Ignacio Briones, en la primera línea de la campaña de Sichel: “La debilidad de Kast es su programa”

Hasta TVN llegó ayer el exministro de Hacienda, Ignacio Briones (Evópoli), para acompañar en el debate de ANATEL al abanderado de Chile Podemos Más, Sebastián Sichel. El ttambién expresidenciable de Evópoli pasó de ser uno de sus contendores en la primaria del 18 de julio -y uno que protagonizó los cruces más álgidos- a uno de sus apoyos más visibles.

Ya la semana pasada -el 10 de noviembre- se sentó en primera fila para exponer junto al presidenciable ante la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), cita en la que Sichel remarcó sus diferencias programáticas con la carta del Frente Social Cristiano, José Antonio Kast, y de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric. Briones -a diferencia de Joaquín Lavín (UDI), que se radicó en España-, ha estado trabajando directamente en la confección del programa económico y asesora al candidato en esos temas.

Atrás quedaron las diferencias que marcaron la relación entre ambos, dice el extitular de Hacienda en medio de la ajetreada salida del debate televisivo de anoche. Pese a que ambos tuvieron roces tanto en la campaña de la primaria de Chile Vamos como en su paso por el gobierno, hoy, dice Briones, trabaja por el que considera el mejor programa de gobierno.

¿Vio bien a Sichel en el debate?

Vi muy bien a Sebastián Sichel, muy aclamado, muy tranquilo, hablando de frente y con su programa muy claro y una visión de futuro.

¿A Kast lo vio peor en este debate?

Sí y yo creo que no soy el único. No manejaba su programa y no manejaba las cifras básicas de la parte económica, cuál es el crecimiento tendencial de Chile. Yo supongo que si él nos invita a la ilusión de que Chile va a crecer cinco puntos por sobre la tendencia, debería saber cuál es la tendencia. Y creo que esa es su debilidad, su programa. En su programa económico tiene mucho forado, vende ilusión, vende cosas que no se pueden cumplir. Por lo pronto, una rebaja muy importante de impuestos equivalente al 20%, y si uno le suma la rebaja de siete puntos del IVA, la verdad es que el forado a cubrir es 40% del presupuesto actual. Tiene muchas debilidades ahí. Yo he apoyado a Sebastián en ese plano y él tiene un programa que marca la diferencia porque es serio, no es estridente, va en la dirección correcta, de hacer reformas sociales potentes. Tiene un programa económico robusto y no vende humos. Eso es lo fundamental en este momento histórico de Chile.

¿El debate puede revertir la tendencia de Kast como favorito, quedando días para las elecciones?

Todos esperamos que ese sea el caso. Entiendo que esta transmisión tuvo un rating muy alto y se vieron con bastante nitidez las diferencias programáticas y de estilo de los candidatos. Sichel a lo que convoca es a un programa de centro derecha, serio, riguroso como lo planteó él, no solo en lo económico, en lo social, en lo medioambiental, con cosas que son factibles de hacer que van a requerir mucho trabajo. Los tiempos que vienen son muy difíciles y lo único que no compete hacer son falsas promesas que no se pueden cumplir. Ese es el activo principal del programa de Sebastián.

¿El programa de Kast hace más difícil apoyarlo en segunda vuelta si es que gana?

Hay muchas diferencias sustantivas y en el debate se evidenciaron. No solo en lo económico, donde los números son de fantasía y la señal que dan es que vamos a tener déficit fiscales crecientes que no van a ser financiables y la deuda va a crecer. No basta con decir que va a achicar el Estado: los números no dan, no cuadran por ningún lado. En el momento que vive Chile, con una situación económica y de empleo compleja, lo que corresponde es hablar con seriedad. Acá vamos a tener que trabajar todos duro, vamos a tener que tender puentes, dar gobernabilidad. Y en lo que a mí respecta, eso es lo que me convoca para estar apoyando a Sebastián, con el cual fui adversario. No estoy acá solamente por un deber de lealtad republicana, dado que él fue el ganador por amplio margen en las primarias, sino porque estoy convencido de que es el mejor programa para Chile.

¿Cómo pasó a ser el expresidenciable que más apoya a Sichel?

Yo siempre he honrado mis compromisos. Respeto las reglas.

Pero ustedes no se llevaban bien.

No, eso es mito. Uno siempre tiene diferencias y roces, eso es natural. Yo tengo una buena relación con Sebastián. Desde que ganó la primaria, hemos tenido diálogo permanente y hoy me he incorporado de una manera mucho más activa en lo que manejo bien, que es lo económico. Soy capaz de detectar los forados profundos tanto del programa de gobierno de Gabriel Boric, que plantea un aumento de un impuestazo, el aumento de la carga tributaria de 40% y dice que no va a pasar nada, como los forados que tiene el programa de Kast. Yo sé que la economía es fome, pero es fundamental para el bien de las personas. Es condición necesaria de aquello que tenemos que hacer para financiar reformas sociales, ambiciosas, pero bien hechas, y no nos podemos perder en esa materia. Hacer que la economía crezca y el emprendimiento florezca, pero también tenemos que financiar los cambios que la sociedad chilena hoy día reclama. Por supuesto que he tenido un protagonismo mayor en su último tiempo de la campaña y lo hago con placer y con convicción, porque es la mejor alternativa de lo que viene. El llamado es a votar por convicciones y no simplemente por lo que digan las encuestas.