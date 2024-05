Diputados UDI endurecen tono contra Vallejo y ofician a Contraloría por su rol de enlace en Valparaíso

“Se detecta una posible conducta omisiva”. Con esas palabras, los diputados de la UDI, Juan Antonio Coloma y Felipe Donoso, oficiarán este viernes a la Contraloría General de la República para solicitar el inicio de una investigación respecto a las gestiones realizadas por la ministra vocera de gobierno, Camila Vallejo, en su rol de enlace en Valparaíso, tras los incendios que afectaron a la región.

La arremetida gremialista se da después de una publicación de La Tercera que dio cuenta de que la secretaria de Estado dejó su rol de enlace hace un mes, sin informarlo a las autoridades de la zona.

“La Secretaria de Estado dejó este cargo durante la segunda semana de abril, lo que fue comunicado a las autoridades de las zonas afectadas recién el pasado miércoles 08 de mayo, señalando desde La Moneda que durante el tiempo que desarrolló esta función se generaron descoordinaciones entre autoridades, siendo un puesto cuya finalidad nunca pudo entenderse”, se apunta en el documento presentado por los diputados gremialistas.

Al respecto, se plantea que “se detecta una posible conducta omisiva contraria al principio de la continuidad que orienta a todas las actuaciones de los órganos del Estado en el ejercicio de las funciones legales que les compete a cada uno de ellos para atender las necesidades de la ciudadanía de manera permanente en diversos asuntos del quehacer nacional”.

En ese sentido, “solicitan el inicio de una investigación para determinar si la forma silenciosa y sin publicidad en que la ministra Vallejo dejó su rol de enlace en la Región de Valparaíso se ajustó o no a derecho, en relación con los principios de servicialidad, continuidad, eficiencia y eficacia que rigen a la Administración Pública, particularmente desde la fecha que se concretó su salida en ese cargo hasta que se comunica dicha decisión a las autoridades regionales”.

Y es que, como se menciona en el escrito, recién el 8 de mayo desde el equipo de la ministra se comunicaron con las autoridades de la zona para darles explicaciones, indicándoles que pensaron que se daba por entendido que ella dejaría sus funciones una vez que se entregara el plan de reconstrucción, ya que ahí todo quedaba en manos del subsecretario del Interior, Manuel Monsalve (PS), y la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro (Frente Amplio).

Al respecto, hoy en la mañana en un punto de prensa, la vocera hizo un mea culpa y aseguró que “nunca tuvimos un hito de salida, en esas cosas se puede reforzar la comunicación con autoridades locales”.

En el documento, en tanto, también se pide investigar cuántas veces la vocera se dirigió a la Región de Valparaíso para realizar labores de coordinación; las oportunidades en que se reunió con el gobernador regional y las autoridades de las comunas afectadas; y los informes que haya reportado al Presidente Boric.

Esto, recalcan, porque desde el mismo gobierno se ha reconocido que en medio de sus funciones se produjeron descoordinaciones, ya que las autoridades no terminaron de entender su rol tras el despliegue de las primeras semanas, lo que también fue advertido por Vallejo. Específicamente, los problemas se producían al realizar anuncios, vocerías y que muchas veces se topaban con los ministros desplegados en la zona, como Toro, la ministra de Defensa, Maya Fernández, y el ministro de Vivienda, Carlos Montes, además del subsecretario Monsalve y el gerente técnico.

Al respecto, el diputado y jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma, señaló a La Tercera que “estás acciones poco transparentes de la ministra Vallejo son las que pedimos que la Contraloría nos dilucide. Es imprescindible para los damnificados de la Región de Valparaíso y por los muertos en esta tragedia, saber cuál fue el real aporte de la ministra. Cuántas veces se reunió con las autoridades locales, que coordinó, si su labor fue realmente útil, queremos saber los informes que evacuó para optimizar las labores de reconstrucción”.

Y agregó que “tenemos legítimas dudas de su desempeño y para ello le vamos a pedir a la Contraloría que indague las actuaciones de la ministra y así despejar la opacidad en que se encuentra el desempeño de ‘enlace’ de esta autoridad de gobierno”.

Al oficio gremialista también se suma la solicitud del diputado Andrés Longton (RN), quien este jueves en la comisión investigadora por incendios, solicitó adelantar la citación de la ministra Segegob para que entregue explicaciones por su silencioso desembarco de las funciones en Valparaíso.

“El trabajo de la ministra Vallejo fue escandaloso. De verdad que su despliegue, su accionar que ella tenía contemplado por el megaincendio en Viña del Mar, no se notó. Me pregunto cuál era su tarea, su función. No cumplió las expectativas”, sostuvo, por su parte, el diputado de la región Andrés Celis (RN).