La “tregua” Paris-Izkia impacta en la elección interna del Colegio Médico

Comenzó su semana empatando con Joaquín Lavín en el ránking Cadem de las y los políticos mejor evaluados (61%, pero con más techo para crecer porque su conocimiento solo llega al 45%). Su potencial electoral la ha llevado a responder tres veces en los últimos tres días sobre una hipotética candidatura presidencial y hoy por poco coincide con la ex mandataria Michelle Bachelet -quien llamó en mayo a que surjan “nuevos liderazgos”- en una videoconferencia por zoom. Y la está cerrando con una tregua con el ministro Enrique Paris que sigue acumulando señales.

Más allá que el jefe del Minsal y antecesor suyo en la testera del Colegio Médico la saludara como “mi presidenta” de la orden en la reunión de la Mesa Social COVID-19 del martes, la cita del miércoles entre la directiva gremial y el ministro cerró un pacto impensado hasta hace algunas semanas: el gobierno le va retirar -confirman allá- la urgencia al proyecto de ley Eunacom, que aplaza por dos años el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, para que así doctores sin egresar y profesionales extranjeros puedan trabajar sin rendir el test.

“Ha dado respuesta a nuestra solicitud de quitarle la suma urgencia”, dijo en un video con el que difundió ayer su versión de la cumbre, recalcando que “esta es una demanda de toda la comunidad médica”, luego de lo cual subrayó que “felicitamos al ministro” y que si le va bien a él, “le va bien a Chile”. Siches se había opuesto férreamente a que La Moneda apurara una ley que puede complicarle la elección interna que enfrenta en dos meses más, carta que el gobierno estaba jugando por esta misma razón.

Así, con un Paris jugado por mantener en paz la relación con sus contrapartes, la duda es si eso va a congelar los planes que tenía él de hacerle lo menos fácil posible a Siches su reelección a la cabeza del gremio. Aunque gane, sus detractores tienen claro que no deben dársela en bandeja si quieren frenar su ascenso. Pero todavía falta la prueba definitiva para tal tregua: que así como el ministro ha compartido sus balances matinales con expertos y alcaldes -tribu que pasaba peleando con Mañalich- también invite a la doctora.

Eso ya no pasó esta semana. Los organizadores de estas vocerías saben que es un pendiente y que la pregunta se hará ineludible mientras pasen más días, y admiten que hay voces reacias a darle tal espacio a una figura alabada por la oposición. Recordemos que el mes pasado el Presidente Piñera estuvo a punto de tener una bilateral con ella que se canceló porque tenía un zoom con sus antecesores Bachelet, Ricardo Lagos y Eduardo Frei; con Siches empatándole a Lavín, eso se ve mucho más difícil de reintentar.

Todo esto está impactando en la interna del Colmed, donde Paris había instalado al doctor Renato Acuña como su candidato retador. Cirujano pediatra, trabaja en la Clínica Alemana y lleva décadas haciendo clases en las universidades de Chile y del Desarrollo. Ayer en la tarde, de hecho, enseñaba anatomía por zoom.

Éste admite que con su amigo y cuasi mentor de ministro cambiaron las condiciones de su campaña. De partida, “ya no va ir en mi lista, y nos puede afectar perderlo, pero si con eso gana el país, bienvenido”, comenta, y admite que “él va a ser prescindente de todas maneras: ya lo fue en la elección anterior”. Dice que está fichando a los integrantes de “Más Médicos”, su grupo, pero que no quiere nombrarlos todavía “para que no empiecen a criticarlos”.

Pero hay más porque Acuña -que quería que el candidato fuera Paris y no él- ahora dice que “la generosidad del grupo es tan grande, que si aparece un mejor nombre, se cambia. Y si llegara a aparecer un nombre que es mucho mejor que el mío, doy un paso al lado y lo apoyaremos”. ¿Se bajaría, entonces? “Estamos pensando en el Colegio, no en un determinado líder, como está pasando con esto que el presidente o la mesa es más importante que los médicos”, dice, pero no aventura si acaso ya hay un tapado de reemplazo.

¿Significa esto que el ala derecha del gremio le va a terminar despejando a Siches otro período por aclamación? Nada de eso por ahora. Con este viento en contra y una rival que además seguirá siendo una de las figuras de la pandemia (para qué decir si vuelve a abrochar otra hipotética postergación del plebiscito, como lo hizo en marzo), Acuña se está jugando otra carta: presionar para que se vuelva a posponer la interna. “Si en marzo, cuando se atrasó la fecha de mayo, no estaba el horno para bollos, tampoco en agosto”, insiste.

“Como grupo pensamos que los médicos están preocupados de atender pacientes en hospitales y clínicas. Hacer una elección en la mitad de la pandemia, con muchos funcionarios y médicos fallecidos, pensar en recolectar firmas para inscribir listas, es de poca visión. Un médico que trabaja todo el día, ¿va a querer meterse a un zoom a las 20 horas por temas de campaña?”, dice. Piensa que debería posponerse “al menos hasta noviembre”.

El primer asalto lo intentaron en el Consejo General del Colmed del viernes pasado y llevaron a votación una propuesta de cambio de fecha. Les fue mal: 27 votaron por mantener la fecha y 11 por cambiarla, precisan en la directiva. “Como somos minoría, perdimos. Más que la seguridad de los médicos y lo que pasa en el país, fue más importante cumplir el acuerdo de votar en agosto”, reclama Acuña. Dice que insistirán ante el Consejo Nacional Electoral del gremio, pero “como por supuesto son personas nombradas por la lista que está en el poder, van a decir que no. Uno queda libre de presentar recursos o preguntas ante otros tribunales e instancias”.

En la mesa de Siches aclaran que existe espacio estatutario para correr de nuevo la fecha, pero que lo ven difícil. Sus contendores tendrían que ganar en el consejo para llevar el caso a la Asamblea Nacional del Colmed. La elección además es electrónica remota, desde el celular, y no presencial. Pero Acuña reclama que la última vez, cuando ganó Siches, “hubo por lo menos 150 votos fraudulentos”, pero que no incidían en el resultado. La empresa proveedora fue E-Voting, donde declinaron comentar esta queja.

Con todo estas consecuencias que acarrea el cambio de ministro, la pregunta cae de cajón: ¿Le gustó o no le gustó que el Paris le dijera a Siches “mi presidenta”? Acuña ríe al contestar que “Enrique es un caballero, siempre se va a comportar como un caballero”.

Y volviendo a la jefa del gremio, un punto a notar. Ayer le dijo a The Clinic su frase de que “no está dentro de mis aspiraciones ser candidata presidencial. No me interesa”. Pero ayer se extendió un poco más cuando le preguntaron varias veces por el tema en un live por Instagram emitido por Neomedia.

“Comprendo que en el país hay un hambre de nuevos liderazgos. Quizás responde al contexto de pandemia, ha pasado en todos los países con los ministros, vocerías, los colegios profesionales se han vuelto un foco para la ciudadanía y empieza a aparecer esta suerte de popularidad. Pero después de esta pandemia vamos a estar trabajando en temas sanitarios”, dijo.

Le insistieron con un ¿Si se lo piden? y contestó que “ahí creo que hay que lograr un trabajo mucho más colectivo y poder tomar una agenda como esa, cuando uno no tiene un trabajo consolidado, hay programas... entiendo que son atractivas estas figuras, pero los problemas del país no los va resolver una sola persona, sino una discusión de qué país queremos construir y un equipo de personas dispuestas a conducirlo y grandes acuerdos. Tenemos que superar esta idea tan presidencialista de que va a llegar un hombre o mujer a resolver todos los problemas del país”.