Los destrozos del preso Rodrigo Holgado, “un peligro para la seguridad”

La primera sensación que tienen quienes han compartido con Rodrigo Holgado, el futbolista de Audax Italiano preso tras manejar en estado de ebriedad y atropellar y matar al motociclista Jorge Silva, de 60 años, es de incredulidad. Les cuesta asumir que el joven alegre y amable con el que compartieron esté envuelto en un problema que amenaza su carrera y su vida. El delantero está recluido en Santiago 1 por conducir en estado de ebriedad con resultado de muerte. La alcoholemia arrojó 1.53 gramos de alcohol por litro de sangre. Pasará ahí los 120 días que la justicia determinó como plazo para la investigación. Y arriesga un plazo más alto de encierro: las penas para el delito que cometió van desde los tres años y un día de presidio hasta los 10 años.

“Rodrigo Holgado es una buena persona. No era desordenado, ni carreteaba, siempre andaba con su familia. Fue siempre leal. Me sorprende lo que le pasó, que haya estado con alcohol. Acá en Coquimbo no era así. Es lamentable. Acá compartíamos un asado y todos bebíamos algo, pero para disfrutar, compartir momentos buenos. Nunca nos fuimos borrachos ni mucho menos. Y siempre nos preocupamos de que llegáramos bien a casa”, dice Mario Pardo, quien compartió con el ariete en la campaña de 2018, que significó el ascenso pirata y el lanzamiento de Holgado en el mercado nacional. Con 18 goles, ese año fue el máximo artillero de la Primera B. En diciembre, Audax Italiano adquirió la mitad de su pase.

Pardo se declara consternado. Le preocupa lo que está viviendo su amigo, con quien seguía departiendo en el grupo que los integrantes de ese plantel coquimbano aún mantienen en WhatsApp. “Es súper espontáneo, siempre estaba alegre, tirando tallas, nunca una mala cara o una falta de respeto ni a nosotros ni al técnico. Siempre fue amigo de todos. Me impacta lo que le pasó”, sostiene.

Patricio Graff, el entrenador que guió ese proceso, asiente. “Es una situación fea, mala para ambas partes. Para la familia de la víctima y para él. En el año que lo tuvimos nunca llegó en mala situación, a ningún entrenamiento ni partido. Era un chico querido por el grupo, que nos sirvió mucho. Le tengo aprecio y sufro por lo que está pasándole. También solidarizo con la familia de la víctima”.

Depresión

Holgado fue uno de los valores promisorios de la cantera de San Lorenzo de Almagro, donde también se enteraron de la compleja situación judicial que atraviesa, pero declinaron realizar declaraciones. Después de despuntar en las divisiones inferiores y lograr el anhelo de llegar al primer equipo, tuvo que salir del club de Boedo en 2016, cuando en la banca estaba Pablo Guede. Ahí inició un camino que incluyó pasos por Orizaba y Veracruz, en México, y que, posteriormente, lo traería a Chile. También ahí le detonó el problema que marcaría su vida: la depresión que derivó de ver cómo el sueño de convertirse en figura del club que lo formó se desmoronaba. “Fui al sicólogo porque no quería jugar más al fútbol”, declaró en una entrevista que le concedió a La Tercera en marzo, después de anotarle un hat-trick a Cusco, por la Copa Sudamericana, una presentación que hacía suponer que su alza sería sostenida y sin límites.

Ese rasgo estaba en conocimiento de Audax Italiano. En La Florida, eran permanentes las charlas entre el futbolista y Marcos Cubillos, el sociólogo que prestaba apoyo al plantel. En el club verde cuentan que, por separado, Holgado recibía el respaldo de un sicólogo. Eso sí, evitan referirse a un momento que consideran trágico por donde se mire. En las próximas horas emitirán un comunicado oficial, que será la única versión que podrá obtenerse respecto de la posición institucional de la tragedia, en la que también se vio involucrado el defensor Manuel Fernández, quien evoluciona de las lesiones que sufrió por el impacto.

“Sinceramente de la depresión no lo sé. Era muy tranquilo. En la última parte del torneo se apoyaba mucho en el sicólogo. Lo que pasa ahí es una situación personal. Nunca tuvimos noción de que tuviera algún inconveniente. El apoyo era para todos. Yo lo veía un chico normal, con sus carencias, partes divertidas. No me parecía un chico introvertido. Querido por el grupo y por nosotros. Nunca notamos algo extraño”, añade Graff.

La compleja libertad

El plano judicial se ve complicado para el futbolista, que fue asignado a un módulo de reos primerizos en uno de los penales más conflictivos del país. La libertad antes de que concluyan los 120 días para las pesquisas, también.

Mariela Acoria, la fiscal a cargo, detalla el caso que involucra al futbolista en contacto con La Tercera. "El día de ayer, el imputado Holgado fue formalizado por el delito de manejo en estado de ebriedad causando resultado de muerte. Este hecho se basa principalmente en la alcoholemia realizada que marcó 1.53 grados de alcohol por litro de sangre”, comienza diciendo.

La libertad del argentino no será fácil. Al menos, su salida no se realizará en el corto plazo, asegura Acoria. “En cuanto a la posibilidad de que el señor Holgado salga en libertad prontamente, a juicio del Ministerio Público es una cuestión compleja. Para nosotros, su libertad constituye un peligro para la seguridad”. “¿Si influye su irreprochable conducta anterior? Eso se va a determinar durante la investigación”, agrega.

Las penas que arriesga Holgado ponen en riesgo su carrera. “La pena que arriesga este caso, sin tener una atenuante ni una agravante, parte de la pena de tres años y un día hasta 10 años”, agrega. Sin embargo, la funcionaria pública declara que “el haber cometido un delito en estado de emergencia no constituye ningún tipo de agravante”.

Hoy, Manuel Fernández, su compañero de Audax Italiano que iba de copiloto al momento del accidente, no está dentro de la investigación. “En cuanto a que al señor acompañante (Fernández) del imputado Holgado tenga algún tipo de responsabilidad de estos hechos conforme a la investigación recién iniciada, no hay ningún antecedente", cierra Acoria.

El club itálico, en todo caso, puso a disposición del jugador el apoyo del equipo jurídico encabezado por Cristóbal Guerrero. Espera sacarlo del penal lo más pronto posible, anteponiendo los motivos personales a una falta que analizarán internamente.