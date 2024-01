Las primeras horas de Celestino Córdova en libertad y el doloroso aniversario del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay

Bajo un silencio absoluto, a las 00.26 horas de este jueves 4 de enero, Celestino Cerafin Córdova Tránsito (37) dejó el Centro de Estudio y Trabajo (CET) de Vilcún. Esto, luego de que la Corte de Apelaciones de Temuco resolviera acoger el amparo presentado por su defensa y ordenara dar curso a su libertad condicional.

De esta forma, coincidiendo con el undécimo aniversario del crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay -por el cual fue condenado a 18 años de cárcel como coautor del delito de incendio con resultado de muerte-, el comunero regresó a su domicilio ubicado en la comunidad indígena Chicahual Córdova, sector LLeupeco, comuna de Padre Las Casas, región de la Araucanía.

No fueron impedimento para ello, la orden de no innovar presentada por la delegación presidencial de La Araucanía, ni menos la apelación ingresada por el abogado de la familia del fallecido matrimonio.

Es que a las 16.22 horas del miércoles 3 de enero la jueza Carla Alarcón Mora, previa sesión extraordinaria de la Comisión de Libertades Condicionales, estampó su firma en el dictamen en que señaló: “Atendido lo resuelto por la Ilma. Corte de Apelaciones de Temuco en la sentencia a que se ha hecho mención, y lo dispuesto en el Decreto Ley N°321, la Comisión acordó de forma unánime lo siguiente: conceder la libertad condicional al condenado Celestino Córdova”.

Con ello, además, se ofició a Gendarmería para que el otrora interno pudiese regresar al domicilio indicado. Pues ahí, como había expuesto su abogada, Córdova Tránsito busca “retomar su vida familiar junto a su esposa e hijos, y realizar mejoras a la vivienda que sirve de hogar a la familia”. Aquello, como se había expuesto, ya que tras los años en que permaneció privado de libertad esta se vio bastante desmejorada.

Además, el objetivo del machi era retomar sus labores espirituales en dicho lugar, ya que ahí se encuentra su rewe, un “altar sagrado” donde él se relaciona con sus “espíritus tutelares que le dan la energía y la fuerza”.

“Señal cruel”

Pese a que las reclamaciones del machi fueron acogidas por la mayoría de los ministros de Corte que revisaron el amparo, para el abogado de la familia, Carlos Tenorio, la decisión constituye un claro error y una “pésima señal”.

“A Celestino Córdova lo liberan justamente 11 años después de la comisión del crimen, por horario calendario. El crimen fue cerca de la 1 de la mañana del 4 de enero de 2013, entonces esto igual es una señal, una señal cruel que el tribunal pudo no haber ponderado. No sé si lo ponderaron, pero es una señal que me parece inoportuna, fea”, comentó el profesional a La Tercera.

Según su análisis del caso, acá los ministros “se equivocaron y por eso hubo recursos de apelación para que la Corte Suprema pueda revocar esta situación, porque estamos absolutamente seguros de que Córdova Tránsito no cumple con los requisitos para la libertad condicional, por varias razones”.

Entre ellas, como detalló, porque incumplió la normativa fijada al ingresar celulares al recinto penitenciario, porque no participó de la oferta educacional que se le exige en el CET y porque, además, “nunca ha mostrado ninguna consideración para con las víctimas, lo que quiere decir que reconoce la gravedad del hecho causado”.

En los mismos términos, Jorge Luchsinger, hijo del matrimonio, comentó: “Esta situación es lamentable para nosotros, pero mucho más lamentable para la comunidad de la región”.

Igualmente, expresó que ejercerán “las acciones legales que correspondan. Esperamos que la Corte Suprema revierta la decisión de la Corte de Apelaciones. Si uno aceptó un juicio, que se condenara a 18 años, es lo único que uno espera que se cumpla”.

Con todo, como manifestó Tenorio a este medio, estiman que con Córdova ya libre, “el efecto que pueden tener los recursos presentados son bastante residuales, porque ya no sabemos dónde está”.