna acción o declaración.

Este 2022 no ha sido la excepción. Sin embargo, esta vez lo hace ad portas de que asuma un gobierno de su coalición, y con un presidente electo que lo derrotó en las primarias.

La semana pasada el jefe comunal se puso en la vereda opuesta de la posición del próximo mandatario, Gabriel Boric, descartando el regreso del 100% de los estudiantes en el marco de las restricciones por el Covid-19. “Recoleta tomó una decisión al principio de la pandemia, porque acá los que deciden son las comunidades educativas, y ni con este gobierno, ni con nuestro gobierno que entra el 11 de marzo, vamos a cambiar esta posición”, sostuvo. El presidente electo frenteamplista ha dicho que “los colegios tienen que ser los últimos en cerrar y los primeros en abrir”.

La postura del alcalde tampoco fue compartida por otros líderes comunales que representan al propio Partido Comunista y al Frente Amplio. Y según cercanos a Jadue, este se molestó por las discrepancias que en su sector hicieron notar públicamente. De esta manera, además, se reabrieron las dudas respecto de cuál será el rol que tomará el alcalde frente a las decisiones del gobierno entrante.

¿Díscolo? ¿Autoflagelante? Si bien no es un debate que se haya hecho público, en la interna de Apruebo Dignidad sí ha habido conversaciones respecto de cómo actuará el jefe edilicio. Varios en el Frente Amplio aseguran que ven poco probable que Jadue se limite en sus intervenciones y creen que podría mantener un “fuego amigo” permanente. “Siempre ha tenido agenda propia y seguirá así”, sostiene un frenteamplista.

La semana antepasada, a Daniel Jadue tampoco le tembló la mano para escribir a través de su cuenta de Twitter una crítica a los convencionales del Frente Amplio, miembros de su propia coalición. “Solo tres votos del Frente Amplio faltaron para aprobar iniciativa popular que buscaba resguardar el “derecho al libre desarrollo de la personalidad, la soberanía personal y el bienestar”, evitando así criminalización de usuarios de cannabis”, escribió, añadiendo los hashtag “#AprueboDignidad #necesitacoherencia”.

La frase generó molestia entre los convencionales del bloque y la respuesta pública vino de parte de uno de los líderes del sector. Fernando Atria, frente al tuit, escribió: “Cuando los que desinforman sobre el proceso constituyente o lo que ahí hace el FA+ son sus adversarios, esa desinformación es grave, pero tiene una racionalidad política evidente”, escribió, añadiendo que “cuando lo hace el alcalde Jadue, es “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”.

A pocos días de que Boric nombrara a su futuro gabinete, otra declaración generó ruido en el futuro gobierno. Haciéndose eco de las declaraciones del presidente del PC, Guillermo Teillier -quien dijo no conocer al próximo ministro de Hacienda, Mario Marcel-, el alcalde de Recoleta señaló que “yo sí conozco la trayectoria de Marcel y todos sabemos que es un defensor del credo neoliberal”. Y agregó, lo que para algunos fue interpretado como una velada presión, que “lo que a mí me importa es que él se comprometió con liderar las transformaciones que el presidente Boric comprometió”.

Algunos en Apruebo Dignidad sostienen que Jadue resintió la incorporación de figuras de partidos de la ex Nueva Mayoría, aunque públicamente ha sostenido que “nunca he sido crítico de la incorporación de nadie, lo que he planteado es que en otro tiempo a esos partidos les costaba imaginarse siendo parte de una alianza con nosotros”.

Una tensa relación

En el sector también existe cierto grado de preocupación respecto de cómo va a ser la futura relación de la próxima ministra del Interior, Izkia Siches, con Jadue. Y si bien no hay muchas instancias formales entre el jefe de gabinete y los alcaldes, más allá de temas como seguridad pública, sí puede haber diferencias sobre políticas públicas y contingencia, sobre todo tomando en cuenta las diferencias que ha habido entre los dos.

Hace un año, ambos se enfrentaron cuando el alcalde de Recoleta decidió promover el uso del antiviral Avifavir para tratar el Covid-19. Mientras el gobierno lo acusó de actuar “políticamente” para su campaña a la reelección, la entonces presidenta del Colegio Médico sostuvo que “como comunidad médica valoramos que se pueda usar la evidencia y la ciencia antes que mensajes que puedan ser erráticos. Invitaría al alcalde a revaluar a su equipo asesor y ojalá mantenerse apegado al conocimiento científico”.

La respuesta no se hizo esperar por parte del alcalde: “El Colegio Médico salió a plantearme, en una acción de falta de respeto absoluta, que yo revisara a mi equipo médico asesor y son tan médicos como el Colegio Médico, llevan 30, 35 años de experiencia en la salud primaria. Pediría un poco más de respeto”.

La réplica vino solo unos días después. Luego de que Siches en una entrevista sostuviera, entre otras cosas, que “ningún gobierno nos había tratado tan mal” como gremio y los calificó de “infelices”, Jadue afirmó que “son tonos que nunca van a encontrar en mí. No me parece que sea el tono donde uno conversa de política”.

El jefe comunal dijo que le llamó la atención que “el Colegio Médico se había sumado durante un largo tiempo y había avalado las posiciones del gobierno, por lo tanto, me llamó profundamente la atención este giro tan grande”.

Con todo, en sectores del Frente Amplio e, incluso, algunos sostienen que en el propio Partido Comunista, hay incertidumbre de cómo Jadue se parará frente al nuevo gobierno. Si bien algunos esperan que modere las críticas, otros aseguran que este es “incontenible” y que es difícil evitar que en más de alguna ocasión le propine golpes.

Pese a las dudas, el viernes en Cooperativa Jadue insistió en que “confío plenamente en el presidente Boric”.