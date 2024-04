De indagar el asesinato de Guzmán a prefecta general: la trayectoria de Consuelo Peña, la primera mujer con opción de liderar la PDI

La tarde del lunes 8 de abril, a dos semanas de haber asumido formalmente el cargo de director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna presentó el nuevo Alto Mando 2024 para la institución.

Era sabido que tras su designación, luego de la renuncia de Sergio Muñoz -quien fue formalizado y se encuentra en prisión preventiva por el delito de violación de secreto-, el nuevo mandamás de la policía civil debía realizar ajustes. Así, llamó a retiro a cinco oficiales generales y ascendió a otros cinco detectives a la categoría de prefecto general.

Entre estos últimos hubo un nombre que fue especialmente aplaudido y relevado: Consuelo Peña San Miguel (51). Y es que con los movimientos realizados, la otrora jefa policial de La Araucanía se convirtió en la primera mujer en la historia de la PDI en obtener dicho grado.

Con esto, además, la detective que asumirá en los próximos días la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria se posiciona como la primera mujer que tendrá opciones de dirigir la institución a futuro.

“Me gustaría pensar que en algún minuto de la vida no va a ser tema el hecho de ser mujer para un cargo como este. Pero si de algo sirve, es para demostrar que se puede. Esto, pensando en mis colegas que son más jóvenes, que están ingresando a la institución y que no me vean solo como una vieja, sino que como -espero- un referente”, dice Peña en conversación con La Tercera.

Tiene 34 años de carrera en la PDI, es divorciada, madre de cuatro hijos y quienes la conocen destacan su perfil esencialmente operativo. Ingresó en 1990 a la antigua Escuela de Investigaciones Policiales, de la cual egresó en 1993, iniciando sus labores operativas en la Brigada Investigadora de Organizaciones Criminales (BIOC), unidad encargada de la investigación antiterrorista.

Desde un inicio, como ella misma cuenta, tuvo participación en casos complejos. Partió desempeñándose en la unidad de inteligencia que estaba asociada, en ese minuto, a la muerte del senador Jaime Guzmán y al secuestro de Cristián Edwards.

“Esos fueron mis inicios en la institución. He pasado por distintas áreas de trabajo y últimamente me desempeñé, por casi cinco años, en La Araucanía, primero en la prefectura de Cautín, después en la Macrozona y luego a cargo de la región. Y obviamente soy una agradecida del director general por la nominación”, asegura.

De indagar el asesinato de Guzmán a prefecta general: la trayectoria de Consuelo Peña, la primera mujer con opción de liderar la PDI

Designación y lineamientos

De acuerdo con la mirada de Peña San Miguel, la PDI ha sido siempre un espacio que ha sumado mujeres en sus equipos de trabajo. Por lo mismo, sostiene que era de esperarse que en este ajuste en el Alto Mando Eduardo Cerna también sumara a más a la primera línea. Y es que junto con ella también ascendió Claudia Chamorro a prefecta inspectora.

Así, en la Jefatura de Jurídica (Maricela Gárate), Región Policial de La Araucanía (Catalina Barría), en el Biobío (Claudia Chamorro) y en la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial (Cristina Vilches) se posicionaron mujeres a la cabeza.

Entre risas, la prefecta general destaca la capacidad de las mujeres para hacer varias cosas a la vez. “Somos multifunción”, dice.

“Con todo lo que pasó institucionalmente, estaba la posibilidad de un ascenso. Estábamos a la espera de la decisión del director. Y yo estaba con la preocupación, pero centrada en hacia dónde me tocaría ir. Por mi experiencia, sabía que la subdirección era una opción, pero algo que yo esperaba internamente, pero claro, cuando esto se confirma salté de emoción (...) Y bueno, ahora yo no llego a hacer evaluaciones, yo llego a trabajar y a avanzar”, comenta.

En la misma línea, la profesional indica: “Las jefaturas que tienen a cargo las áreas en las que yo me voy a hacer cargo son colegas que conozco de toda la vida. Conozco sus capacidades. Y las áreas en las que me voy a desempeñar, yo también las he trabajado. Ellos también me conocen a mí. Y eso hace mucho más fácil el desarrollo del trabajo. O sea, llego de lleno a seguir con el trabajo. A trabajar, no a conocerlo”.

Peña también apunta a que la tarea que asume en la Subdirección de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria está en línea con la principal preocupación de la ciudadanía.

De indagar el asesinato de Guzmán a prefecta general: la trayectoria de Consuelo Peña, la primera mujer con opción de liderar la PDI

“Con eso uno se da cuenta de las preocupaciones de la gente. Y te puedes dar cuenta de que la preocupación apunta principalmente a las áreas en las que yo me voy a desempeñar. Mi compromiso va de la mano de eso. Yo tengo cuatro hijos. Soy mamá, divorciada, y me ha tocado la vida entera trabajar para que ellos estén bien. Eso también creo me ha dado la capacidad de estar siempre atenta a los demás, y ahora sé que en el nuevo cargo, que es más importante, tengo que profundizar en eso y hacerlo mejor”, enfatiza.

Investigadora en la Macrozona Sur

De acuerdo con antecedentes de su carrera, la especialidad de la prefecta Consuelo Peña gira en torno a la investigación del delito de homicidios y de ilícitos de connotación sexual. Y desde el año 2006, debido a su liderazgo, se le asignó la jefatura de la unidad operativa en la ciudad de Valdivia.

Cuatro años más tarde fue seleccionada para formar parte de la Academia Superior de Estudios Policiales y, ya graduada, fue destinada como jefa del Laboratorio de Criminalística Regional Concepción.

En 2017 fue nombrada jefa de la Prefectura Provincial de Valdivia, y dadas sus capacidades se le asignó el mismo cargo en la Región de la Araucanía. Más tarde, en 2020, ocupó el cargo de jefa de la Prefectura Macrozona Sur, que abarca las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, dirigiendo y articulando investigaciones relacionadas con organizaciones criminales que operan en dicho territorio.

A fines de ese año fue nombrada la primera mujer a cargo de la Región Policial de Los Ríos. Tras los logros alcanzados se le ascendió al grado de prefecta Inspectora, desde el cual lideró, posteriormente, la Región Policial de La Araucanía.

En esa destinación, resaltan desde la PDI, participó activamente en la conformación de la mesa y coordinación del trabajo policial en la Macrozona Sur, como también en la mesa de crimen organizado, donde se reúnen actores policiales, judiciales y políticos.