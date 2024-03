Desde nuevas candidaturas hasta agricultura y abogacía: el futuro de los alcaldes de la RM que no pueden volver a competir

El 6 de diciembre nueve líderes municipales de la Región Metropolitana se despedirán de sus cargos después de 4.383 días al frente de sus comunas. En muchos casos, no por no quererlo, sino porque habrán llegado al límite de lo que permite la ley: mantenerse como alcaldes por tres periodos consecutivos.

Entre esas máximas autoridades comunales imposibilitadas de continuar destacan Germán Codina (RN), quien lidera Puente Alto desde el 2012; Daniel Jadue (PC), alcalde de Recoleta desde ese mismo año, y Rodolfo Carter (Ind.), quien asumió en La Florida de forma interina en 2011, para luego ser ratificado en los comicios del año siguiente.

Quienes también deben dejar sus puestos en el Gran Santiago son Carolina Leitao (DC), de Peñalolén; Carlos Cuadrado (PPD), en Huechuraba; Gonzalo Durán (CS), de Independencia, y Felipe Delpin (DC), en La Granja, además de los independientes Roberto Torres y Juan Pablo Barros, líderes comunales de Alhué y Curacaví, respectivamente.

Es así que algunos han comenzado a adelantar su futuro, el que apunta tanto al ámbito público como el privado, con posibles postulaciones como diputados, senadores o entrar a una futura primaria presidencial por una parte, pero también con direcciones diametralmente distintas, apuntando a ejercer sus profesiones como abogados o empresarios.

Siguen en el terreno político

La mayoría de los ediles han comenzado a tener coqueteos con las elecciones venideras, ya sea parlamentarias e incluso presidenciales, intentando mostrarse como una opción que aglutine votos en los territorios en que se desempeñaron como máximas autoridades edilicias.

Uno de ellos es Rodolfo Carter, de La Florida, quien ha insistido en ser parte de una primaria presidencial en Chile Vamos para convertirse en el candidato de la coalición. Pero, asimismo, también ha mostrado interés por la opción de competir como senador en la Región de Valparaíso, así como de La Araucanía o el Maule.

Una situación similar es con la que flirtea Daniel Jadue, de Recoleta, quien señaló hace unos meses que “siempre estaré disponible a asumir las tareas que me pida mi partido”, deslizando una candidatura presidencial en representación del Partido Comunista.

El caso de la alcaldesa Carolina Leitao, de Peñalolén, es parecido. Aunque sin tener un escenario claro de hacia dónde apuntar, sí reafirma sus intenciones de seguir en el ámbito público, asegurando a La Tercera que “no me voy a jubilar de la política”. Y agrega: “Lo parlamentario quizá es la carrera natural, pero no es tan atractivo cuando una es de gestión”. Pese a esto, no descarta buscar alguna carrera electoral en el Congreso.

Por su parte, Germán Codina, de Puente Alto, afirma que “a partir de diciembre espero seguir trabajando por Chile, más allá del puesto que pueda ocupar”, no descartando postular a una carrera parlamentaria o incluso ser ministro en caso de que algún candidato de Chile Vamos asumiera la Presidencia de la República.

Gonzalo Durán, de Independencia, asegura que le gustaría seguir vinculado al sector público “dentro del Distrito 9, para trabajar por las comunidades del territorio, que es el sector donde he trabajado toda mi vida”. En ese sentido, agrega, “no descarto ir de candidato a diputado, siempre y cuando sea aquí”.

Caso especial es el de Carlos Cuadrado, quien asegura que le habría gustado seguir siendo alcalde ya sea en Huechuraba o en otra comuna, “pero el Congreso determinó lo contrario”. Con eso a la vista, asevera que todavía no zanja qué hará después porque quiere terminar los trabajos en su municipio primero, pero asevera que ha tenido ofrecimientos múltiples, “desde universidades que quieren que imparta clases o cargos de elección popular”. Y cierra: “Mientras no termine mi cargo no pensaré en ser diputado ni senador, porque no puedo andar con sombreros”. Juan Pablo Barros, de Curacaví, no contestó a los requerimientos de La Tercera.

Vuelven al ámbito privado

Hasta el momento solo dos alcaldes optan por seguir su rumbo en el ámbito privado, tras 12 años en el sillín municipal. Algo a lo que llaman “carrera natural” para ellos no es una opción y, por lo tanto, se han abierto a buscar opciones alejadas de la política.

Uno de ellos es el histórico alcalde Felipe Delpin, de La Granja, quien es tajante en señalar que en caso de ser llamado por la Democracia Cristiana a postular a un cargo público, esto “no sería una opción”. En esa línea, el edil señala escuetamente tener pensado “volver al mundo privado, especialmente en el ámbito jurídico, ya que soy abogado”.

Asimismo, Roberto Torres, de la casa edilicia de Alhué, asegura que lo suyo será seguir “trabajando en el campo, en las actividades que hemos realizado como familia los últimos 50 años”, específicamente en el rubro de la agricultura y la ganadería.