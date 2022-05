Desbordes recargado: Prepara arremetida en comisión política de RN por campaña del Rechazo y cuestiona carta a Boric

Desde enero no asistía, pero hoy se hará presente. El expresidente de RN, Mario Desbordes acudirá este lunes a la comisión política de su colectividad para abordar en la instancia la arremetida del partido por el plebiscito de salida del 4 de septiembre. Su participación se dará luego de que se restara de concurrir a ese tipo de encuentros por diferencias con el líder de la tienda, el senador Francisco Chahuán.

Las discrepancias entre Desbordes y Chahuán han sido la tónica de los últimos meses por varias materias, las que se volvieron a reflotar luego que el exministro de Defensa comenzara una ofensiva comunicacional para empujar el Rechazo en el plebiscito de salida, desordenando así la estrategia de Chile Vamos de postergar esa definición hasta el 4 de junio, instancia en que RN, la UDI y Evópoli realizarán sus consejos generales para fijar institucionalmente una postura.

Si adelantar o no la decisión del partido es algo que ha estado siempre en el debate. En RN ya hay voces que ya se han descolgado anunciando su voto por el Rechazo, como el propio Desbordes y lo senadores Manuel José Ossandón y Kenneth Pugh.

En este escenario, la comisión política de RN tendrá un cariz particular porque, además, Chahuán convocó a que sea un encuentro ampliado, en la que también participarán los convencionales y algunos parlamentarios de la colectividad. Y, en esa oportunidad, Desbordes sostendrá, según adelantó a La Tercera PM, al menos cuatro áreas.

Primero, que en el consejo general se vote por la postura del partido, la cual empujará que sea el Rechazo. Esta materia, en todo caso, va en línea con los objetivos considerados para esa oportunidad, ya que, de acuerdo a la convocatoria del consejo general, uno de sus puntos es la deliberación y decisión respecto del plebiscito de salida. Y, ahí la apuesta es que la definición oficial sea por el Rechazo.

Sin embargo, Desbordes propondrá en la comisión política de hoy una materia adicional, que no está considerado en el temario del consejo general. Así, pedirá que, en esa oportunidad, el consejo mandate a la directiva, a la comisión política y a los parlamentarios a que exista un compromiso de la colectividad respecto a que si gana el Rechazo se busquen fórmulas para dar paso a una nueva Constitución. Si bien las directivas de Chile Vamos enviaron el sábado al Presidente Gabriel Boric una carta en la que manifiestan su compromiso a que el proceso constituyente continúe en caso de ganar el Rechazo, a juicio de Desbordes, esto no es suficiente y fue un error. Esto porque cree que queda en las manos del Mandatario una definición sobre la materia, y no en la oposición para buscar una fórmula.

“Voy a plantear que el partido mayoritariamente esté por no aprobar el nuevo texto, pero que eso no signifique que rechacemos el proceso constituyente y que el consejo general mandate a la directiva, a la comisión política y a los parlamentarios a que se comprometa desde ya con una nueva Constitución. Que el proceso constituyente no termina el 4 de septiembre con el Rechazo, sino que el Rechazo provoca buscar otras fórmulas para que Chile llegue a una nueva Constitución. No podemos dar señales equívocas como las que han dado algunos dirigentes, de que si llega a ganar el Rechazo todo queda ahí y no hay ningún cambio”, dice Desbordes a La Tercera PM.

El diagnóstico del exministro es que las encuestas son engañosas. Dice que si bien ha subido el Rechazo en los sondeos de opinión, el Apruebo también estaría al alza. En ese sentido, a Desbordes le preocupa que dirigentes de centroizquierda no creen que la derecha se comprometerá verdaderamente con los cambios a la Carta Magna en caso de ganar el Rechazo y que, por lo mismo, tienen que mostrar garantías de ello.

“Mucha gente de centroizquierda está por votar Rechazo, pero no confía en nosotros. Nosotros tenemos que hacer gestos concretos. Me parece que es un error mandarle una carta al Presidente Gabriel Boric diciéndole a él cómo avanzamos, nosotros deberíamos adelantarnos, ser más concretos (...) No es suficiente con la palabra de los presidentes de partido. Dirigentes de izquierda dicen que no les creen. Lo que tiene que haber acá es el acto más sólido y potente, que su consejo general acuerde formalmente que vamos a llegar a una nueva Constitución”, explica.

Desbordes sostiene que esta última materia es relevante debido a que, a su parecer, hay algunos dirigentes RN que, en privado, apuestan a que si gana el Rechazo, no se hagan más cambios a la actual Carta Fundamental y que se mantenga tal y como está ahora.

Por ejemplo, ha visto con preocupación un video en que el expresidente del partido, Carlos Larraín dice que “yo soy partidario del Rechazo (...) creo que la Constitución vigente se ha ido adaptando muy bien a las necesidades, es una Constitución hecha con seriedad por gente preparada (...) Rechacen esta verdadera aventura en que nos quiere meter la izquierda”.

El extitular de Defensa además emplazará al partido a no caer en las “fake news o campañas del terror”, como ocurrió en el referéndum de entrada. Asimismo, pondrá énfasis en que la campaña debe ser explicada en “sencillo”, argumentando por qué es malo el nuevo proyecto de Constitución, dejando claro, en cada intervención, que rechazar no significa “volver a cero”.