Para este lunes el exministro de Desarrollo Social Sebastián Sichel (ind.) tenía contemplado un almuerzo con exalcaldes de Santiago, entre los que estarían Raúl Alcaíno, Joaquín Lavín y Jaime Ravinet, donde se iba a abordar su eventual postulación como candidato a alcalde por Santiago para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre de este año.

El encuentro era parte de las actividades con que Sichel pretendía dar el vamos a la carrera para derrotar a la alcaldesa Irací Hassler (PC), pero que quedaron en nada luego del turbulento fin de semana en que el exabanderado terminó deponiendo su candidatura e irrumpiera el también exministro Mario Desbordes (RN), este último con el respaldo de su partido.

El asunto se tensionó al máximo después de que el presidente de RN, el senador Rodrigo Galilea, anunció que Desbordes era el candidato de todo Chile Vamos. ¿El resultado? Sichel publicó en la red social X (antes Twitter) que apoyaría al exministro de Defensa.

El episodio consolidó un nuevo quiebre de Sichel con Chile Vamos (UDI, RN y Evópoli) tras el primer distanciamiento con la coalición que vivió en 2021, durante su candidatura presidencial. En esa oportunidad los partidos de la coalición se empezaron a desmarcar de su opción para apoyar al republicano José Antonio Kast, tras una tensa campaña en la que Sichel relevó su perfil de independiente por sobre los partidos y estos no pudieron controlar la fuga de sus dirigentes en favor del ex-UDI.

El “encontronazo” de Sichel con Chile Vamos que dejó la batalla por Santiago

Las tensiones -sin embargo- parecían haber sido dejadas atrás el año pasado: Sichel se reunió en privado con los líderes de la UDI, RN y Evópoli y el ambiente era tan despejado que los partidos comenzaron a acercarse a él para ofrecerle competir en distintas candidaturas, municipales o parlamentarias. Hasta que la situación de Santiago volvió a marcar un punto de quiebre.

Las versiones son distintas sobre lo ocurrido, dependiendo de a quién se le consulte. Por un lado, desde Chile Vamos recalcaron que Sichel no aprendió de los errores que cometió la vez pasada y terminó corriendo por la libre, mientras que del entorno de Sichel les echan la culpa a los partidos y recalcan que el exministro esta vez respetó lo acordado.

Una de las principales quejas de la UDI apunta a la indefinición de Sichel para asumir la candidatura por Santiago. Por un lado, el exministro partió diciendo que estaba interesado en competir, pero luego recalcó que solo lo haría si acaso era el candidato único. Al irrumpir la opción del abogado apoyado por el Partido Social Cristiano Aldo Duque, comunicó a Chile Vamos que no estaba dispuesto a ir si no había candidato único.

Pero el viernes pasado Sichel echó pie atrás y se abrió a competir con o sin Duque. Y así lo comunicó en una ronda de conversaciones con los líderes de Chile Vamos. A su haber destacaba que en las encuestas el nombre del exministro era el único que superaba a Hassler.

La respuesta de RN no se hizo esperar: ya era muy tarde. Poco después del llamado de Sichel los líderes de esa colectividad se contactaron con Desbordes para ratificar su opción. Desde RN sostienen que el exministro de Defensa tiene dos ventajas por sobre Sichel: que Aldo Duque puede evaluar declinar sus intenciones si es el candidato y la simpatía del Partido Republicano, poco entusiasmado por la opción del exabanderado presidencial.

En el entorno de Sichel descartan de plano estas versiones. Primero, afirman que Sichel no cometió el error de no saber lidiar con los partidos, pues tuvo reuniones formales con las directivas de la UDI, RN y Evópoli desde hace varios meses. En ese sentido, afirman que su postura de que no debía haber primarias en Santiago con Duque era compartida por el resto del bloque. Además, recalcan que no se le puede acusar de tener “indefiniciones”, pues eran los partidos -particularmente RN- los que pedían más tiempo.

En ese sentido, las mismas fuentes apuntan a la tienda presidida por Rodrigo Galilea por entrar en una lógica partidaria de defender el cupo de Santiago, debido a que el último alcalde de derecha de esa comuna -Felipe Alessandri- es militante de sus filas. Afirman que RN buscó por todas las formas que el candidato de Santiago fichara por esa tienda, y que mantuvo la indefinición argumentando que debían buscar una forma de resolver qué hacer con los militantes que se habían interesado en competir en esa comuna , entre ellos Desbordes y el concejal de Santiago Juan Mena.

En el entorno de Sichel además recalcan que el exministro se enteró por la prensa del apoyo de RN a Desbordes y no se le notificó formalmente de esta definición.

Otro factor apunta al rol que jugó la alcaldesa Evelyn Matthei en este tira y afloja. Lo concreto es que fue ella quien comunicó a Sichel que debía congelar sus aspiraciones ya que era mejor evitar una guerra interna entre los partidos.

La disputa entre la UDI y RN

El levantamiento de Desbordes como opción en Santiago removió las aguas dentro de Chile Vamos, porque este sábado desde la UDI salieron a recalcar que la decisión de respaldar al exministro aún no ha sido tomada en conjunto como coalición.

Lo cierto es que en el gremialismo suena la opción del exministro Rodrigo Delgado, aunque este último ha reiterado que no es su prioridad.

La directiva que dirige Javier Macaya enfrenta un complejo escenario en medio de las negociaciones municipales: perdió a sus incumbentes en Las Condes y Lo Barnechea, a lo que se suma que Puente Alto quedó para RN y en La Florida tuvieron que presionar para que el candidato del alcalde, Daniel Reyes, entrara por un cupo gremialista.

La disputa UDI-RN por Santiago continuó en las últimas horas. Esta mañana la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, afirmó que “son entusiasmos que son bastante razonables. Sin duda no hay que caer en las tentaciones de andar haciendo anuncios sin haberlo conversado bien donde corresponde, pero obviamente que ante la envergadura de un buen candidato como puede ser Rodrigo Delgado o Mario Desbordes, sin duda que uno entiende ese entusiasmo”, dijo. Y agregó: “No tenemos ninguna oposición a la candidatura de Mario Desbordes, todo lo contrario, pero acá lo importante es que hay que hacerlo bajo las reglas de juego que nos hemos ido definiendo como coalición, y eso implica que en el comité electoral podamos tomar una decisión conocida por quienes han sido o han manifestado su interés, yo espero que en estos días”.

El contragolpe lo dio el timonel de RN, Rodrigo Galilea, quien reiteró esta mañana que Desbordes es el “candidato de Chile Vamos”.

Edwards (ex-Republicano) cierra filas con Duque

Durante esta jornada el senador por la Región Metropolitana Rojo Edwards se reunió y entregó su apoyo a Aldo Duque. La situación tensiona aun más el panorama en Santiago, debido a que los partidos quieren convencer a Duque de declinar su postulación para evitar la dispersión de votos en Santiago.

“Ante la persistente falta de consenso en Chile Vamos, lo lógico es aunar fuerzas desde el centro a la derecha para apoyar a un candidato único de unidad. Aldo es vecino de la comuna, experto en temas de narcotráfico, seguridad y tiene la fuerza para derrotar a la comunista Irací Hassler. Santiago necesita seguridad, terminar con el comercio ilegal, recuperar el desolado centro de Santiago y volver a crecer”, dijo Edwards.