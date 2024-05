Las presiones y petitorios del PC y el FA a Boric para la cuenta pública

El jueves pasado, en la habitual reunión de la comisión política del Partido Comunista (PC), el presidente de la colectividad, Lautaro Carmona, abordó un tema sensible para su militancia: el contenido de la penúltima cuenta pública del Presidente Gabriel Boric.

Este hito, que ocurrirá el próximo 1 de junio en el Congreso Nacional, ha sido catalogado por el propio Mandatario como su “tercera cuenta pública y, quizás, la última en que podamos poner metas dentro de nuestro gobierno”.

El detalle no es menor, dado de que el PC y el FA tuvieron un rol esencial en el desarrollo del programa de gobierno con el que el Jefe de Estado y su generación llegaron a La Moneda. Y aún abogan porque se cumplan los compromisos adquiridos en campaña. Varios de los cuales han ido quedando rezagados en los últimos dos años en parte por la preeminencia que tomó la crisis de seguridad y por la preponderancia que ganó el Socialismo Democrático en el gobierno tras la derrota en la Convención Constitucional del 4 de septiembre de 2022.

Por eso al bloque -que antes se llamaba Apruebo Dignidad- le preocupa que ni siquiera ha empezado el debate de algunos temas relevantes para el sector.

Santiago 13 de enero 2024 El Presidente Gabriel Boric asiste a la fiesta de los abrazos organizada en el Parque O'Higgins por el Partido Comunista. Foto: Juan Farías / La Tercera.

Frente a este escenario, Lautaro Carmona les pidió a los principales dirigentes de su partido que comiencen a definir las expectativas de cara la cuenta pública. Todo esto en consideración del papel que ha jugado la colectividad dentro del gobierno de Boric, en donde dos de sus ministras -Camila Vallejo (Segegob) y Jeannette Jara (Trabajo)- integran el comité político.

Este debate también ha sido planteado en la bancada parlamentaria del PC durante los almuerzos de esta semana. En ese espacio la diputada Lorena Pizarro les recordó a sus compañeros de militancia una entrevista que dio a La Tercera para abordar la cuenta pública.

7 MAYO 2024 RETRATO A LA DIPUTADA LORENA PIZARRO EN EL CONGRESO NACIONAL. FOTO: DEDVI MISSENE

“Estamos en el tercer año de gobierno y hay que empezar a cumplir algunas promesas que se hicieron”, aseguró en aquella ocasión la parlamentaria e integrante de la comisión política comunista, agregando como puntos que están al debe las materias de derechos humanos -compromisos que se hicieron en el marco de los 50 años del golpe de Estado- y pensiones.

Por otro lado, el jefe de bancada de los comunistas en la Cámara, diputado Luis Cuello, apuntó a otro de los compromisos presidenciales que aún no han sido ni siquiera presentados ante el Congreso: la reforma al sistema de salud. En ese sentido, tras la aprobación de la ley corta de isapres -votación dolorosa en el sector-, dijo que “fortalecer Fonasa debe dar pie para empezar a conversar del compromiso del programa de gobierno por la reforma a la salud”.

22 de diciembre del 2022 Retrato al diputado Luis Cuello en los pasillos del Congreso Nacional. Foto: Dedvi Missene

Daniel Jadue, alcalde de Recoleta e integrante de la comisión política del PC -que estuvo presente el jueves pasado en la reunión-, endureció el tono contra el gobierno en esta materia y publicó este martes en sus redes sociales que “el salvataje a las isapres no solo es sucumbir al neoliberalismo, es también consecuencia de no haber avanzado con firmeza para mejorar el sistema de salud pública”.

“Cuando el Estado está ausente, el mercado hace lo suyo. Así funciona lo que se prometió cambiar”, añadió el exabanderado presidencial del PC que perdió la primaria ante Gabriel Boric.

Además, parte de las demandas esenciales que se levantan desde la izquierda van en línea con las materias educacionales. El Mandatario junto a su generación alcanzaron la visibilidad política en el contexto de las movilizaciones que encabezaron cuando eran estudiantes, por lo que parte de las promesas que más generaron expectativas durante la campaña fueron sobre dicha agenda.

Este miércoles el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reafirmó en radio Duna que el Ejecutivo presentaría un proyecto para la condonación de la deuda del CAE durante septiembre, lo que fue ratificado instantes después por Vallejo y el titular de Educación, Nicolás Cataldo (PC), durante una pauta realizada con el alcalde de Pudahuel, Ítalo Bravo (cercano al PC).

31 de octubre del 2023 / SANTIAGO Ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, junto a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo; el subsecretario de Educación Superior, Víctor Orellana, y la directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, anuncian la extensión de la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) a las y los estudiantes que realizan su práctica profesional en época estival, para que cuenten con dicho apoyo económico. CAROLINA OGGERO / AGENCIAUNO

Al respecto, la diputada y presidenta de las Juventudes Comunistas, Daniela Serrano, comenta que “es importante que el Presidente pueda hacer anuncios y mostrar el camino para el cumplimiento de aspectos muy significativos del programa de gobierno, que está vinculado a la condonación de la deuda educativa, el pago de la deuda histórica y el fortalecimiento de la educación pública”.

“La condonación de la deuda educativa debe venir acompañada de un nuevo sistema de financiamiento. (...) Espero que el mecanismo sea contundente, no solo a una parte de la población. Debe contemplar un mecanismo que pueda dar cobertura a la gran cantidad de estudiantes que fueron estafados por la banca”, agregó Serrano en la misma línea.

11 agosto 2023 Entrevista a Daniela Serrano, diputada del Partido Comunista (PC). Foto: Andrés Pérez

En educación, otra de las promesas del gobierno que pesa en la izquierda tiene que ver con la reparación de la deuda histórica con los profesores, otra medida de alto costo. Este tema también está siendo empujado en el PC, siendo el propio Lautaro Carmona uno de sus promotores.

Estas materias no son empujadas de forma exclusiva por el Partido Comunista. En el Frente Amplio también se han generado expectativas frente a la penúltima cuenta pública presidencial. Es por ello que la bancada del FA ya ha iniciado la conversación respecto al cumplimiento de los compromisos que se vieron en la última tramitación de la Ley de Presupuesto y cómo todo esto se va a materializar en un contexto en el que, en lo que queda de gobierno, se definirán las elecciones municipales, de gobernadores, parlamentarias y presidenciales.

Valparaiso, 3 de mayo 2024 Gonzalo Winter durante el punto de prensa del Frente Amplio en la Cámara de Diputados. Sebastián Cisternas/Aton Chile

Así, sumado a la reforma de salud y la agenda educacional, desde el FA también miran con atención cómo el gobierno concretará el sistema de cuidados -uno de los legados que el Presidente mencionó que tendría su gobierno en noviembre de 2022-, la emergencia habitacional y el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental. Todo esto será plasmado en un documento particular que podría trabajarse durante los próximos días.

“Nos parece superrelevante que se pueda dar seguimiento a los compromisos que se asumieron, particularmente en el marco de la última Ley de Presupuesto, y también a lo que ha acompañado a distintos debates como la ley corta de isapres, en términos de avanzar en una reforma estructural al sistema de salud”, dijo el diputado Jaime Sáez (RD).

17 ABRIL 2024 RETRATO AL DIPUTADO JAIME SÁEZ. FOTO: DEDVI MISSENE

Pese a ello, el golpe de realidad que implica no tener mayoría en ninguna de las dos Cámaras ha sido asumido de a poco, con sabor amargo, dentro de la izquierda. Por ejemplo, el diputado Boris Barrera (PC) asegura que “una cosa tiene que ver con nuestras expectativas, pero sabemos que no depende solo de nosotros ni de la voluntad del gobierno, porque los proyectos se aprueban con votos y la derecha no está dispuesta a poner los votos en todas las reformas, como la de pensiones”.

5 DICIEMBRE 2017 / VALPARAÍSO Boris Barrera, diputado electo por el Partido Comunista período 2018-2022 , en los pasillos de la Cámara de Diputados. FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

“No tengo muchas expectativas respecto de la cuenta pública, evidentemente el gobierno se ha dedicado a administrar el Estado y las contingencias propias del ejercicio. (...) Evidentemente en materias como salud, derechos humanos y regionalización no se han seguido los lineamientos establecidos en el programa”, dijo, por otro lado, el diputado Matías Ramírez (PC).