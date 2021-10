El reservado viaje de Gabriel Boric a La Araucanía en medio de crisis en la Macrozona Sur

Hasta la región de La Araucanía tiene previsto llegar al término de esta jornada el candidato de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. La visita, que ha sido manejada con extremo celo por los equipos del diputado, tendrá un cariz especial.

No sólo será la primera que el legislador realiza a la zona tras imponerse en las primarias del pasado 18 de julio, sino que además se da a sólo días de que el gobierno decidiera decretar estado de excepción constitucional para que las Fuerzas Armadas asuman un rol en el control público, tras los graves hechos de violencia que se han registrado en las últimas semanas.

Su agenda, según cercanos al abanderado, ha sido administrada con el máximo cuidado para evitar cualquier situación tensa. En su comando son conscientes de que la situación en la región es “delicada” y, por lo mismo, han tomado el asunto con cautela. La Araucanía no sólo es la única región en que su gobernador pertenece a las filas de Chile Podemos más, Luciano Rivas, sino que también fue la única zona en que el abanderado de Apruebo Dignidad no logró la primera mayoría en las últimas primarias. Allí fue Sebastián Sichel (ganador de la primaria de Chile Vamos) quien lo superó en número de votos: 358 sufragios.

Las actividades que desarrollará Boric se han coordinado directamente con representantes de partidos de su pacto en la zona. Uno de los nexos ha sido el presidente regional comunista, Héctor Obreque. Consultado por La Tercera PM, el dirigente confirmó el viaje del candidato.

Sin embargo sobre la agenda que desarrollará el abanderado, Obreque aseguró que “nosotros hicimos una propuesta, pero el comando es el que tiene que confirmar el itinerario. Entiendo que viene en el último avión de hoy y está previsto que se reúna con comunidades”.

Boric también tendría contemplado reunirse este sábado a las 15.00 horas en el Estadio Germán Becker con algunos de los 13 candidatos de Apruebo Dignidad que buscarán en noviembre un escaño en los distritos 22 y 23.

Luis Catrileo, quien es la carta del PC para la Cámara Baja, afirmó que en la actividad está contemplado que se firme un compromiso del legislador respecto de las medidas que implementaría para enfrentar la crisis en la zona, en caso de ser electo.

Las definiciones del candidato

Ad portas de su viaje, Boric abordó el conflicto que se vive en la Macrozona Sur. En el marco del debate organizado por las Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi) de esta mañana, el también diputado aseguró que “el problema en La Araucanía y el conflicto entre el Estado chileno y el pueblo nación mapuche tiene larga data. No estoy de acuerdo con la militarización de La Araucanía, pero los delitos hay que perseguirlos y en eso no me va temblar la mano en hacer que la ley se aplique y que el Estado de Derecho rija en La Araucanía como en todo el país”.

“Separo de manera tajante a quienes están cometiendo delitos con las reivindicaciones justas y legítimas del pueblo nación mapuche respecto a su demanda territorial y por autonomía (...). Para abordar el conflicto no se requiere más violencia, se requiere diálogo y construcción de confianza tal como están haciendo algunos organismos internacionales y a los cuales nosotros esperamos humildemente colaborar”.

Consultado específicamente sobre el caso del agricultor que falleció luego de que terceros incendiaran su residencia, el diputado afirmó que “son considerados delitos sin lugar a dudas y tienen que ser perseguidos con todo el peso de ley”.

El candidato, además, afirmó que está dispuesto a conversar con el vocero de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), Héctor Llaitul.

“Yo estoy dispuesto a sentarme a conversar con todos lo que sea necesario, víctima y victimario, de cualquier lado, para tratar de buscar una solución al conflicto porque ese es el rol de un Presidente de la República: buscar los caminos para encontrar la paz”, afirmó.

En todo caso, luego del debate, el abanderado descartó que esté planeando reunirse con la CAM.

Cómo abordar el conflicto instalado en La Araucanía y la violencia que se ha producido en la zona ha sido foco de constante tensión. En la propia izquierda existen diferencias respecto a la potencial solución de la crisis.

En su programa Boric plantea, entre otras medidas, “establecer un sistema de diálogos territoriales sobre justicia y convivencia democrática en Araucanía y la Provincia de Arauco, convocando a todos los actores de la sociedad, demás poderes del Estado y los diversos sectores del Pueblo-Nación Mapuche, sin exclusiones y con agenda abierta”, además de la creación de una Comisión de la Verdad Histórica Intercultural que “revise las violaciones a los derechos humanos desde 1990 hasta 2020, que involucren a las naciones originarias – incluyendo la revisión de la situación actual de presos mapuche en cuanto a la vulneración de sus derechos - y víctimas no indígenas en el contexto de conflictos interculturales. Se implementarán las medidas de reparación y no repetición que recomiende dicha Comisión”.

Asimismo, plantea como paso inicial para la recuperación de la autonomía de los pueblos originarios el “identificar y catastrar las tierras que históricamente han ocupado y poseen las personas o comunidades, en conjunto con las naciones originarias. Un catastro público de tierras en poder de privados y aquellas en manos del fisco, junto a las demandadas por las comunidades como parte de sus derechos derivados de actos del Estado, como los Títulos de Merced y Títulos de Comisario, y las que se declaran como Tierras Antiguas, permite destinar los recursos y llevar a efecto las acciones necesarias para su restitución”.

“En una nueva ley indígena se instalará un nuevo sistema de recuperación de tierras, eficaz y transparente, con objetivos determinados por el catastro y donde se incorporarán mecanismos adicionales para asegurar el efectivo cumplimiento del derecho a las tierras ancestrales”, se lee en la página web que alojan las propuestas del abanderado, donde además se plantea modificar la denominada Ley Antiterrorista para “evitar su uso discriminatorio en contra de las personas indígenas”.