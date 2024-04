El radical que casi se arranca y otros incidentes que pudieron haber cambiado la historia de la elección de Cariola

“¿Han votado todos los diputados y diputadas?”, preguntó a viva voz el saliente presidente de la Cámara, Ricardo Cifuentes, antes de dar a conocer el resultado de la elección en la que la legisladora comunista Karol Cariola se impuso como nueva titular de la corporación.

“¡Nooo!”, fue la respuesta masiva de los parlamentarios, varios de los cuales enfrentaron problemas técnicos para emitir su voto.

El sistema de votación electrónica fue el elemento que contribuyó a elevar la tensión del momento y sirvió para que algunos representantes de cada bando político aprovecharan de hacer las últimas gestiones para convencer a los diputados que estaban en duda.

Una de las más activas en la sala era la jefa del comité de RN, Ximena Ossandón, quien se paseaba por los pupitres de su bancada tratando de ayudar a los diputados que estaba confundidos con el procedimiento tecnológico y no sabían cómo emitir su voto. De hecho, se acercó a la diputada María Luis Cordero (RN-independiente), a quien le señaló dónde debía hacer clic para expresar su apoyo a la candidata de la oposición, Joanna Pérez (Demócratas).

En esos instantes hubo varios incidentes que pudieron haber cambiado el resultado.

El radical Alexis Sepúlveda, quien semanas atrás había llamado expresamente al oficialismo a bajar la postulación del PC (que finalmente recayó en Cariola), se puso de pie y se dirigió a la salida.

Según la versión de algunos legisladores, el radical había advertido que no iba a votar por la postulante del PC. Sin embargo, a metros de la salida fue atajado por el diputado socialista Tomás de Rementería, quien lo persuadió para que finalmente votara.

La escena quedó retratada por una fotografía que subió la cuenta oficial de la Cámara en Flickr, en la que se aprecia que la diputada socialista Danisa Astudillo, su par Alejandro Bernales (liberales) y el jefe de bancada del comité mixto radical-DC-liberal, Luis Malla (liberal), también se acercaron a persuadirlo.

Malla, al igual que otros de jefes de bancada del oficialismo, estuvieron durante casi toda la sesión de pie, observando que no faltara nadie. El liberal, particularmente, estaba estratégicamente parado a la salida de la sala.

Pese a ello, Malla desdramatizó la escena. “En la imagen solo estábamos conversando. Nunca existió un ánimo de algún diputado de salir de la sala. Los votos estaban comprometidos”, expresó el jefe del comité, quien si bien admitió que Sepúlveda expresó públicamente sus dudas, para el día de la sesión ya estaban todos alineados.

En los instantes previos, Sepúlveda ya había dado algunas señales que pusieron en alerta al oficialismo, que daban cuenta de cierta renuencia a sentarse a votar. Antes de la elección de la nueva mesa, el presidente de la Cámara saliente abrió una votación para resolver un tema reglamentario. El diputado republicano Benjamín Moreno había pedido que dos mociones parlamentarias (una sobre fomento de la música y otra sobre la Ley de Urbanismo) pudieran ser vistas también por la Comisión de Constitución.

Si bien esas dos peticiones fueron rechazadas, el tablero mostró que Sepúlveda, quien se paseaba por el hemiciclo, no había votado en la segunda de esas votaciones.

El resultado de esas votaciones previas también expuso otro detalle que fue decisivo en la elección de la mesa que se realizó minutos después: faltaba el voto del independiente republicano Mauricio Ojeda, quien aparentemente por un hecho fortuito sufrió un retraso en su vuelo desde La Araucanía y no pudo llegar a tiempo.

No fue la única situación extraña con los vuelos. Un avión de pasajeros que venía desde el Biobío, en el que viajaban tres diputados opositores (Marlén Pérez, Sergio Bobadilla y Roberto Arroyo) y una legisladora oficialista (Clara Sagardía), no pudo aterrizar en un primer intento en Santiago.

La congestión que había en el aeropuerto de la capital obligó al capitán de la aeronave a dar vueltas esperando la autorización, pero ante el riesgo de quedarse sin combustible tomó una decisión drástica y tuvo que regresar a Concepción.

Tras abastecerse, el avión con los cuatro diputados a bordo finalmente pudo llegar a Santiago y desde ahí pudieron tomar un vehículo al Congreso de Valparaíso. Si bien ellos alcanzaron a llegar, todo este percance, que solo aumentó el suspenso de la jornada, retrasó cuatro horas su arribo a la sede del Legislativo.

Además del episodio de Sepúlveda, antes de la elección de la mesa las miradas estaban puestas en el sector donde están los pupitres de la bancada PDG-independientes.

En su asiento, Gaspar Rivas (PDG), quien desde el fin de semana estaba comprometido a votar por la carta PC, recibió varias visitas. Una de ella de Miguel Ángel Calisto (Demócratas), quien tratando de dar vuelta su voto, le transmitía que la izquierda no le iba a cumplir. Para neutralizar el lobby de Calisto, el socialista Daniel Manouchehri se puso de pie y le dio garantías de que los votos de las bancadas oficialistas iban a estar detrás de su postulación como vicepresidente, lo que finalmente se cumplió.

El diputado PDG y nuevo primer vicepresidente también debió sortear severos reproches desde la derecha y de su partido. El fin de semana lo llamó Franco Parisi para que apoyara a Joanna Pérez y la comisión política de su colectividad lo instó a no a poyar a la candidata comunista.

En un video que trascendió de la última reunión de la comisión política del PDG, Rivas defendió su acuerdo con el oficialismo, dado que a su juicio “ni la izquierda ni la derecha quieren votar por mí”. “Por lo tanto, como se fue Rubén Oyarzo, soy yo (la carta del PDG para llegar a la mesa de la Cámara). Llevo 10 años como diputado y veinte en política. No me pueden hacer tonto. Soy tonto hasta el metro y medio. Esto es una encerrona. Para esto no me presto. Esto no lo voy a validar (la decisión de la comisión política). Es una aserruchada de piso”, dijo antes de retirarse del encuentro que se realizó por videollamada.

Hoy, en entrevista con T13, Rivas dijo que el fin de semana accedió a la oferta que le hizo el gobierno de asumir la primera vicepresidencia a cambio del apoyo a la carta oficialista. Aseguró que tal ofrecimiento se lo explicitó el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde.