“Delegué la mayoría de las decisiones”: la declaración como imputada de la exalcaldesa Nora Cuevas (UDI) ante la Fiscalía

Faltaban pocos minutos para las 10 de la mañana del 5 de febrero, cuando la exalcaldesa de San Bernardo, Nora Cuevas (UDI) se sentó frente a la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina. Era la primera vez que la también exdiputada por el distrito 30 declararía ante la persecutora por la causa de fraude al Fisco por la cual se le investiga.

La comparecencia de Cuevas, quien dirigió la comuna de la zona sur de la Región Metropolitana desde el 2008 al 2020, se concretó después de que el 2017 la Contraloría objetara más de $9 mil millones de la rendición de la Subvención Escolar Preferencial (SEP) y tiempo después cuestionara el uso del Fondo de Apoyo a la Educación Pública (FAEP).

A raíz de ese déficit el Consejo de Defensa del Estado (CDE) en 2020 se querelló por el presunto delito de fraude al Fisco. Ese mismo año la exalcaldesa dejó el municipio para reemplazar a Jaime Bellolio en la Cámara de Diputados.

Más tarde, y tras la llegada del actual alcalde Christopher White (PS), el municipio se querelló en dos ocasiones en contra de la exautoridad comunal. Desde entonces han pasado casi cuatro años, tiempo en el que la causa permaneció en la Fiscalía Regional Occidente, hasta que el fiscal nacional, Ángel Valencia, la reasignó a la Fiscalía Metropolitana Oriente, quedando en manos de Encina, el mismo fiscal que lleva la causa en contra de la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.

Desde entonces, la persecutora ha ordenado una serie de diligencias, entre ellas la recopilación de documentación desde la Corporación Municipal de Educación y Salud de San Bernardo, así como también la toma de declaración de Cuevas, quien aseguró que ella no administraba de forma directa los recursos actualmente cuestionados.

“Yo me enteré de esta práctica con posterioridad”

En su declaración, Cuevas comenzó contextualizando que cuando recibió el municipio el 2008 este estaba en un buen estado financiero, no así la corporación que arrastraba deudas por más de $8 mil millones. Seguido de eso, le explicó a la fiscal que “yo delegué la mayoría de las funciones y decisiones técnicas en la corporación, por lo que no tengo conocimiento en específico de cómo se manejaron estos aportes. Quiero aclarar que yo tuve una actitud y acción muy macro de todo lo que era la corporación”.

La también exdiputada sostuvo que su “misión” siempre fue trabajar con los centros de alumnos y padres, con el fin de incentivar las matrículas. Esa primera declaración concluyó tras dos preguntas, ya que según señaló la exalcaldesa junto a su defensa -los abogados Matías Serey y Diego Benavente- no había tenido acceso a la carpeta investigaba por lo cual se le dio plazo hasta el 20 de febrero para seguir respondiendo. En esa ocasión, Cuevas también solicitó y autorizó la revisión de su correo electrónico.

Ya en su segunda declaración, la exautoridad insistió que tuvo un “rol político y no técnico” en la dirección de la corporación municipal. “Mi labor era encantar a la comunidad, generar aportes por modificaciones presupuestarias desde el municipio con la anuncia (sic) del concejo municipal”, agregó.

Una de las principales aristas que investiga la Fiscalía en esta causa es que existieron transferencias a otras cuentas desde la que estaba destinada exclusivamente para los fondos de subvenciones escolares. Consultada por la fiscal sobre aquello, Cuevas aseguró: “desconozco por qué lo hicieron, como señalé anteriormente quien veía los asuntos administrativos era el secretario general, el gerente de finanzas. Yo me enteré de esta práctica con posterioridad, incluso dentro de lo que fue mi ignorancia en este tema de este proceso me extrañó porque jamás tuve poderes bancarios”.

Más adelante, la fiscal insistió en cómo Cuevas no tenía conocimiento de dichas maniobras si antes ya se había presentado una querella en contra de la corporación por el mismo presunto desvío. Frente a ese argumento la exautoridad respondió: “lo que señalé es que todo lo que conozco de esto me he enterado por la carpeta investigativa, todo con posterioridad”.

Cuevas también dijo que desconocía que aún se mantuvieran diferentes cuentas. “Desconozco absolutamente el destino inmediato de esas platas, y si llegaban a las cuentas donde debían estar. El que me dijo que había que tener una cuenta corriente para recibir esa plata era Mario Olivares, que era el gerente de finanzas del 2017 a 2020. Esto me lo dijo él con posterioridad”, aseguró ante la fiscal.

Las rendiciones cuestionadas

La fiscal también consultó a la exalcaldesa si había tenido conocimiento de qué fondos de las subvenciones habían sido cobrados a través de cheques y por caja, ante lo que aseguró que se enteró de aquello “hace unos 9-10 meses atrás por una campaña de desprestigio que hubo en mi contra (..) todos los fondos según yo supe fueron utilizados en fines educacionales”.

Más adelante, Cuevas también se refirió a los informes de Contraloría en los que se cuestionan las rendiciones, donde explicó que “si bien hay fondos objetados en su rendición, pero no fondos que desaparecieron, están con documentos de respaldo en la superintendencia de educación”. Consultada sobre por qué no se hicieron las rectificaciones, la exalcaldesa sostuvo que fue por el tiempo que toma rectificar al poder rendirse una vez al año.

En su misma comparecencia, la exautoridad explicó que los procesos de rendiciones al ministerio los recursos educacionales “era muy arcaica, había que pedir los documentos a los profesores, no tenían un sistema fluido con algún software para ingresar la información de manera más segura, etc. Después en el 2018, uno piensa que todo terminó ahí, pero en mi gestión yo seguía trabajando para recuperar fondos entrampados en impuestos, y en ingresos no percibidos”. Por lo cual instruyó invertir en tecnología para evitar nuevos problemas con aquello, aunque reconoció que aún no se pueden subsanar todos los procesos de rectificación.

La declaración de Nora Cuevas concluyó con una pregunta de la fiscal Encina: “¿Usted autorizó el mecanismo de uso de los fondos de subvención?”. Ante lo que la exalcaldesa respondió: “No, en absoluto. Y tampoco el destino de esos fondos en fines no educacionales”.

Tras la declaración, según fuentes conocedoras de la investigación, el abogado querellante de la municipalidad, Sergio Contreras, solicitó al Ministerio Público que se cite a declarar a otros 10 funcionarios de la corporación, todo para poder dilucidar sobre qué pasó con los recursos investigados, así como también la responsabilidad que podría tener la exalcaldesa Nora Cuevas.