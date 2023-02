El misterioso “testigo clave” que irrumpe en el caso Narumi: “Ella está viva, se esconde con un soldado francés con quien tiene una relación”

Han pasado más de seis años desde que se declaró la desaparición de Narumi Kurosaki, joven japonesa que habría sido asesinada por su expareja, el chileno Nicolás Zepeda, durante la madrugada del 5 de diciembre de 2016 en su habitación. Y pese a que la justicia francesa ya determinó -en primera instancia- que el connacional es el responsable del crimen, condenándolo en abril de 2022 a 28 años de cárcel, las últimas semanas apareció un testigo que dice tener información que implicará un giro en el caso, pues insiste en que la joven estudiante está viva.

Se trata del francés Said Neremi, quien dijo haber visto a la joven el 11 de diciembre de 2016, seis días después de su desaparición, en un restaurante de Besanzón, Francia. Según relató inicialmente en conversación con 24 Horas, ese día ella estaba junto a un soldado, lloraba y repetía que no se podía quedar en ese lugar.

El momento quedó grabado en la mente del sujeto de 45 años, al igual que la cara de la mujer, a quien incluso -como dijo- le ofreció ayuda sin éxito, como relató a La Tercera PM. “No la conocía de nada, pero ese día ella estaba llorando y le hablé. Soy fisonomista de profesión y nunca olvido las caras que me marcaron. Por lo mismo, cuando vi las noticias y noté que esa joven era reportada por la policía como desaparecida, llamé en reiteradas oportunidades para avisar que estaba viva, pero no me escucharon”, comentó.

En ese momento, recordó, la policía le dijo que la mujer con la que él había hablado era una chica taiwanesa que habían entrevistado, y que estaba equivocado. Sin embargo, Neremi también tomó contacto con dicha joven y rebate la versión de los oficiales.

“Sabía que la policía mentía cuando decían que la persona que vi estaba con ellos en su oficina, porque yo conversé con ella a las seis de la tarde de ese mismo día y me dijo que la policía la llamó en la mañana pidiéndole ir a la comisaría y me dijo que no podía hasta la mañana siguiente. Por supuesto interrogué a esta jovencita, quien me confirmó que no era a quien yo había visto en el restaurante y quien supuestamente había dicho la policía. Ella nunca comió con un soldado en ese lugar sola”, contó.

Por lo mismo, el hombre recalca que Narumi está viva, que sigue con el mencionado soldado francés, y que mantienen una relación. “Narumi se esconde con el soldado francés. Ellos son una pareja. Hicieron (la policía) que Narumi pareciera otra persona y se rieron de mí. Pero hoy tengo pruebas de lo que digo. Puede que me arruinen la vida, pero no importa”, comentó Neremi.

Su testimonio aparece como un antecedentes que podría librar a Zepeda de la condena en medio del juicio de apelación -que durante esta jornada fue aplazado a petición de la defensa-, sin embargo, el francés descarta tener vínculos con el chileno o su abogados. No teme por el futuro del acusado, porque subraya que no tienen “lazos” que nos unan, aunque recalca: “Como sé la verdad y él es inocente, no puedo permitir que esto suceda. Haría cualquier cosa para demostrarlo, créanme que si supiera que es culpable no estaría haciendo todo esto hoy”.

“La policía simplemente mintió”

De acuerdo con el planteamiento de Said Neremi, lo clave en este caso sería que la policía ha falseado antecedentes y omitido declaraciones que apuntaban en la dirección contraria a la tesis que ellos mismos establecieron desde un primer momento. “¡La policía simplemente mintió en declaraciones muy importantes y lo voy a probar!”, sostiene con ahínco.

Como ha podido evaluar, eso habría estado motivado, a su juicio, porque la policía no quiere reconocer que hubo errores en el proceso. “Ha existido demasiada cobertura mediática y afirmaron que Nicolás era culpable, fue después de un incidente diplomático entre Chile y Japón, y además, pese a enormes búsquedas para encontrar el cuerpo de Narumi, no lo han hecho. Yo dije desde el principio que Narumi estaba viva, no me escucharon, y ahora quieren seguir con la misma versión”, dice.

“¿Te imaginas el desastre que sería probar que se equivocaron? Una desgracia mundial. Por eso no quieren que se sepa. La policía hizo todo mal desde el principio, y lo voy a confirmar”, complementa el ciudadano francés.

Dado que las irregularidades se han mantenido, Said Neremi comenta que insistió al tribunal que quería ser escuchado. “Estoy seguro de lo que digo, porque vi a Narumi, hablé con ella, los detectives mintieron y tengo pruebas”, reafirma.

Se aplaza el juicio de apelación

Este jueves se iniciaría el juicio de apelación con que Nicolás Zepeda busca librarse de la condena en su contra, pero dado que su nueva defensa pidió más plazo para analizar los antecedentes, el tribunal accedió a postergar el mismo.

En la instancia, además, el chileno tomó la palabra, manifestando que quiere ser escuchado. “A diferencia del primer juicio, ahora me siento en condiciones de explicarles yo mismo, con mis propias palabras, con mi francés todavía aproximado. Necesito que alguien me defienda”, dijo, según el medio galo L’Est Républicain.

Aunque el tribunal no entregó una nueva fecha para el proceso, según la defensa de Zepeda, ahora encabezada por Renaud Porjeoie, este sería en septiembre. “Este tiempo lo tenemos y lo vamos a aprovechar”, comentó.