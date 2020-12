Duelo en el Colmed: Siches alude a cercanía de su retador con el gobierno y Acuña se desentiende de Paris

Hoy 10 de diciembre comenzaron las elecciones generales del Colegio Médico, en las que se decidirá la mesa directiva nacional del organismo. La votación se realizará de forma telemática, a través de E-Voting, y finalizarán este domingo 13. Los médicos colegiados deberán elegir entre dos listas, una encabezada por la doctora Izkia Siches, quien busca la reelección luego de transformarse en la primera presidenta mujer de la asociación el año 2017. La lista “B” en tanto, tiene como candidato a presidente al cirujano pediatra Renato Acuña, que llega con el slogan “¡Despoliticemos el Colegio Médico!”.

Siches se juega la continuidad luego de enfrentar la pandemia como cabeza del Colmed. Su rol en los últimos meses -muchas veces cuestionado por el Minsal y en sectores de los médicos colegiados- la llevó a ser una de las figuras públicas mejores evaluadas del 2020. Según la encuesta Cadem de la primera semana de diciembre, la actual presidenta se encuentra dentro de los 10 candidatos a personaje público más importante del 2020. De acuerdo a esta misma encuesta, la aprobación de la doctora llegó a 63 puntos en noviembre, y solo fue superada por Pamila Jiles (65).

Este mismo posicionamiento es el que la lista que encabeza Acuña, quien se desempeña como médico de la Clínica Alemana y como profesor en la Universidad de Chile y del Desarrollo, critica de la actual dirigenta y su mesa, a quienes acusa de politizar el gremio. A principios de año firmó una carta publicada como inserto en El Mercurio junto a otros médicos del país -entre ellos, el actual ministro de Salud, Enrique Paris- donde hicieron un llamado a respaldar la gestión del exministro Mañalich, quien era por esos días fuertemente criticado por el Colmed. Si bien en un principio se planteó que Acuña corría con el apoyo del actual ministro de Salud, Enrique Paris, hoy el cirujano lo desmiente.

Actualmente hay más de 29 mil médicos colegiados, de los cuales en las últimas elecciones del 2017 votaron un total de 11.866. Acuña anticipa que deberían votar cerca de 12 a 13 mil personas para esta ocasión, mientras Siches espera que haya una votación importante porque “eso da cuenta del ánimo de involucramiento de la comunidad médica en sus temas de interés”.

Acuña: “Se debería esperar que hubiera una paliza pero creo que va a ser una sorpresa”.

Renato Acuña Lawrence lidera la Lista B, acompañado de los doctores Álvaro Llancaqueo (Vicepresidente), Germán Ávalos (Secretario General), Ana Velozo (Prosecretaria) y Carla Secco (Tesorera). Han dicho que buscan impedir que el Colegio Médico sea usado como plataforma política; reducir las cuotas de sus socios; acompañar el ingreso de los médicos extranjeros que busquen colegiarse, y a médicos mayores, entre otros puntos.

“Nosotros queremos primero, que el gremio vuelva a los médicos. Somos una asociación gremial y no un movimiento político. No respondemos a ningún lineamiento ni a ningún partido, y no necesitamos que ningún partido nos patrocine como ha pasado con otras listas”, menciona el candidato a presidente.

Acuña -hijo de un expresidente del gremio que durante UP cuando lideró un paro contra Salvador Allende- entró a esta competencia visto como el candidato de Enrique Paris (antecesor de Siches), tanto que antes ya dijo que hubiese preferido que él volviera a postula (“él quiere que vaya yo de presidente, aunque creo que debería ir él”, dijo en mayo). Los dos se conocen desde mediados de los ‘80, cuando trabajaron en el Hospital Luis Calvo Mackena, y Paris solía enfrentarse con la incumbente.

Pero cuando Paris lleva casi medio año como ministro, el candidato Acuña niega contar con su apoyo. Dice que él asume un rol neutral, pero que de todas formas “creo que ha sido más de apoyar más a la doctora Siches que de apoyarme a mí. El discurso que dio en el Colmed fue muy conciliador y el de la doctora fue muy conciliador, entonces, como que están muy amigos. Yo diría que están más cercanos a ellos que conmigo”.

Sobre la cercanía con el ministro, menciona “con Enrique estuvimos 20-30 años sin vernos y ahora nos hemos encontrado en algunos actos, ¿Eso me convierte en su cercano y amigo?”.

Acuña cree que “si votan todas las personas, debería haber una elección en que el resultado podría ser distinto al que se espera” a lo que agrega que “Izkia lleva 3,4,6 años de figuración política con una figuración social importante y una mesa directiva que ha usado toda la plataforma del Colmed para darse a conocer. Honestamente esta es como una elección absolutamente simétrica, entonces lo que se debería esperar es que hubiera una paliza pero no creo que vaya a ser eso, creo que va a ser una sorpresa”.

Siches: “Ha sido sorprendente el intervencionismo del gobierno”

Siches busca la reelección junto a la misma dirigencia que se encuentra en función: los doctores Patricio Meza como vicepresidente; José Miguel Bernucci como secretario nacional; Inés Guerrero como prosecretaria nacional, y Jaime Sepúlveda como tesorero.

Sobre los dichos de su contrincante, de utilizar el Colmed como plataforma política, señala que “es un eslógan que ha ocupado la lista opositora, intentando crear una polémica artificial con el objetivo de reunir adherentes.” Para la actual presidenta, esta campaña ha propuesto profundizar los cambios que ya habían comenzado: “Hemos construido y generado nuevas propuestas para ir avanzando, como fortalecer la Unidad de Defensa Laboral, por nombrar algo interno que impacta a lo público y lo privado, o la participación institucional en el proceso constituyente para cuidar la salud y el ejercicio de la profesión.”

Además recalca que esto se debe a que son “un colegio plenamente autónomo de los gobiernos de turno, tal como se demostró antes con Bachelet y ahora con el gobierno de Piñera.”

Respecto de la relación de su contendor con el ministro Paris, comenta que ambos “cuando aún no era ministro, encabezaron la inserción criticando el rol del Colegio Médico en la pandemia y respaldando las decisiones del Ministro Mañalich”. Sin embargo, “para todo el Colegio, más allá de las diferencias, es un orgullo que un expresidente de la orden hoy esté en una posición política como es ser Ministro de Salud. En eso nosotros no tenemos un doble discurso.”

Durante el mes de octubre Siches realizó una intervención como Colegio Médico en el conflicto de Clínica Las Condes. Entonces dijo que como gremio esperaban que las “prácticas matonescas puedan quedar en la historia y resolverse muy prontamente.” Siches cuestionó las medidas de la administración de CLC, donde se penalizaba al cuerpo médico “suspendiendo atenciones en plena pandemia.” Hoy señala que eso “permitió evidenciar claramente el liderazgo que ha alcanzado el Colegio en estos años. En la medida que tenemos un Colegio fuerte y cohesionado, sin duda tendremos más influencia para mejorar las condiciones laborales de sus afiliados, tanto en el sector público como en el privado.”