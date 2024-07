La resistencia de los republicanos para apoyar explícitamente a Bellolio y Sichel

Fue hace algún tiempo atrás que el Partido Republicano sondeó la posibilidad de que el exconvencional y actual jefe de campaña, Martín Arrau, asumiera una candidatura a alcalde por Providencia. En esa comuna, Chile Vamos (UDI, RN y Evópóli) apoya al exministro Jaime Bellolio (UDI), por lo que cualquier intención del partido de José Antonio Kast de competir sería visto como una declaración de guerra hacia el bloque de centroderecha.

El dirigente vivió gran parte de su vida en Providencia, y era visto como una buena opción, pero finalmente no prosperó. Y es que para nadie en la UDI, RN y Evópoli es un misterio que en el Partido Republicano no les convence la opción de Bellolio, y que siempre está latente la amenaza de que puedan levantar un candidato. De hecho, el miércoles pasado -cuando anunciaron a Enrique Bassaletti por Maipú- en los partidos del sector comentaban que la noticia podría ser sobre un candidato en Providencia, lo que finalmente no ocurrió.

En la UDI incluso no se descarta que republicanos pudiera eventualmente presentar una carta en Providencia, en medio de la arremetida de la tienda liderada por Arturo Squella de anunciar candidaturas “por goteo”, dadas las tensiones que hay con Chile Vamos para las elecciones municipales y de gobernadores de octubre.

“No tenemos candidato”, es la respuesta que suelen dar los republicanos cuando se les consulta por la situación en Providencia, algo similar a lo que ocurre en Ñuñoa, donde Chile Vamos levantó la opción del exministro Sebastián Sichel, quien ya se encuentra en campaña por el sector.

El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella. Javier Salvo/Aton Chile

Tanto Bellolio como Sichel son mirados con resistencia desde republicanos, por el perfil y trayectoria de ambos dirigentes. Lo cierto es que, hasta el minuto, desde republicanos han dicho que no los apoyarán explícitamente -como sí han hecho con otros postulantes del sector, como Daniel Reyes (indep.- UDI) en La Florida-, pero que tampoco presentarían cartas en esas comunas, lo que en Chile Vamos entienden como una especie de “apoyo por omisión”.

Parte de esas ideas deslizó Squella este domingo, en Mesa Central de Canal 13, cuando sostuvo, en relación a Bellolio, que “nosotros teníamos un candidato. Y efectivamente (Providencia) no estaba dentro de las comunas que nosotros habíamos priorizado, hasta que no prendiera la candidatura. Se lanza la candidatura de Bellolio por la UDI, vemos los números, vemos que se consolida esa candidatura y nos mantenemos en la línea de no priorizar esa comuna. Lo que corresponde por parte nuestra, es dar la tranquilidad, no solo por el caso de él, sino que en otras partes también”.

Lo cierto es que en el partido siempre se ha transmitido que con Bellolio existen diferencias de opinión, debido a que el también exdiputado UDI es de un perfil más liberal en temas valóricos, a diferencia de los republicanos que son más conservadores. A eso se suma también que el exdiputado se distanció de Kast.

Con Sichel, en tanto, la situación es más compleja creen algunos. Varios recuerdan cuando el exministro compitió en la presidencial contra Kast y lo criticó en duros términos. Además, varios no perdonan que el exabanderado se demorara en entregar un apoyo cerrado hacia el republicano cuando disputó la segunda vuelta presidencial contra Gabriel Boric.

Fuentes de la derecha sostienen que Bellolio suele hablar con Squella para analizar el tema en Providencia, y que tienen esperanza de que en el futuro eventualmente pueda haber un apoyo más explícito de republicanos hacia el exministro.

Los presidentes de los partidos de Chile Vamos. Edwin Navarro/Aton Chile

De hecho, Squella en Canal 13 sostuvo que “nosotros antes de salir en campaña por candidatos que no son del partido primero tenemos que consolidar a los nuestros, que hasta hace poquito no sabían si los íbamos a confirmar o no. Se ve puertas adentro bien feo que salgas a celebrar las candidaturas de otros”.

Pero, al ser consultado de si eventualmente a futuro apoyarían candidaturas como las de Bellolio, afirmó que “desde el día de la inscripción (de candidaturas) en adelante pasará que se van a consolidar las candidaturas únicas y no tengan ninguna duda de que el Partido Republicano lo que tenemos en mente es ganarle a la izquierda, y donde haya alguien del sector en el sentido amplio vamos a estar detrás de esas candidaturas (...). No solo en Providencia, sino que en todos los lugares donde exista un candidato de la izquierda el Partido Republicano no se va a perder”.

En todo caso, los aludidos le restan dramatismo. Sichel sostuvo a La Tercera que “nuestra candidatura tiene como pilares una estrategia coordinada y agresiva para combatir la delincuencia; impulsar a Ñuñoa como un polo emprendedor de la Región Metropolitana, gastar mejor los recursos para recuperar servicios de excelencia, como la educación, y atraer inversiones para ampliar nuestra oferta cultural. Ojalá que aquellos que estén disponibles para colaborar en la tarea de terminar con la muy mala gestión en Ñuñoa se sumen. Estamos muy optimistas con los apoyos transversales que hemos tenido. Nuestro interés es convocara todos los ñuñoínos más allá de su color político”.

Otros en la derecha recalcan que tampoco ha habido apoyos explícitos debido a que se encuentran en medio de un proceso de negociación en el que todavía no están definidas las 345 comunas. En todo caso, en republicanos replican cuestionando: ¿A qué candidatos del Partido Republicano apoyan desde Chile Vamos? Ya que si bien este fin de semana la figura presidencial de la UDI, Evelyn Matthei, apoyó a Enrique Bassaletti, hasta el momento, no han entregado otros respaldos.

En medio de las tensiones entre Chile Vamos y republicanos, este lunes la UDI, a través de María José Hoffmann, emplazó al partido de Kast. “Si no logramos esa unidad va a ser un resultado desastroso para nuestro sector. La UDI esta comprometida en ese esfuerzo de llevar a los mejores candidatos y de lograr esa unidad. El que no esté dispuesto le está haciendo el juego a la izquierda. Quedan dos semanas y media para poder tomar las mejores decisiones, pero implica voluntad política, pragmatismo y también sentido de unidad”, manifestó.